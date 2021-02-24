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Автор Александр Шторм

Почему колонии "боятся" этапирования Навального

Силовые структуры » МВД

Российский оппозиционер Алексей Навальный скорее всего будет этапирован в отдаленную российскую колонию или останется "сидеть" в СИЗО.

Почему колонии "боятся" этапирования Навального

Навального ждет этап в отделанную колонию — хотя, возможно, что он еще останется в СИЗО в ожидании рассмотрения нового уголовного дела, заявил заместитель председателя Российского общенародного союза, адвокат Иван Миронов.

По его словам, Навальному могу предъявить новые обвинения по 159-й статье УК РФ (мошенничество с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией). Тогда его из Москвы точно не выпустят, будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО, где он будет находиться в течение всего хода следствия до вынесения очередного приговора.

Может выйти и так, что Навальный может провести в СИЗО и большую часть своего срока. В свое время лидер Тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин) провел в следственном изоляторе более 12 лет, так как судебный процесс стартовал еще в 2007 году, а последнее обвинение (в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой) он получил в апреле 2019 года.

Также не исключен и сценарий Ходорковского, который отбывал срок в колониях в Читинской области и в Карелии.

Миронов добавил, что сегодня начальники всех российских колоний лелеют надежду, что Навального отправят не к ним, ибо оказаться в центре внимания как правозащитных организаций, так и надзорных ведомств, не очень-то хочется.

Хотя заместитель председателя Общественного совета при свердловском ГУФСИН Елена Тищенко отметила, что колонии, в которые этапируются "звездные" осужденные не находятся на усиленном контроле, а условия их содержания не отличаются от условий других арестантов.

Навального с большой долей вероятности оставят в московском СИЗО для проведения новых следственных мероприятий. В колонию его скорее всего не отправят, пишут авторы "Brief-незыгарь".

Напомним, блогер Алексей Навальный получил 3,5 года лишения свободы за многократное нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". Кроме того, Бабушкинский суд Москвы обязал его выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей за оскорбления ветерана Великой Отечественной войны.

Как отмечает тот же "Медиатехнолог", "приговоренный на апелляции цитировал обожаемого его аудиторией Гарри Поттера, говоря, что "главное не чувствовать себя одиноким, потому что именно этого хотел бы Волан-де-Морт", цитировал фильм "Брат" и называл себя идеальным человеком, христианином, рассказывал про то, как солить огурцы и тд. Все это дало, конечно, какие-то кликбейтные заголовки прозападным СМИ, но ситуацию в итоге не изменило.

История закончилась. Теперь осуждённый будет пытаться подогреть интерес к себе рассказами о тюремных буднях и плодить ассоциации со всемирно известными политзаключенными.

"Но до того же деда Лимонова ему никогда не допрыгнуть — он просто останется осужденным за таким-то номером, но никак не борцом за светлые идеалы россиян хотя бы просто потому, что он даже не потрудился их нарисовать, а хайповые "расследования" до партийной идеологии совсем не дотягивают" — пишут эксперты.

Темы сизо тюрьма алексей навальный колония общего режима
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