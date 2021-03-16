Правила и режим: как Навальный "сидит" в ИК-2

История с "отсидкой" российским оппозиционером Алексеем Навальным своего 2,5-летнего срока остаётся довольно любопытным инфоповодом для СМИ в стране и за рубежом. Хотя накал страстей совершенно не тот, на который рассчитывали его сторонники и кураторы.

Как пишет "ФедералПресс", Навальный начал отбывать срок в колонии №2 в Покрове. Отметим, что в Сети гуляет ролик, в котором бывший заключённый ИК-2 рассказал про режим, который придётся соблюдать Навальному в течение 2,5 лет в "красной" колонии Петушинского района. Ничего хорошего для вольного человека он, разумеется, не сказал, подчеркнув то, что любой шаг и действие в колонии происходят "по правилам и режиму".

Да и Дмитрий Дёмушкин, отсидевший 2,5 года в ИК-2 в Покрове, куда доставлен Алексей Навальный, отзывался о заведении не особенно лояльно:

"Это одна из самых жёстких красных зон, где люди писали чистосердечные признания в чём угодно, где абсолютно ничего нельзя".

Сам же Навальный по этому поводу высказался так:

"Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 километрах от Москвы".

По данным проекта "Новости на каждый день", ИК-2 имеет очень плохую репутацию среди правозащитников и заключённых. Алексея Навального всё-таки перевели из VIP-СИЗО "Кольчугино" ("сидевшие пишут, там рай", отмечают эксперты) в зону ИК-2 Петушинского района.

"Я так себе и называю свой новый дом — "наш дружелюбный концлагерь". Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело", — написано в "Инстаграме" Навального.

В связи с этим можно было бы говорить о конце политического проекта "Навальный", если бы ставку на него не делали элитные фигуры, затеявшие слишком крупную игру. Тема Навального ещё не раз сыграет роль в российской политике, прогнозируют аналитики.

Политолог Станислав Белковский вообще задаётся вопросом, кто выманил Навального в РФ? Кто в его окружении — тот самый агент Кремля? Хотя напрашивается вывод, что значительная ограниченность поддержки Навального на фоне замеса с его отравлением не оставляла ему выбора совершенно, если он хотел оставаться в политике.

Тем временем кастинг на замену Навальному продолжается. Ранее были отвергнуты Соловей, Собчак, Светов, Ройзман, Кац. Навальным II не станут и люди из подручных эмигрантских либералов. Кастинг продолжится дальше, считает "Толкователь". Да и сама тема себя не изжила, хотя размах не соответствует планам.

К примеру, десятки иностранных государств требуют от России отказаться от своего суверенного права вершить правосудие в случае с Алексеем Навальным, в то время как внутри страны вокруг главного местного оппозиционера царит тишина, обсуждаются исключительно вопросы пенитенциарной логистики.

"Если патроны и партнёры Навального хотели как-то максимально наглядно показать компрадорский характер общественно-политической деятельности "пациента" и реальных интересантов этого процесса, то им это удалось на "отлично", — пишет "Мышь в овощном".

Тем временем авторы телеграм-канала "Злая проверочная" вспомнили, что BBC сообщила о том, что "Навального увезли из СИЗО неизвестно куда вопреки решению Страсбурга".

"Спешим напомнить британскому изданию, что в России Страсбург ничего не решает, в том числе куда и когда этапировать осуждённых преступников.

И уж ладно речь бы шла о решении ЕСПЧ — тогда бы ещё можно было обсуждать нюансы соотношения международного и российского права, — отметили в своём посте сетевые эксперты. — Так нет же — это "решение", прости господи, комитета министров Совета Европы. Который на самом деле "решил" высказаться, что он сильно против, потому что ничего другого "решить" в принципе не может. Решили они".