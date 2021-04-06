Кто пытался "поджечь Рейхстаг" "Искандерами"

Под Шушей найдены обломки запрещённой к экспорту российской ракеты "Искандер-М", которая была, возможно, запущена с территории Армении, но, к счастью, не взорвалась и не причинила больших разрушений. Причём политический эффект, если бы боевая часть ракеты сдетонировала, был бы более тяжким, грозя в том числе перевести карабахский конфликт в полномасштабную региональную войну.

Тем не менее после того, как ANAMA, Агентство по разминированию Азербайджана, проверило бортовой номер разрушительного изделия — 9М723, то стало ясно, что вопрос настолько серьёзный, что тянет на полновесное международное расследование. Дело в том, что официально в 2016 году Ереван получил от Москвы экспортную версию ракеты — "Искандер-Э".

Справка "Искандер-М" (по классификации НАТО SS-X-26-Stone) — российская оперативно-тактическая ракета наземного базирования с дальностью до 500 км, способная нести как ядерный, так и обычный боезаряд. Поставлен на вооружение в 2004 г. Сопоставимый зарубежный аналог — американская ракета ATACMS, не обладающая всеми возможностями российского комплекса по дальности и полезной нагрузке. Разработана ракета коломенским КБ "Машиностроение". Радиус поражения экспортной версии ниже приблизительно в 2 раза (280 км). "Искандер-М" способен поражать цели с точностью до 2 м. Экспортная версия установки — с точностью около 20 м. Кроме того, "Искандер-М" "заряжается" двумя ракетами, а модификация для зарубежья — одной.

Что знали и чего не знали военные в Москве и Ереване?

Между тем "Искандер-М" Россия никогда в Армению не поставляла и даже не собиралась. Поначалу дело показалось настолько абсурдным, что в ходе состоявшейся 26 февраля в Баку пресс-конференции даже президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил вежливо-ироничное недоумение по поводу заявлений армянского премьера Никола Пашиняна, фактически обвинившего Россию в поставке "некондиции", то есть ракет, которые на 90% не боеготовые.

Тогда, в конце последнего зимнего месяца, и бывший глава Генерального штаба Армении выступил с заявлением по поводу ракетного комплекса "Искандер" и их боеготовности. Генерал-полковник Мовсес Акопян, мягко говоря, удивился по поводу сомнений исправности российских ракет. Он сказал, что у военнослужащих Армении никогда не возникало проблем с их эксплуатацией. Кстати, будучи главным военным инспектором Армении, он, как пишет издательство "Взгляд", также подтверждал, что "Искандеры" были использованы в ходе войны в Карабахе. Тогда, естественно, не стояло вопроса — о какой модификации ОТРК идет речь.

Между тем Минобороны России, официально контролирующее находящиеся в Армении "Искандеры-Э", в свою очередь отметило, что, согласно оперативной информации, в ходе 44-дневной битвы за Карабах эти ракеты не применялись. И вот неожиданная и грозная находка в горах внесла ясность в кажущееся противоречие между неофициальным заявлением из Еревана и официальным — из Москвы.

Тут необходимо сразу правильно расставить акценты для того, чтобы не погрязнуть в риторике и дешёвой пропаганде. Давайте разберёмся! Сравнительный анализ высказываний Мовсеса Акопяна и официальных заявлений его коллег из Генштаба Министерства обороны России явно свидетельствует о том, что никаких официальных пусков ракет комплекса "Искандер -Э" не производилось, да и не могло производиться. Тем не менее неразорвавшаяся (в строгом и парадоксальном соответствии со словами Н. Пашиняна) ракета была всё-таки азербайджанскими сапёрами обнаружена. Так откуда она там взялась?

Тайная сеть "продавцов смерти" или нечто большее?

Согласно просочившейся в азербайджанскую и российскую прессу информации, по предварительным итогам начавшегося после заявлений Пашиняна российско-азербайджанского расследования удалось установить, что запрещённые к экспорту ОТРК "Искандер-М" были похищены (!) с российских военных складов и тайно переправлены в Армению.

Предполагается, что на территории России была создана подпольная преступная сеть, действовавшая в интересах мощного военного лобби Еревана. К сожалению, опрометчивые слова Пашиняна о ракетах российского производства свидетельствуют о том, что премьер-министр был в курсе этих незаконных деяний.

