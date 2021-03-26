НАТО готово к ядерным ударам за кибератаки

НАТО считает себя вправе применить военную силу в ответ на кибератаки. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

НАТО в шоке от российской мощи

Столтенберг во время интернет-семинара в Университете Южной Флориды пояснил, что верхушка НАТО готова применять статью 5 Североатлантического договора, в которой закреплён принцип коллективной обороны, в ответ на кибератаки

По его словам, "мы будем задействовать статью 5, когда сочтём это необходимым… когда видим агрессию с применением… необычных военных средств". Речь в данном случае идёт о статье 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора.

Документ закрепляет принцип коллективной обороны Организации Североатлантического договора. Статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооружённого нападения на одну или несколько" стран-членов НАТО.

Столтенберг обтекаемо заявил, что недавно в отношении союзников по НАТО предпринимались агрессивные действия другими странами.

Якобы противник применял не традиционные военные средства, а невоенные средства, чтобы попытаться атаковать НАТО.

Генсек поставил вопрос таким образом, что НАТО придётся к этому "адаптироваться" как можно быстрее, поэтому организация готова применять статью 5 в ответ на кибератаки.

Таким образом, "кибератака может привести к задействованию статьи 5. Это совершенно новый сигнал [потенциальному противнику]", подчеркнул Столтенберг.

В его выступлении также звучала мысль о том, что НАТО стоит активнее "противодействовать дезинформации" и защищать "критически важную инфраструктуру" альянса.

Как пишут эксперты, это подтверждается и документами, "утекшими" ранее. Например, как следует из попавшей в распоряжение Wall Street Journal киберстратегии Пентагона, министерство обороны США будет отныне приравнивать кибератаки к традиционным военным действиям и реагировать на них как на акт агрессии.

При этом в Международной стратегии по действиям в киберпространстве, обнародованной Белым домом, США получили право реагировать на кибератаки всеми доступными средствами вплоть до применения ядерного оружия.

Со своей стороны, российские власти, и уж тем более минобороны, не приравняли кибератаки на публичные госорганы к военному нападению, за которым может и должен последовать ракетный удар.

Что характерно, в таком показательном документе, как "Основы госполитики по ядерному сдерживанию", про кибервойны (условно) говорится: Россия может ударить лишь в случае "воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведёт к срыву ответных действий ядерных сил".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее назвал Россию, Китай, терроризм, кибератаки и климат главными угрозами альянса и Евросоюза.