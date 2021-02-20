Стратегия Перссона: шведы предложили финнам план в "войне" с Россией

Заместитель командующего ВВС Швеции бригадный генерал Андерс Перссон считает, что Финляндия является потенциальной точкой для вторжения российских войск. Но на этот случай у шведского военачальника уже есть план. Правда, сначала финны должны заплатить 12 миллиардов долларов.

План Перссона

По мнению Перссона, Финляндия должна закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab. В таком случае, считает заместитель командующего шведских военно-воздушных сил, в случае конфликта с Россией "более уязвимые финские ВВС" могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, подчеркнул Перссон.

"Мы будем как одна авиация с двумя командирами", — цитирует его портал Defense News.

Впрочем, заявления Андерса Перссона имеют вполне банальную причину. Дело в том, что Финляндия планирует приобрести истребители на сумму 12 миллиардов долларов. Рассматриваются следующие варианты: Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab.

Контракт солидный. Тем более, что шведы не смогли поучаствовать в тендере, который ранее был объявлен Швейцарией. Предлагаемая ими модификация истребителя оказалась не готова к демонстрационным полетам. И в 2019 году Saab из участия в тендере был исключен.

Генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон предлагает финнам еще один самолет - дальнего обнаружения и разведки GlobalEye. По его словам, этот самолет способен свести на нет попытки противника скрыть атаку с воздуха.

Военно-политический маркетинг

Такой вот военно-политический маркетинг... А в качестве "стимула" - рассуждения о российской угрозе. Чему удивляться не приходится, поскольку Швеция в настоящее время одно из самых недружественных России европейских государств.

В этом скандинавском государстве спекуляции насчет пресловутой "российской угрозы" уже, можно сказать, традиция. Причем истерия раздувается зачастую совершенно на пустом месте.

Как это было в 2014 году, когда ВМС страны провели масштабную операцию по поиску иностранной субмарины (якобы российской, конечно же) возле берегов Швеции. Никого не нашли, а спустя некоторое время выяснилось, что поводом для операции стал закодированный радиосигнал, который на самом деле поступал от вышедшего из строя метеорологического буя.