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Автор Александр Артамонов

Страсти по "Искандеру" с превентивным саморазоблачением

Силовые структуры

В эфире передачи "Контрольный выстрел" военный обозреватель Александр Артамонов рассказал, почему находка обломков ракеты "Искандер" в Азербайджане поставила вопрос о дальнейшем владении Арменией орудия массового уничтожения. Возможно, пришла пора всерьёз обеспокоиться этим арсеналом и поставить его под международный контроль.

Страсти по "Искандеру" с превентивным саморазоблачением

Вспоминая 10% взрыва "Искандера" от Пашиняна

В Азербайджане, под Гянджой 15 марта обнаружены обломки ракеты "Искандер". Помимо самого факта использования тяжелого оружия против мирного города, важно то, что найденные обломки якобы относятся к системе к системе "Искандер-М", амине "Искандер-Э", которая была поставлена в 2016 году, задолго до недавней 44-дневной войны в Карабахе.

Найденная находка серьезна — еще в феврале Баку не обладал достоверной информацией об армянских ракетах. Об этом 26 февраля заявил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сказал, что не обладает информацией об использовании "Искандеров".

Так давайте разберёмся, кто стрелял. А может быть, ракету специально подбросили с перебитыми номерами для того, чтобы вызвать конфликт между Москвой и Баку?

Месяц назад было непонятное поначалу заявление премьер-министра Никола Пашиняна месячной давности о некачественном оружии — взрывается только на 10%. Получается, что выстрел все-таки был.

Хочется надеяться, что эта провокация не ударит по Азербайджано-Российским отношениям. В частности, это касается дальнейшего развития российского оборонного экспорта. Теперь российские специалисты должны исследовать обломки и дать адекватный ответ.

Шпионско-воровские страсти

Искандер
Искандер

Несмотря на военно-дипломатическую тайна, понятно, что разыгрывается просто триллер с участием трех стран. Ситуация достаточно любопытная, потому что задействовано ракетное вооружение "Искандер-Э" или "Искандер-М".

Модификация "Искандер-Э" — экспортный вариант, а "Искандер-М", естественно, предназначен исключительно для российского пользования. Он обладает гораздо более серьезными характеристиками. Оружие — очень грозное.

Эти ракеты можно использовать с ядерной начинкой. Очень важная особенность внутри-российского "Искандера" — исключительная точность. Радиус рассеивания не превышает двух метров, а в экспертной версии этот показатель равен 20 метрам.

Если оперативно-тактическая ракета в состоянии донести до полутонны взрывчатки на дальность до 500 км и поразить какую-то цель с точностью до двух метров, что ядерная боеголовка в принципе и не нужна. Можно уничтожить даже классическим видом взрывчатки неважно генштаб или важное звено обороны противника.

Откуда обломки?

Вполне естественно, когда под Шушей азербайджанские саперы обнаружили остатки ракеты, которая по ее индекс-номеру оказалась именно "Искандером-М", а не "Искандером-Э", возник немалый скандал, потому что такой факт замолчать никак невозможно.

Азербайджанцы дали соответствующий видеоролик, запись, показали номера. Отрицать факт никак нельзя. Да и россияне тоже не были заинтересованы в замалчивании. Сейчас эта информация более-менее доступна, можно найти и в широкой прессе.

Россия, Азербайджан, как не странно, даже какие-то здравомыслящие армянские силы попытались разобраться в провокации. Она, скорее всего, была организована спецслужбами, не исключено, что западными, чтобы использовать Армению в качестве детонатора для начала нового обострения и санкций.

Получается, что во время 44-дневной войны по территории, занятой азербайджанцами, была выпущена ракета. Но она не сдетонировала, взрыва боевой части не произошло. При падении ракета просто разлетелась на части, поэтому и обломки остались.

И тут мы вспоминаем о высказывании премьер-министра Армении Николы Пашиняна, который 24 февраля обвинил российские ракеты в том, что, мол, они не все взрываются, не до конца взрываются, а полный абсурд — взрываются на 10%. Хотя бывший глава генштаба Армении Акопян сказал, что у него никаких проблем с "Искандерами" не возникало.

Искандер-М
Искандер-М

Зачем была нужна одна ракета

Но получается странная картина. Пашинян рассказал о невзорвавшейся ракете, которая действительно не взорвалась, но эта ракета не могла никак оказаться у Армении, но оказалась в разобранном, но не взорвавшемся виде на территории противника…

Каким образом это произошло? Буквально за считанные дни российские военные исследователи и спецслужбы вместе с азербайджанскими коллегами в полном режиме взаимодействия установили истину.

Оказывается, было создано сообщество, которое действовало на территории многих регионов России, были задействованы рестораны, кафе, базы, логистические центры…

Сотни людей были в разной степени вовлечены в преступное сообщество. Они смогли похитить российское военное имущество и переправить его в Карабах.

Факты коррупции и поставки в воюющую зону запрещенных видов вооружения, к сожалению, случаются во все времена и по всему миру. Конечно, всех виновных надо привлечь к ответственности и исключить такое в дальнейшем.

Но важен и другой вопрос: а зачем это было нужно? Одна ракета (даже две-три) не могли решить исход войны. Получается, что это — провокация с целью повредить России, разорвать отношения с Азербайджаном и так далее.

Военная тайна и безопасность

Но самый интересный момент в том, что эта ракета и не могла взорваться! О чем горе-шпионы, выкравшие ее, почему-то не подозревали. Но им-то простительно. А вот чем думали западные организаторы провокации?…

Ракета, для того, чтобы была активирована боевая часть, нуждается в определенных кодах. Если коды не введены, она летит просто как болванка.

Есть и вторая вещь — это все-таки не Javelin — система противотанковой управляемой ракеты, которую американцы придумали по принципу "выстрелил и забыл". Эту ракету надо вести, надо вводить определенные координаты, за ней надо наблюдать. И все это по разному на разных пусковых установках.

Взрыв не удался, потому что не мог удастся. Это называется "троекратный код резервирования", когда есть три вида безопасности. Поэтому ракета и не взорвалась, и слава Богу.

Получается, что провокация не удалась, а ситуация обернулась во славу России, которая выступила миротворцем, не дала себя втянуть ни в какие провокации, обладая техникой высокотехнологичной и интеллектуальной, которую не могут использовать недальновидные люди.

Никол Пашинян
Никол Пашинян

Пашинян сам себя заложил

Азербайджан тоже показал себя на высоте. Ильхам Алиев еще в конце февраля не подтвердил использование "Искандеров" и вежливо посмеялся над Николом Пашиняном, который говорил о недоброкачественных российских ракетах.

К сожалению, Никол Пашинян уже в который раз выставил себя в совсем непритязательном свете, получается, что он сам на себя анонимку написал.

А вся эта история в очередной раз показала, насколько глубоко и активно западные спецслужбы вмешиваются в нашу проблематику. Поэтому надо быть бдительными и заботиться о безопасности. Это — не надуманные фобии, а реальные факты.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы армения искандер азербайджан ильхам алиев никол пашинян александр артамонов
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