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Автор Светлана Таскаева

Между орланом и драконом: какая роль уготована России

Силовые структуры » Министерство обороны

В конце января вышел в свет 85-страничный доклад Атлантического совета (американский аналитический центр при НАТО) под названием «The Longer Telegram: Towards a New American China Strategy», посвященный политике США на китайском направлении.

Между орланом и драконом: какая роль уготована России

Название документа является прямой отсылкой к «длинной телеграмме» советника посольства США в Москве Джорджа Кеннана 1946 года, ставшей концепцией «холодной войны».

Тем самым подчеркивается его концептуальная значимость для американской стратегии в отношениях с Китаем.

Примечательны несколько моментов.

Доклад издан всего через неделю после инаугурации Джозефа Робинетта Байдена-младшего и всецело подстроен под программные направления его внешней политики, в которых жесткая агрессивная дипломатия уступает место «мягкой силе».

Не менее интересна переориентация внимания Атлантического совета, известного нагнетанием русофобских настроений на почве «российской угрозы» и «подрывной деятельности Москвы», с России на Китай. Кроме того, автор публикации пожелал остаться неизвестным.

В документе предложены стратегические цели и основные приоритетные направления политики Соединенных Штатов для противостояния растущей мощи Китая.

Среди них дипломатические, информационные и военно-политические меры. В числе прочего важная роль отводится пересмотру отношений с Россией, чтобы не позволить ей «окончательно упасть в объятия Китая».

Подобный тон публикации в значительной степени отражает умонастроения ряда как зарубежных, так и отечественных политологов, отводящих России роль «младшего брата» Китая. 

В последнее время все активнее раскручиваются инсинуации о неизбежности разворота России на Восток и вынужденного следования Москвы в кильватере Пекина как нового мирового лидера.

В контексте дискуссии о роли российского государства в международном мире проанализируем цивилизационный аспект сегодняшних геополитических реалий.

О Китае.

Китай - единственная непрерывная древняя цивилизация, заставшая еще шумеров, древних египтян и хеттов. Ее современники - первые цивилизационные формирования на территории современной Европы давно растворились во тьме веков.

Парадоксальность выживания этой древней цивилизации заключается в том, что история китайских вооруженных сил - это сплошная история поражений начиная от монгольского завоевания и заканчивая колонизацию Японией северо-восточной части Китая.

Переломить эту тенденцию не помогли ни изобретение огнестрельного оружия, ни высокий уровень развития военного искусства (трактат Сунь-цзы «Искусство войны» VI века до н. э. по-прежнему занимает видное место на книжных полках многих военачальников современности).

Цивилизационная непрерывность Поднебесной произошла (а может и благодаря) систематическому порабощению иноземными захватчиками, которые ассимилировались среди побежденных китайцев.

О России.

Наша цивилизация сравнительно молода. Но ее непрерывность обеспечивалась именно военной мощью.

Поход князя Олега на Константинополь, разгром Хазарского каганата, печенегов и половцев, победа над Ливонским орденом ярко продемонстрировали военную мощь древней Руси.

Победы над Османской империей и армией Наполеона стали визитной карточкой Российской Империи. И

наконец разгром гитлеровской Германии и нацистской Японии показали превосходство советской военной мысли и военно-промышленного комплекса перед передовыми военными державами как Европы, так и Азии.

Особенно хотелось бы подчеркнуть разгром многочисленной, хорошо обученной и сравнительно неплохо оснащенной Квантунской группировки, ранее почти без боев захватившей Китай, меньше, чем за месяц. Независимо от политического курса Пекина большинство китайцев по-прежнему помнят, кто именно освобождал их страну от японских милитаристов и испытывают к России искреннюю признательность.

О США.

Кризис политической власти в Америке - пример катастрофичности геополитического обжорства. Проецируя силу на весь земной шар, Вашингтону уже проблематично уследить за тем, что происходит дома. А непримиримость политических противников в Демократической и Республиканской партиях легитимизировала нечистоплотные методы внутриполитической борьбы, которые обернулись беспорядками и погромами.

Сегодня становится все более ясно, что гегемония одного государства в мире невозможна. Нельзя откусить больше, чем можешь переварить. И с этой точки зрения американская стратегия жадности отдаляет от западного мира даже изначально либеральную часть российского общества.

Чего ждать и что делать?

Исходя из примеров истории и современности, в обозримом будущем Китай продолжит свою экспансию в экономической сфере, но никаких военных решений геополитических проблем Пекина не предвидится.

Китайское руководство с высокой степенью вероятности изучило доклад Атлантического совета и уже сделало необходимые выводы. Вряд ли попытки США и их союзников вбить клин между Россией и Китаем приведут к ощутимым результатам.

Вместе с тем хотелось бы охладить умонастроения сторонников милитаризации международных отношений. Российско-китайский военно-политический блок в противовес НАТО - это не совсем то, что нужно и Москве и Пекину.

Дружба против кого-то - вообще не лучший вариант развития взаимоотношений. Прагматичные контакты, укрепляющие взаимовыгодное развитие экономики, культуры и благосостояние народов наряду с гармоничным балансом сил - вот основные слагаемые успешного существования России в международном мире XXI века.

Темы нато война сунь-цзы джо байден джордж кеннан атлантический совет
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