Без принуждения Украины к миру не обойтись

Донбасс получит мир тогда, когда Россия принудит к нему Украину, заявил российский политолог и востоковед Евгений Сатановский.

По его словам, Россия может этого добиться с помощью методов, которые были отработаны в Сирии и в Нагорном Карабахе.

"Нет и не будет мира в Донбассе, пока мы не принудим Украину к миру. И не словесными баталиями, ведущимися непонятно где и зачем, а методами столь же простыми, сколь действенными", — пояснил он.

Сатановский считает, что если ничего не предпринять для сдерживания Украины, она начнёт представлять собой угрозу.

Всё так и будет постепенно накапливаться, "пока противник не накопит сил и не натренируется в достаточной мере, чтобы атаковать Россию напрямую. Чего мы, кстати говоря, вот-вот дождёмся, если так будет продолжаться дальше", заключил Сатановский.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с заявлением, что Россия является единственной страной, оказывающей гуманитарную помощь своим гражданам, проживающим на территории Донбасса.

Со своей стороны, британский таблоид The Sun предсказал начало мировой войны уже через месяц.

Авторы телеграм-канала "Поддубный" отметили, что аналитика сомнительного качества, которую издание преподносит как истину, перечисляет причины, которые предзнаменуют "захват земель Украины", а потом и начало "третьей мировой".

Выглядят они, мягко говоря, абсурдно:

закрытие "пророссийских" телеканалов на Украине,

санкции против Медведчука,

арест Навального…

Что характерно, на сайте The Sun по запросу "Донбасс" не найдётся и десяти ссылок. Разумеется, там нет материала о вчерашней трагедии, о гибели пятилетнего ребёнка.

Впрочем на неё нет реакции ни от ПАСЕ, ни от ОБСЕ, ни от прочих организаций, которые "обеспокоены тысячами российских солдат на границе с Украиной", но в упор не видят преступную деятельность её руководства.

А в Совбезе РФ рассматривают возможность боестолкновений между вооружёнными силами Украины и России в ходе эскалации конфликта в Донбассе как весьма вероятную, отметили при этом эксперты канала "Советинформбюро 2.0".

По данным проекта "Военный обозреватель", украинский журналист и советник министра обороны Юрий Бутусов заявил, что в случае "российского вторжения" в Донбасс США и НАТО якобы обеспечат бесполётную зону над регионом.

Он высказал мнение, что в случае конфликта взаимодействие с НАТО и военная помощь будут увеличены и выйдут на новый уровень. На земле будут воевать украинские военные, но передачу разведывательной информации в режиме реального времени, поставку вооружений и организацию бесполётной зоны в воздухе над районом боевых действий Украина получит по запросу от Запада.

К тому же применение артиллерии при условии защиты с воздуха ограничит активные действия наземных сил противника, пояснил военный, напомнивший, что за последние годы ВСУ получили на вооружение тысячи управляемых ракет типа "Стугна" и "Корсар".

Журналист также добавил, что если США обеспечат массовые поставки "Джавелинов" со своих баз, любое российское наступление будет якобы парализовано: большинство российских танков беззащитны от поражения в верхнюю проекцию. Впрочем эксперты сообщают о ПВО "поля боя" и новых решениях для защиты от "Джавелинов".

Таким образом, сообщает канал "Методичка", избрание Джо Байдена президентом США принесло Украине стабильность и последовательность.

"Теперь, если наш южный сосед что-то задумал (то, что ему поручили), то делает это от и до, а не мечется между интересами внутренних группировок. Если сказали "отжать" "Мотор-Сич", то и "отжимают". Сказали готовиться к войне с Россией — готовятся. Сказали "санкции" — значит, будут санкции", — отмели сетевые эксперты.

По большому счёту, те, кто в данный управляет Украиной, в этот раз настроены максимально серьëзно. В ближайшее время может стать жарко.