По доступной сейчас информации получается, что эта сеть охватывала ряд регионов России. Она действовала от Хабаровска до Краснодара, что фактически невозможно без внедрения в различные органы власти и инстанции. Результатом этого преступления и стал выстрел, произведённый по Шуше. Причём пуск ракеты был сделан с политическими, а вернее, геополитическими далеко идущими целями, о которых разговор пойдёт ниже.

Откуда 10 процентов?

Настало время задуматься над весьма и весьма интересными вещами. Во-первых, почему ракета не разорвалась, что, похоже, и вызвало негодование Пашиняна? Во-вторых, почему глава правительства Армении решил заявить об этом? Ведь в большой политической игре, как известно, случайностей не бывает.

Наиболее вероятны, на мой взгляд, следующие выводы. Незаконный вывоз ракет было осуществлён второпях, потому безграмотно: мало заполучить установку — надо ещё уметь её грамотно использовать. Она состоит не только из пускового модуля, но и достаточно сложного набора аппаратуры, которая требует точной калибровки и глубоких познаний для нанесения точечного удара.

Справка ОТРК "Искандер" состоит из самоходной пусковой установки, подвижного пункта подготовки информации на КАМАЗовской базе и транспортно-заряжающей машины.

Вряд ли горе-похитители могли рассчитывать на то, что российские ракетчики поделятся с ними информацией о правильной эксплуатации комплекса. Наверное, им казалось, что такая техника действует по принципу "выстрелил и забыл" (что возможно для некоторых видов боеприпасов, например, ПТУР FGM-148 Javelin, но, естественно, не для ОТРК). Похоже, преступники не смогли точно навести ракету, так как пользовались инструкциями от аналогичной техники — "Искандер-Э", но всё же не полностью идентичной той модификации, которой они незаконно завладели.

Есть и другое важное соображение. Российское оружие — достаточно интеллектуальное. ОТРК может не дать осуществить боевой пуск в случае отсутствия кодов. То есть фактически был осуществлён "полигонный" пуск без боевой части, которая и не могла сдетонировать, так как не была активирована. Что, собственно, и объясняет загадочные слова Пашиняна о недоразрыве российских ракет. Также как и указывает на преступную незаконную доставку ракеты на территорию Армении.

Кто заказал провокацию?

И тут наступает пора главных вопросов: какова была цель провокации и кто заказывал музыку? Неужели армянам было так важно использовать именно российскую, а не экспортную модификацию ракеты? Представим себе — Боже упаси! — что она бы взорвалась… Насколько это могло повлиять на общий ход войны?

Запущенная (предположительно) в последние дни войны ракета уже не смогла бы остановить продвижение азербайджанской армии к ключевой точке в Карабахе - Шуше, господствующей высоте относительно Степанакерта. С учётом же обладания Азербайджаном мощных систем, способных бить по площадям (это и РСЗО, и ТОС, и беспилотники, и определённое ракетное вооружение), расширились бы лишь масштабы конфликта. Зато взорвись эта ракета в прошлом ноябре, то всех бы собак, конечно же, навесили бы на Россию. Тем самым была бы достигнута цель, которую с первого дня войны преследовал Ереван — втянуть в конфликт Москву, которая всеми способами пыталась избежать этого сценария, желая сохранить доверие Баку, выступая в регионе на правах миротворца — фактически единственного.

Наконец, взрыв полутонны взрывчатки мог бы привести к массовой гибели личного состава азербайджанских вооружённых сил, что неизбежно повлекло бы за собой крупный международный скандал, сопровождающийся расследованием. А уж заинтересованные внешние силы не преминули бы обеспечить организованную шумиху, в ходе которой и вскрылся бы факт использования неэкспортного варианта российской техники. В результате, наряду с осложнением на оси Москва-Баку, Россия получила бы ещё и очередные санкции со стороны "коллективного Запада". Кроме того, следует учитывать и неизбежную негативную реакцию Турции, которая не преминула бы воспоследовать в таком случае. Похоже, именно таковой и была стратегическая цель западных кукловодов, скрывающихся за спиной некоторых членов правительства Армении или даже его руководителя.

На этот раз, выражаясь языком исторических аналогий, "поджога Рейхстага" удалось избежать — волею ли провидения или по причине некомпетентности исполнителей. Впрочем, всё это уже в компетенции уже идущего следствия, задача которого сделать подобные международные скандалы невозможными.