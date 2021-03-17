Аналитики: захват другой страны даст рейтинг Путину

Европейские и американские эксперты продолжают строить гипотетические конструкции на тему заинтересованности России в войне на западном направлении.

На сей раз обыгрывается идея, что российский президент Владимир Путин может якобы решиться на гибридную войну в странах Балтии. Об этом пишет директор по изучению России в Американском институте предпринимательства и автор биографии экс-президента РФ Бориса Ельцина Леон Арон.

По его словам, шансы РФ на успех в этой потенциальной операции достаточно высоки, так как Россия имеет однозначное превосходство в наступательной технике.

В своей колонке для Politico Арон отметил, что "нынешняя обстановка в России по многим параметрам повторяет настроения 2013 года и Путин может рассчитывать на "маленькую победоносную войну" для поднятия рейтинга".

Эксперт отмечает, что люди склонны повторять то, что сработало. Политологи называют это "зависимым путём".

Оказавшись сейчас в ситуации, которая может быть даже более жёсткой в политическом и экономическом плане, чем в 2012–2013 годах, и с размыванием "крымского консенсуса", Путин якобы может обратиться к тому, что он делал очень хорошо в прошлом: "коротким победоносным войнам", резюмирует Арон.

Он также напомнил, что рейтинг доверия (тогда ещё) премьер-министра Путина достиг максимальных значений в сентябре 2008 года — после пятидневной войны в Южной Осетии.

Схема, озвученная автором, достаточно проста — Россия якобы может захватить "для спасения русских":

Иду-Вируский уезд Эстонии (74% русского населения);

крупнейший город Нарва (83%);

Латгальский регион Латвии (36%);

город Даугавпилс (48%).

Командовавший войсками НАТО в Афганистане генерал Николсон пояснил, что альянсу нужно минимум 90 дней на мобилизацию и переброску в страны Балтии.

Арон отмечает, что вся операция займёт не больше трёх недель, так как Россия обладает "абсолютным превосходством" в наступательной технике — танках, истребителях и реактивной артиллерии (об этом недавно писала эстонская служба внешней разведки).

После блестяще проведённой Россией крымской операции НАТО направило в Прибалтику три батальонные "боевые группы", чтобы воплотить в жизнь статью 5 Устава НАТО: нападение на одного члена альянса — это нападение на всех.

Группы именуются "Усиленное передовое присутствие", хотя у того же российского командования есть веские основания подозревать, что ничем подобным эта группа не является.

К примеру, французский президент публично назвал НАТО безмозглым и усомнился в способности Америки "активизировать солидарность" в соответствии со статьей 5, "если что-то произойдёт на границах".

Несколько месяцев спустя доклад Мюнхенской конференции по безопасности на высшем уровне был озаглавлен "Отсутствие Запада?". Его авторы продолжили оплакивать потерю "общего понимания того, что значит быть частью Запада".

Автор также добавил, что образ Путина на Западе вполне может быть неполным и непостоянным. Но вряд ли что-то тут принципиально изменится, считает эксперт. По его словам, демократии хотят мира, а Путину нужна победа.

С такими выводами неудивительна и устойчивость построений касательно Прибалтики, которая России не нужна от слова "совсем". Но насильно убеждать в этом Запад у России нет никакого желания.