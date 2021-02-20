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Автор Антон Куликов

Стратегия Перссона: шведы предложили финнам план в "войне" с Россией

Силовые структуры

Заместитель командующего ВВС Швеции бригадный генерал Андерс Перссон считает, что Финляндия является потенциальной точкой для вторжения российских войск. Но на этот случай у шведского военачальника уже есть план. Правда, сначала финны должны заплатить 12 миллиардов долларов.

Стратегия Перссона: шведы предложили финнам план в "войне" с Россией

План Перссона

По мнению Перссона, Финляндия должна закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab. В таком случае, считает заместитель командующего шведских военно-воздушных сил, в случае конфликта с Россией "более уязвимые финские ВВС" могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, подчеркнул Перссон.

"Мы будем как одна авиация с двумя командирами", — цитирует его портал Defense News.

Впрочем, заявления Андерса Перссона имеют вполне банальную причину. Дело в том, что Финляндия планирует приобрести истребители на сумму 12 миллиардов долларов. Рассматриваются следующие варианты: Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab.

Контракт солидный. Тем более, что шведы не смогли поучаствовать в тендере, который ранее был объявлен Швейцарией. Предлагаемая ими модификация истребителя оказалась не готова к демонстрационным полетам. И в 2019 году Saab из участия в тендере был исключен.

Генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон предлагает финнам еще один самолет - дальнего обнаружения и разведки GlobalEye. По его словам, этот самолет способен свести на нет попытки противника скрыть атаку с воздуха.

Военно-политический маркетинг

Такой вот военно-политический маркетинг... А в качестве "стимула" - рассуждения о российской угрозе. Чему удивляться не приходится, поскольку Швеция в настоящее время одно из самых недружественных России европейских государств.

В этом скандинавском государстве спекуляции насчет пресловутой "российской угрозы" уже, можно сказать, традиция. Причем истерия раздувается зачастую совершенно на пустом месте. 

Как это было в 2014 году, когда ВМС страны провели масштабную операцию по поиску иностранной субмарины (якобы российской, конечно же) возле берегов Швеции. Никого не нашли, а спустя некоторое время выяснилось, что поводом для операции стал закодированный радиосигнал, который на самом деле поступал от вышедшего из строя метеорологического буя.

Излишне драматизировать заявления шведского бригадного генерала, конечно, не стоит. Но в то же время не стоит и считать, что они несерьезные. Ведь когда из раза в раз повторяется одно и то же, дело не только в желании продать соседу самолеты на 12 миллиардов долларов.

Темы ввс истребители
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