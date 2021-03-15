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Автор Александр Шторм

Что Россия приготовила Украине в случае войны

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские военные приступили к разработке мер противодействия возможной угрозе со стороны Украины. Киев, получив карт-бланш от Пентагона на эскалацию конфликта в Донбассе, перебросил войска на линию соприкосновения.

Что Россия приготовила Украине в случае войны

В течение первой недели марта ситуация ухудшалась, поэтому спектр задач "мирных" Ту-204ОН был расширен. Лётчики теперь занимаются мониторингом вооружений в рамках Договора об открытом небе и стратегической разведкой на Азово-Черноморском театре военных действий

По данным телеграм-канала "Оперативная линия", 4 марта с ВПП авиабазы "Таганрог-Центральный" примерно в 8:45 вылетел Ту-204ОН.

Он отправился в Крым вдоль северо-западного побережья Краснодарского края и береговой линии Крымского и Таманского полуостровов вплоть до Новороссийска.

Согласно сообщению источника в оборонном ведомстве России, полёт прошёл на высоте 2964 м со скоростью 546 км/ч.

Экипаж провёл анализ уровня маскировки бронетехники, пусковых установок РСЗО, единиц ствольной артиллерии, береговых ПКРК, ОТРК, а также пребывающих в пассивном режиме войсковых ЗРК и средств ПВО зенитно-ракетных войск ВКС России от бортовых комплексов оптико-электронной разведки воздушного базирования противника.

Экспертам ещё предстоит оценить способности сетецентрической эшелонированной системы ПВО-ПРО, возведённой над Республикой Крым и Краснодарским краем. Она предназначена для пеленга и сопровождения средствами воздушного нападения противника в режиме пассивной радиолокации.

Соответственно, рассматривались и оценивались мощности наземных многодиапазонных комплексов исполнительной радиотехнической разведки типов 1Л222М "Автобаза-М", "Вега", "Орион" и "Валерия".

Комплексы должны в пассивном режиме обнаруживать условные воздушные цели противника отслеживать трассы и обеспечивать наводки зенитно-ракетным дивизионам/полкам С-300В4, С-350 "Витязь" и "Бук-М3" для перехвата противника… В данном случае условной целью являлся Ту-204ОН, располагающий массой радиоизлучающих комплексов в архитектуре БРЭО.

Можно сделать вывод, что во время интенсивных боевых действий на Азово-Черноморском ТВД даже при поддержке Киева со стороны ОВС НАТО российские ЗРК смогут обеспечить надёжную защиту.

Что характерно, время воздушной миссии Ту-204ОН совпало с разведывательным полётом "Глобал Хоука" у берегов Крыма.

В этой части противостояния Украина может предоставить США земли для расположения американских баз и ракет, считает полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, Украина "предлагает себя Соединённым Штатам Америки, она предлагает себя НАТО, лишь бы как можно больше насолить России", и уже отдала США практически всё. В настоящее время Вашингтон полностью контролирует министерство обороны Украины, включая генеральный штаб и службу безопасности Украины (СБУ)".

Такого же мнения придерживается и заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, полковник запаса РФ Андрей Кошкин.

По сути, Украина выполняет все поручения американцев, чтобы быть в фарватере действий Вашингтона для взаиморасчёта. Америка в любом случае рассматривает Украину как государство якобы для усмирения России.

Стоит добавить, что Ту-204ОН во время полёта на отрезке маршрута "Ейск — Джанкой" передали информацию относительно активности 36-й отдельной бригадой морской пехоты ВСУ на новоазовском ОН близ Мариуполя и наличия украинских механизированных подразделений у северных границ Крыма.

В итоге "приунывший от отсутствия реальной работы по Договору об открытом небе экипаж самолёта Ту-214ОН, выполнявший спецрейс из Таганрога над Крымом и его окрестностями, решил продемонстрировать товарищам американцам через оптоэлектронные приборы беспилотника RQ-4C Global Hawk, работавшего примерно в тех же краях, что ход истории вспять не повернуть, а усилия по излишней милитаризации воздушного пространства, предпринимаемые в последнее время блоком НАТО, тщетны и всегда получат достойный, пусть иногда и асимметричный ответ", иронически подытожили авторы "Оперативной линии".

Редактор: Елена Тимошкина
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