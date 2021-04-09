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Автор Александр Шторм

Чем закончится эскалация на российско-украинской границе

Силовые структуры » Министерство обороны

Очередное обострение наметилось в украино-российских отношениях. Войска двух государств постепенно сосредотачиваются по разные стороны границы государств.

Чем закончится эскалация на российско-украинской границе

Украина планирует проводить учения "Казацкая булава", в которых, по некоторым данным, примут участие более 1000 военнослужащих как минимум из пяти стран НАТО.

Учения эти, кстати говоря, предполагают "отражение атаки страны-агрессора и переход в наступление". В ответ российская сторона передислоцировала часть своих военных подразделений ближе к своим юго-западным границам.

Обострение ситуации беспокоит Запад и вынуждает как-то реагировать. В частности, спецпредставитель госдепартамента США Нед Прайс 6 апреля в рамках брифинга с прессой заявил, что "Россия провоцирует Украину", а также подчеркнул, что США будут всецело поддерживать Киев перед лицом "российского давления и агрессии".

"Всецелая поддержка" в данном случае вылилась в то, что представители минобороны США заявили, что обсуждают возможность отправки военных кораблей в черноморскую акваторию для усиления уже имеющейся там группировки войск.

Кстати, буквально пару недель назад Штаты проводили в Чёрном море морские учения. Они тоже были "оборонительно-наступательные".

С другой стороны, Пентагон "официально не подтвердил" (но и не опроверг) информацию о том, что в Чёрное море отправлены новые военные корабли. Есть мнение, что это был вброс, для того чтобы показать России американскую "обеспокоенность" и посмотреть, как будет реагировать наше государство.

В свою очередь, Россия неоднократно заявляла, что стягивание войск к границе проходит в целях плановых проверок. Украина говорит о давлении и отказывается от переговоров в Минске.

По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, Украина не направит свою делегацию на минские переговоры, поскольку считает, что позиция Белоруссии на них слишком пророссийская.

Если вспомнить ситуацию год назад, то с конца июля 2020 года между Украиной и непризнанными республиками действует режим перемирия, который, к слову, не мешал периодическому обмену сторон артиллерийским и пулемётным огнём.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "украинцы абсолютно отказываются от идеи какого-либо диалога", но выразил надежду, что до боевых действий ситуация не дойдёт.

В последних числах марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает войска рядом с границей на севере, востоке, юге, а также в Крыму.

Россия пояснила, что еще раньше, 11 марта, командно-штабные учения начались в Смоленской, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской и Московской областях, а 18 и 19 марта — в Крыму.

США конкретно стали проявлять интерес к ситуации после того, как 23 марта Россия не убрала войска из этих районов.

Реакцией стало то, что статус готовности американских сил на европейских базах перевели из категории "возможный кризис" (possible crisis) в "потенциально неизбежный кризис" (potential imminent crisis).

Американцы предъявили претензии по поводу того, что информация о расположении российских войск не совпадает с заявленным. Песков напомнил, что РФ в пределах своей территории перемещает армию по своему усмотрению и это никого не касается.

С соседями тоже всё оказалось не слава богу, поскольку Зеленский начал озвучивать идеи о том, что единственный способ вернуть Киеву неконтролируемые территории — это вступление в НАТО.

Украине очень скоро пришлось оправдываться за гибель пятилетнего ребёнка в селе Александровское после атаки украинского беспилотника — его смерть подтвердили в ОБСЕ несмотря за заверения Киева о фейке.

Есть версия, что всё это цепочка спланированных действий, которая является очередной попыткой втянуть Россию в полноценную войну с Украиной. Проще говоря, "Путин, ваших бьют, введи войска!".

В общем, испытанный осетинский кейс в степях Донбасса. Говоря ещё проще, нам выстраивают обстоятельства, чтобы Россия обязательно вмешалась и забрала уже наконец-то Украину. Ну все же понимают, что настоящая, а не выдуманная "российская агрессия" именно этим и закончится с максимальной вероятностью.

Подтверждает эту версию и нынешний визит украинского президента Владимира Зеленского в зону проведения так называемой "Операции объединённых сил в Донбассе".

В программе визита было запланировано посещение Зеленским передовых позиций ВС Украины на линии боевого соприкосновения.

При этом посетила передовую и делегация американских военных специалистов и инструкторов. Американцы были в Авдеевке, на расстоянии 1800 метров от Ясиноватского блокпоста Народной милиции ДНР. На фоне этих визитов состоялся телефонный разговор Меркель с Путиным.

Россия в данный момент находится в фазе дипломатических манёвров. По сути, в том числе и через телефонные переговоры с канцлером Германии, Путин уговаривает европейских партнёров, чтобы те не шагали в ногу с их американскими партнёрами и, наоборот, утихомиривали наших украинских партнёров.

"Вот и Патрушев как на духу докладывает: "Влезать не хотим, хотя можем, да и на хрен нам не нужна эта ваша Украина", — пишут эксперты.

В том же контексте стоит расценивать и публичное заявление замглавы АП Дмитрия Козака о том, что "начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины. А Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в ДНР и ЛНР в зависимости от масштаба конфликта" и, тем более, "если ситуация там будет развиваться по сценарию Сребреницы".

Также Козак в ходе брифинга заявил, что "команда "Квартал 95" пришла поставить свой талантливый спектакль под названием "Военная угроза". Кроме имитации обстрелов со стороны Донбасса, переброски военной техники даже с Западной Украины к линии соприкосновения, ничего другого изобразить не получается".

Также, по словам заместителя главы администрации президента, "это всё-таки спектакль. Единственное, что, поскольку коллеги большого политического опыта не имеют, у них опыт в другой сфере, могут заиграться. Я им и в лицо это говорю, что они дети со спичками. И когда у них там случайно что-нибудь загорится, предсказать трудно".

А ещё подоспели весьма мрачные результаты опроса среди действующих и бывших военных по поводу ситуации с Украиной. Понятно, что тут речь не про релевантность опроса, а про настрой.

И настрой этот весьма характерный:

  • "Готов воевать, надо закрыть вопрос Украины" — 54%;
  • "Нельзя воевать с Украиной — там братья, родня, друзья" — 37%;
  • "Я служивый человек, приказ есть приказ" — 5%;
  • "Откажусь воевать, найду причины и способ" — 4%;
  • "Не определился" — 0%.

В общем, практически 60% опрошенных бывших и действующих солдат готовы "идти маршем в закат" и вносить ясность в украинский вопрос самыми радикальными методами.

Москве действительно не нужна война, но раз манёвры — так манёвры. Кремль не бежит впереди паровоза ровно по тем же причинам, по которым не взяли Тбилиси 13 лет назад: потому что нет проектного понимания, что потом со всем этим счастьем делать, кроме как надорваться.

Так что ситуация открыта и не факт, что быстро закончится.

Когда начнется резня в Донбассе?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы всу лднр донбасс украина черное море руслан хомчак дмитрий козак война в донбассе алексей резников черноморский флот владимир зеленский минские соглашения
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