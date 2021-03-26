Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом

В Министерстве обороны рассказали о "ментальной" войне, которую ведут США и их союзники против России.

Ментальная оборона

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий поделился с журналистами важными сведениями. Оказалось, что коллективный Запад начал против России "ментальную" войну. Это то же самое, что и гибридная, и информационная, но звучит более основательно. Примерно как слово "квантовая" для человека, который никогда не брал в руки учебник физики.

Андрей Ильницкий считает, что ядерный потенциал России пока не даёт возможности недоброжелателям отечества вести прямую войну, потому и был выбран такой вариант конфронтации:

"Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментально-цивилизационной основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным".

Менталитету даются различные определения, в том числе и такое — совокупность умственных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной или этнической группе, нации, народу или народности.

Враги, по мнению советника Сергея Шойгу, решили проникнуть российским гражданам в мозг и, использовав их умственные способности, одолеть Россию. Андрей Ильницкий уверен, что "ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой "ментальной" войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно". Как полагает Ильницкий, для укрепления "ментальной" обороны стране необходимы:

максимальная суверенизация интернета;

подготовка пропагандистов для гражданской и силовой сферы;

новая молодёжная политика;

активный диалог с опорным электоратом Владимира Путина.

Покушение на Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков солидаризировался с Андреем Ильницким, добавив:

"Попытки чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского Союза хорошо ощущались. Мы их все наблюдали, мы их все помним".

В Конституции России зафиксировано в самой её первой статье:

"Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления".

Некоторые политики, парламентарии и высокопоставленные чиновники, судя по некоторым их заявлениям в парадигме Дмитрия Пескова, считают понятие "демократия" не только бранным, но и фатальной угрозой стране. Выходит, что положение об основах конституционного строя, по мнению высокопоставленного чиновника, — "насильственное".

Невольно вспоминается пламенная речь Димы Семицветова, героя Андрея Миронова в картине Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля!", которую продавец из комиссионки произнёс в суде над Юрием Деточкиным:

"Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть. На Конституцию!"

Лица либеральной ориентации

Философия Шерхана вдохновляет активных Табаки повсеместно распространять идеи осаждённой крепости. Об этом напоминают и личному составу полиции, который с запотевшим забралом борется с "ментальными агрессорами".

Бдительные граждане, вооружённые смартфоном, обратили внимание на стенд в отделе полиции №70 Санкт-Петербурга, на котором висел боевой листок "морально-психологической подготовки".

Детище агитпропа повествовало силовикам, что "зарубежные исследовательские структуры фактически являются аналогом разведывательных служб и диверсионных подразделений", которые "в нужное время смогут стать зачинщиками массовых антиправительственных выступлений, активно участвующих в психоинформационной войне против собственной страны".

Помимо всего прочего, эти структуры "аккумулируют разного рода потенциальных коллаборационистов, как правило, прозападной и либеральной ориентации". Про отечественные исследовательские структуры ничего дурного не говорилось, ведь это "у них" — шпионы, а у нас — разведчики, которые ни во что за пределами страны никогда не вмешиваются, если верить утверждениям Пескова о невмешательстве России.

Венчает композицию плакатная иллюстрация "Беспощадно дави русофобию, или она задавит тебя!". Некоторые издания, далёкие от Кремля, посчитали детище отечественного агитпропа отзеркаленным вариантом нацистского рисунка 1931 года "Смерть лжи", сославшись на сайт архива земли Баден-Вюртемберг. Немецкий интернет-ресурс повествует, что рисунок использовался на афише мероприятия НСДАП.

Ментальное обнуление

О своих тревогах за страну рассказал и врио начальника ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Богдановский. Руководитель регионального полицейского главка отметил неспособность гражданских властей, общественников и политиков региона противостоять протестам:

"Декоративно-формальный характер ряда областных лидеров партий, общественного фронта, профсоюзов и политической элиты области показал неспособность противопоставить свою позицию вызовам провокаторов, которые вывели людей на улицы".

То есть граждане России, по мнению высокопоставленного силовика, утратили навыки самостоятельного мышления и оценок положения дел в стране. У них настолько не получается, что полиции придётся объяснять им, что всё прекрасно в нашем "королевстве".

Тем временем в ходе видеоконференции президента России Владимира Путина с работниками культуры продюсер Игорь Угольников посетовал, что в отечественном кинематографе незаслуженно обижают сотрудников НКВД. Глава государства поддержал известного актёра и продюсера:

"По поводу моды на оголтелых НКВДшников — мода такая! У нас на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени".

В этот момент, вероятно, с облегчением вздохнуло руководство Химкинской полиции, где красуется портрет Генриха Ягоды. В преисподней же под пятыми точками демиургов сталинских репрессий сковороды внезапно обрели тефлоновое покрытие и засветил луч надежды на "ментальное обнуление".

Деформация сознания и корректировка менталитета, о которых говорил советник министра обороны России Андрей Ильницкий, вполне реализуемы и во внутренней повестке. Через какое-то время граждане могут и не возмутиться мозаике в православном храме с изображением сталинских палачей. Об этом говорил ещё древнегреческий философ Гераклит Эфесский: