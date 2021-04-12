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Автор Игорь Буккер

Что буддисты забыли в армии Великобритании

Силовые структуры

Исповедующие буддизм граждане Соединенного Королевства активно идут в ряды вооруженных сил Великобритании. По статистике, они занимают второе по численности место после лиц христианской конфессии. Несмотря на относительно небольшое количество буддистов в Великобритании, в армии их больше, чем мусульман и сикхов вместе взятых.

Махатма Ганди
Махатма Ганди

Миролюбивые буддисты

За учеников Будды на Западе принимают исповедующих джайнизм. В отличие от воинственных сикхов, джайны стараются не наносить вреда никаким живым существам, включая червяков. Нарушение ахимсы для них большой грех.

Махатма Ганди, живший под скипетром английской королевы, один из самых известных лидеров, которые практиковали принцип ахимсы. Под его руководством индийцы освободили свою страну от британских колонизаторов без единого выстрела. В головах англичан все эти факты перемешались настолько, что всех разделяющих учение Просветленного они стали относить к людям, которые и козявки не обидят.

По словам историка Джонатана Уолтерса (Jonathan Walters), столкнувшись с многочисленными верованиями среди колонизированных народов, христианские миссионеры посчитали ислам чересчур агрессивным и ориентированным на строгое следование правилам. Буддизм же рассматривали как пацифистское учение, а его адептов пассивными.

Первая из пяти священных заповедей буддизма запрещает убивать живых существ, включая запрет на казнь и самоубийство. Безусловно, исключения в некоторых случаях все-таки имеются. Если христианство всегда косо смотрело на ростовщичество, то торговля оружием считается для буддиста неподходящим средством к существованию.

Буддийское насилие

Древнеиндийские притчи и доктрина буддизма против решения споров на поле брани. С момента зарождения религии буддисты постоянно были вовлечены в жестокие конфликты за лучшие охотничьи и посевные угодья, за рощи плодовых деревьев, за распределение речной воды на поля.

Медная статуя Будды Майтрейи
Медная статуя Будды Майтрейи

Основатель буддизма Сиддхартха Гаутама большую часть жизни прожил в княжестве Магадха, где произнес свою первую проповедь. Основатель тамошней династии был последователем и благодетелем Просветленного. Он расширял свои владения, в том числе и военными походами.

Будда не запрещал воевать. Военные действия обосновывались защитой дхармы (буддийского учения). Для этой цели врага демонизировали, чтобы его убийство было менее кармически неправильным.

Не входящая в буддийский канон историческая хроника "Махавамса", повествуя о ранней истории этой религии на Шри-Ланке, описывает, как монахи заверяют царя, что из миллионов, которых он только что убил, только двое были буддистами, а остальные больше походили на животных, чем на людей.

Буддийское насилие проявляло себя не только в войнах. Отличительной особенностью тибетской правовой системы до настоящего времени были телесные наказания. В Таиланде до сих пор сохраняется смертная казнь, последний раз ее применяли в 2018 году.

От истории к современности

В какой-то момент конфликта в Шри-Ланке 1983-2009 годов образовалось сразу три очага разных войн:

  • гражданской,
  • этнической,
  • политической.

Сингальцы против тамилов, сингальские экстремисты против сингальского правительства и Тигры освобождения Тамил-Илама против прочих группировок тамильских боевиков.

Террорист

Со второго века до Рождества Христова на территории современного штата Ракхайн в Мьянме проживают буддисты. На рубеже 10-11 столетия здесь обосновались мусульмане. Беспорядки в 2012 году привели к выдворению буддийским большинством более 700 тысяч мусульман этнической группы рохинджа в соседний Бангладеш.

Среди буддистов немало мирно настроенных священников и мирян. Далай-ламы не призывают к насилию, когда речь заходит о независимости Тибета. Достаточно вспомнить о подвижнической деятельности буддийского монаха по имени Тхить Нят Хань (Thích Nhất Hạnh) или борьбу за права "неприкасаемых" юриста-буддиста Бхимрао Рамджи Амбедкара.

Буддистские монахи разгромили мечети в Мьянме
Редактор: Ирина Гусакова
Темы мьянма таиланд буддисты шри-ланка великобритания
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