Эксперт рассказал, грозит ли Украине в войне "снарядный голод"

Украина готовится к войне в Донбассе. Но есть ли у неё боеприпасы, чтобы воевать хотя бы неделю?

Какие неприятные открытия ожидают Украину?

"Списанные" снаряды

Минобороны закупило в Европе "списанные советские боеприпасы 35-летней давности", бюджет потерял 48,25 млн гривен, заявил депутат Рады Михаил Бондарь. Речь идёт о выстрелах УОФ12, произведённых в СССР в 1986–1988 годах. Они не отвечают требованиям безопасности и не подлежат закупкам как опасные и неэффективные, утверждает он в обращении в Генпрокуратуру.

Минобороны Украины отвергло претензию Бондаря, заявив, что боеприпасы для противотанкового орудия МТ-12 "Рапира" были приобретены по низкой цене, но имеют надлежащее качество. Ведомство пояснило, что необходимость в выстрелах УОФ12 к МТ-12 "Рапира" вполне обоснована и возникла не в последнюю очередь из-за ситуации, сложившейся в предыдущие годы после подрывов и пожаров на арсеналах.

Упомянутые боеприпасы сейчас производятся "ограниченным кругом стран: либо непосредственно в РФ, или предприятиями ОПК государств, находящихся в поле влияния агрессора", цитирует пресс-службу минобороны "Интерфакс. Украина".

Ого! Или ОК?

9 февраля министр обороны Андрей Таран заявил, что ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд гривен.

"Осуществлённые в 2020 году заказы, соответственно, заключённые контракты уже позволяют Вооружённым силам Украины (ВСУ) получить в этом году 10 млн штук боеприпасов. Из них 3300 ракетно-артиллерийских систем, 2700 приборов разведки и наблюдения, более 320 автомобилей, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, около четырёх десятков беспилотных авиационных комплексов, а также шесть самолётов", — цитирует Тарана "Интерфакс. Украина".

Телеграм-канал "Черговий ОСС" комментирует:

"3300 ракетно-артиллерийских систем"? Как бы и ПГ и САУ — это ракетно-артиллерийские системы, однако… как говорят в Одессе, "это две большие разницы". Что значит "60 бронетранспортеров и бронированных машин"? ББМ имеют очень много разновидностей, но ставить знак равно между БМП-2 или БТР-4 с какой-нибудь мотолыгой или бардаком просто некорректно. То же самое про БПЛА — 40 "Байрактаров" — это "Ого!". А 40 "Лелек" — это "Ну, ОК".

Катастрофический дефицит

Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске Роман Бессмертный заявил, что ВСУ испытывают катастрофический дефицит живой силы, вооружений и боеприпасов. По словам Бессмертного, в некоторых частях комплектация едва достигает 50% от необходимого.

"Сегодня по отдельным боевым частям уровень комплектации живой силой, вооружениями и боеприпасами еле-еле достигает двух третей, а в отдельных частях он еле-еле перешёл через 50%. Я уже не говорю про офицерский состав. На самом деле ситуация очень сложная. Особенно в боевых частях", — заявил Бессмертный в эфире телеканала ATR.

Его заочно поддержал спикер Трёхсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Донбассе Алексей Арестович, который в ток-шоу "Право на власть" заявил, что Украина не может возобновить боевые действия в Донбассе, потому что у её армии не хватает боеприпасов.

По словам Арестовича, "культура стрельбы" у украинских солдат низкая, поэтому в первые дни боевых действий "будет выпущено слишком много драгоценных снарядов, помочь с которыми не смогут ни британцы, ни американцы".

Боеприпасной отрасли на Украине не осталось

"К сожалению, на Украине не осталось боеприпасной отрасли, её, по сути, надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас всё это приобретается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается", — сказал РИА "Новости" гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко.

Он отметил, что ранее Киев заключил контракт на 16 миллионов долларов на поставку крупнокалиберных снарядов с американской компанией GreyFox, однако после внесения предоплаты боеприпасы так и не были поставлены в страну. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и ищет виновных в том, что украинские артиллеристы остались без боеприпасов 155-мм "натовского" и 152-мм "советского" калибра.

"Снарядный голод" не грозит, но "бросить" могут

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, на вооружении ВСУ стоит много советской техники, для которой нужны соответствующие боеприпасы. И для ведения активных боевых действий в Донбассе нужны боеприпасы — "чем больше, чем лучше".

Эксперт полагает, что спонсоры, которые вливают военную помощь Украине, позаботились о том, чтобы боеприпасы из бывших стран Варшавского договора поступали на Украину на регулярной основе.

Алексей Леонков пояснил, что в некоторых странах Европы есть производство боеприпасов под технику советского образца, например, в Словении, Сербии и, может быть, "сербы не догадываются, что боеприпасы под 125-мм орудие попадают на Украину".

Эксперт подтвердил, что на самой Украине производство боеприпасов отсутствует, потому что "это требует определённой технологической оснастки и опыта". Украина пыталась экспериментировать с производством этих боеприпасов, но опыт оказался неудачным даже для собственного миномёта "Молот" — орудия просто взрывались.

Алексей Леонков полагает, что "снарядного голода" при осуществлении военной операции в Донбассе у ВСУ не будет.

"В принципе, спонсоры не оставят Украину со "снарядным голодом". Они её оставят только в том случае, если Украина не выполнит свою задачу, которую перед ней ставят. Тогда её бросят… Например, американцы бросали своих подопечных игиловцев (ИГИЛ — запрещённая в РФ террористическая организация) в Сирии, но при этом в укрепрайонах, которые они обороняли, находили при взятии достаточно обширные склады, в которых было очень много иностранных видов вооружения. К тому же сейчас из Луганска и Донецка сообщают, что боеприпасы, которые прилетают, в том числе в гражданский сектор, уже далеко не всегда советского образца. Туда прилетают боеприпасы и натовского образца", — сказал "Правде.Ру" Алексей Леонков.

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