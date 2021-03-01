Выживет ли цивилизация после ядерной войны

Политическое напряжение в мире достигло той стадии, когда становится актуальным вопрос, возродится ли цивилизация после ядерной катастрофы. Эксперты все чаще пытаются рассуждать на постапокалиптические темы.

Систематические обострения военно-политической обстановки к этому очень располагают.

По мнению авторов телеграм-канала "Мэйдэй. Хроника пикирования", помимо наихудшего сценария глобальной ядерной войны новыми и основными опасностями для человечества остаются пандемии смертельных инфекций, резкое изменение климата, а также катастрофы на объектах ядерной и химической промышленностей.

Что касается вопроса возрождения цивилизации в целом, то по мнению ряда исследователей, нужно чуть больше ста человек с равномерным гендерным балансом.

Тогда набор генов у потомства позволит новому человечеству выжить и развиться (пример маори тут показателен).

Нужно учитывать также и скоростное наступление природы. Если городскую застройку не поддерживать всеми системами жизнеобеспечения, то очень быстро природа возьмет свое.

Руины будут моментально захвачены растениями, как за считанные десятилетия превратились в памятники самим себе населенные пункты Абхазии

Например, Ткуарчалская ГРЭС в Абхазии когда-то являлась государственной районной электростанцией и снабжала энергией промышленный город Ткуарчал и его окрестности. Она была построена в 1950-х годах и являлась основным потребителем угля, добываемого в Ткуарчале.

Позже, в конце 1980-х ГРЭС перевели на природный газ. В годы грузино-абхазской войны 1992-1993 гг она была разрушена, и до сих пор объект находится в аварийном состоянии. Причем, таком, из которого уже не возвращаются.

Но люди выживут и найдут себе занятие. Уцелевшим сельским жителям будет проще всего, при минимальной способности к ведению натурального хозяйства, земледелия и скотоводства, семьи будут жить нормально. А при наличии примитивных сельскохозяйственных приспособлений обеспечить выживание деревни.

Основную проблему составит сохранение и возрождение научных знаний. Гаджеты не воспроизвести с нуля, как и остальные технологически сложные изделия, требующие развитого производства. Сами же люди будут заняты совершенно другими вопросами.

Потомки профессоров, вынужденные заниматься охотой и собирательством, вряд ли окажутся в состоянии передать детям информацию об устройстве Солнечной системы.

Так что нужно подумать о таком развитии событий раньше самого факта конца света. Иначе миру грозит новый каменный век. Но, возможно, нам еще достанется кусок цивилизации, подытожили авторы канала.

Впрочем, на фоне ядерных разборок это вовсе не и факт. Аналитики проекта "Старше Эдды" отмечают, что возможное пополнение ядерного клуба — не такая уж невидаль. поскольку чисто технически треть стран — членов ООН способны создать ядерную бомбу. Со средствами доставки сложнее, но в самом создании ядерного заряда, особых сложностей нет.

Фактически, единственное что удерживает от массового производства оружия Апокалипсиса, это дышащая на ладан система послевоенного устройства мира и стремительно теряющая свою актуальность, гегемония США.

Скажем так, Германия и Япония, готовы в течении года создать не только боеголовки, но и прекрасные средства доставки.

У Турции нет такого технического обеспечения процесса, но проблема в том, что ее переход в ряды ядерных держав Запад особо не напряжет. А на возмущение союзника по НАТО Греции, можно не обращать особого внимания.

Франция и Англия не готовы допустить Германию к обладанию ядерным оружием. США будут до последнего противиться Японии, а Турция в данном случае выглядит идеальным кандидатом на вступление в клуб гегемонов.

России же весь этот парад в полном составе и вовсе не нужен, но сделать с этим что-то на практике будет сложно.