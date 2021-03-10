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Автор Александр Шторм

Украина готовится вернуть ЛДНР силой

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинские военные намерены захватить Донецк, чтобы контролировать другие города ДНР и ЛНР, заявил полковник запаса РФ Александр Жилин.

Украина готовится вернуть ЛДНР силой

По словам эксперта, Украина проведёт наземное наступление, а не артиллерийские обстрелы территорий, поскольку победой последнее не будет, а стране нужна именно она и контроль над территорией Донбасса.

Жилин также отметил, что Украина после захвата Донецка начнёт истреблять жителей Донбасса. Он пояснил, что есть риск, что часть мирных жителей порежут, а другой части придётся убежать в Россию.

Фактически Украина стягивает к границе ДНР и ЛНР бронетехнику и артиллерию. Но другой военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что Украине не нужна, да и не на что проводить такую операцию на территории ДНР и ЛНР, поскольку нет денег на восстановление инфраструктуры.

Напомним, ранее эксперт по региону Игорь Стрелков высказал мнение, что Украина будет атаковать Донбасс с западного и южного направления, для того чтобы иметь возможность обвинять Россию в оккупации, если власти РФ попытаются помочь ополченцам.

На днях стало очевидно, что украинские военные перебрасывают бронетехнику, танки, ракеты и войска к российской границе. Угроза развязывания войны налицо, причём не только в Донбассе.

Хотя об усилении украинских позиций на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР не так давно сообщили в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики.

Украина может спровоцировать новый виток конфликта в регионе. Российским военным, разумеется, есть чем ответить и не допустить посягательства на свою территорию.

В минобороны РФ также подчеркнули, что в случае участия наших западных "партнёров" последние рискуют получить неприемлемый для себя ущерб в результате ответных действий нашей страны.

Украина же последние годы адекватностью не отличалась. Понятно же, что Россия не сможет оставить русских, российских граждан, в такой ситуации. К тому же при постоянной декларации подхода с "концлагерями, поражением в правах и десятилетиями перевоспитания" целого региона, Киев ничего разумного этими действиями не добьётся.

Автор телеграм-проекта "Оперативная линия" ранее отметил, что украинцы туда отправляют солидных военно-технических зубров, спецов. То есть намерения устроить столкновение Украина не скрывает. Надо быть к этому готовыми.

Редактор: Ирина Гусакова
Темы лднр игорь стрелков александр жилин виктор литовкин война в донбассе
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