ФСИН готовит "красные" колонии для Навального

Алексея Навального в скором времени переведут в колонию. Есть вариант, что это будет: "колония Кокорина" или ИК в Рязанской, Владимирской областях. Но не исключено, что его вообще оставят в Москве.

Вполне возможно, что Навальный задержится в "Матросской тишине" из-за дела о клевете на ветерана. Но поскольку Алексей Навальный всё-таки не простой осуждённый, его могут-таки отправить в колонию, не дожидаясь, пока постановление вступит в силу.

Отметим, что, по закону, со сроками этапирования из СИЗО никаких разногласий нет, они прописаны в ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса. Вердикт должен вступить в законную силу, потом администрация следственного изолятора обязана получить из суда извещение, у осуждённого есть десять дней на сборы и кратковременные свидания с родными.

Тем не менее ФСИН может и отправить Навального подальше до вступления приговора в законную силу. Что характерно, чаще всего это объясняется интересами самих осуждённых. По закону "О содержании под стражей", на каждого арестанта в камере следственного изолятора должно приходиться минимум четыре квадратных метра.

Соответственно, ФСИН отправляет суждённого в колонию или в изолятор для удобства. Это незаконно, поскольку если приговор в силу не вступил, арестант считается невиновным и в колонии ему делать нечего.

Если Навальный остаётся в "Матросской тишине", это не лучший вариант. Но если на смену одному уголовному делу будут появляется новые, то заключенного Навального оставляют в СИЗО для его же безопасности.

Какие же есть варианты?

Если решением будет колония в Рязани, то такой вариант будет самым гуманным. Как рассказал журналист Андрей Евгеньев, проблема в том, что там придётся общаться с арестантами. Сможет ли Навальный что-то противопоставить всему этому тюремному миру — вопрос открытый. Колония во Владимире считается самой страшной и нарушений прав человека там якобы больше всего. Эксперт отмечает, что центральные телеканалы стали крутить репортажи из владимирских ИК с рассказами о том, как там всё замечательно. Возможно, Навального готовят именно к отправке туда.

Впрочем на безопасности Навального это не скажется никак. Что ему гарантировано однозначно, так это особый надзор не только сотрудников ФСИН, но и разных правозащитных организаций.

Вероятнее всего, Навального, как привилегированного заключённого, отправят в "красную зону", где нет ни воров в законе, ни опасных преступников, — это будет срок "по режиму, а не понятиям".

"В колониях Рязанской, Владимирской и Белгородской областей объявили "готовность к проверкам" — однако, по мнению местных активистов протеста, это может означать приготовления к этапированию в одну из них Алексея Навального", — пишут источники.

"У нас психологи уже начали изучать личность и поведение Навального, чтобы выработать для инспекторов ФСИН методики работы с ним. Он неудобный сиделец. А смотреть за ним, конечно, будут очень внимательно", — заявил "Комсомольской правде" сотрудник ФСИН.

Так что думать о его сохранности придётся огромному количеству людей. Иначе дружный вой с Запада никогда не прекратится.

Как уже писали СМИ, политолог Глеб Павловский назвал факт посадки Навального "инвестицией в политизацию жизни в РФ". Оппозиционерам Навальный нужен именно в тюрьме для оживления общественной жизни. Так что действовать общественники будут "без Навального и никак не соотнося свою стратегию с его мнением или мнением его команды."

К слову, намерение сторонников оппозиционера Алексея Навального прибегать к внешнеполитическим методам для его освобождения из тюрьмы является демонстрацией статуса иноагента, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В целом, никто этого не скрывал и скрывать не собирался.