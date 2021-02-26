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Автор Александр Шторм

США могут отнять у Москвы "ключи от Африки"

Силовые структуры » Министерство обороны

Россия и США теперь выясняют отношения и в Судане, где Москва намеревается создать новую военно-морскую базу.

США могут отнять у Москвы "ключи от Африки"

Согласно планам Кремля, база появится на берегу Красного моря, в Порт-Судане. Еа это счет есть соглашение с Хартумом, подписанное в конце 2020 года. Но США, разумеется, имеют свои взгляды на ситуацию.

По данным интернет-портала Al-Arab и суданской прессы, Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM — штаб-квартира командования располагается в Германии) уже два месяца вынуждает Судан отказаться от договоренностей с РФ и сотрудничать с Пентагоном.

Что характерно, на днях в Порт-Судан прибыл экспедиционный быстроходный транспортный корабль USNS Carson City с морпехами США на борту. Это произошло впервые с момента создания AFRICOM в 2008 году.

Сообщается, что корабль ВМС США прибыл в Порт-Судан в рамках каких-то военных соглашений, договоренностей между Хартумом и Вашингтоном.

Это тянет на сенсацию хотя бы потому, что только в декабре 2020 года руководство США исключило Судан из списка государств — спонсоров терроризма.

То есть американцев эта страна не интересовала более 20 лет, с Хартумом не было никаких военных контактов, тем более сотрудничества. Вот санкции при этом американцы отгрузили стране по полной, что очень мешало ее развитию.

Тем не менее, 6 января в Хартум прилетел министр финансов США Стивен Мнучин, что уже само по себе свидетельство уровня притязаний. Американцы успели встретиться с премьер-министром Абдуллой Хамдоком, председателем Суверенного совета, министром обороны и начальником Генштаба ВС страны.

После визитов такого уровня в прессе и стали появляться сообщения о каких-то подписанных с американцами военных соглашениях. Власти Судана это не подтверждали и не опровергали. Хотя генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан демонстрирует готовность к диалогу с Западом.

Предметом торга все эти годы была отмена санкций. Последний визит госсекретаря США Майклс Помпео касался именно этого момента. США обещали помощь развитию страны материально и финансово, и склоняли Судан помириться с Израилем.

В итоге санкции отменили, а 6 января 2021 года, как и некоторые другие арабские страны, Судан подписал соглашение о нормализации отношений с Израилем.

Американцы также якобы помогли Судану "урегулировать долги Хартума перед Всемирным банком". Но пока активных вливаний в экономику страны не было.

Многие эксперты прямо говорят, что возросшая активность активность американцев в этой стране связана с решением России строить собственную военную базу ВМФ.

Так как для американцев Россия является главным врагом, которому надо противодействовать не только в Европе, но и в других регионах — на Ближнем Востоке, в Африке, Судан не избежал этого давления. К тому же, у США есть свои интересы в Красном море. Американцам совершенно не интересно терять возможность контролировать проход кораблей и судов через него.

А с учетом того, что через Суэцкий канал совершается почти десятая часть всех мировых морских грузоперевозок, интересы США становятся слишком очевидными, пояснил военный эксперт полковник Николай Шульгин. По его словам, экс-глава государства Омар аль-Башир считал этот регион "ключами от Африки" и упорно звал туда Россию.

Стоит добавить, что в районе Баб-эль-Мандебского пролива, который является кратчайшим путем из Атлантики в Индийский океан, уже "сидят":

  • США,
  • Великобритания,
  • ФРГ,
  • Франция,
  • Испания
  • …и прочие "радетели порядка".

Что характерно, американцы сбежались в Судан еще до того, как Россия начала что-то делать. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов недавно сообщил, что сроки начала строительства пункта в Судане пока не определены.

Такими темпами в регионе уже появится полноценная военная база наших "западных партнеров"…

Темы судан хартум порт-судан тимур иванов российская авиабаза минтстерство обороны
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