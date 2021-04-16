F-35 — не всё Су-57, что блестит

В программе "Контрольный выстрел" военный обозреватель Александр Артамонов сделал сравнительный анализ Су-57, F-35 и других военных самолетов, именуемых пятым поколением.

По данным британского издания Flight International, самая мощная боевая авиация в мире — это ВВС США, но по наращиванию мощи воздушного флота — лидерство за Россией. В последнее время американцы на весь мир трубят, что их многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 — лучший. Как минимум спорное заявление.

Эксперты насчитали более 1000 различных дефектов, которые негативно влияют на боевое применение F-35. — Сбои при запуске ракет класса "воздух-воздух” и бомбометании, дисплей шлема пилота даёт ему ложную информацию, а система диагностики сообщает об отказе оборудования, которое на самом деле работает нормально. Перечень недостатков можно продолжать долго.

F-35, Су-57 и другие

На самом деле в этой сфере — очень жесткая конкуренция. Естественно, главный конкурент российского истребителя пятого поколения — действительно F-35. Этот тяжелый ударный истребитель летает уже более 10 лет, и соответствует, казалось бы, всем критериям истребителя пятого поколения по системе бортовой радиоэлектроники, обеспечению борта, оружию и другим параметрам.

Но российский истребитель пятого поколения Су-57 зарекомендовал себя как минимум ничуть не хуже F-35. А многие эксперты небезосновательно утверждают, что Су-57 — гораздо лучше американца.

Есть уже другие истребители нового поколения. Сейчас даже китайцы утверждают, что их истребитель — никак не хуже. И уж совсем удивительно — даже турки заявили о возможности создания у себя истребителей пятого поколения, хотя они еще близко не подходили к технологиям создания истребителей как таковых.

F-35 недоделанный за много лет в деле

Тема про недостатки F-35 стала уже настолько известной, что нет даже надобности повторять многочисленные анализы военных экспертов. Достаточно сказать, что F-35 на сегодня совершенно официально имеет более 250 замечаний, которые будут выдвинуты комиссией Конгресса США по поводу серийного борта, то есть — того, который в данное время летает.

Американский самолет F-35

Причем около 80 замечаний были сочтены как угрожающие жизни пилота или использования самолета как такового. Получается, что F-35 после многих лет использования является техникой недоработанной, сырой и обладающей значительными концептуальными проблемами.

Изначально он замысливался как совершенно универсальный "солдат", как машина, которая способна выполнять истребительную работу и параллельно — ударную — при помощи своего ракетного и другого вооружения поражать объекты на поверхности. И так далее.

Цена вопроса F-35

Тем не менее, F-35 все-таки никак не соответствует заявленным задачам, хотя бы потому, что крайне недоработан. Он просто не в состоянии обеспечивать летную боевую работу при бесконечных циклах ремонта. Кроме того, у него — крайне высокая цена. Крайне-крайне-крайне.

Да, это — действительно истребитель, способный выдерживать высокие скорости на уровне двух и даже выше. Эта машина реально несет тяжелое вооружение. Его бортовой интеллект позволяет очень многое, но имеет многие недоработки.

Допустим, у него нет кругового обзора, как у Су-57. У него есть мертвые углы в полусфере обзора на уровне бокового зрения пилота, боковые части кабины. Но главное — у него очень часто случаются сбои этой самой хваленой электроники.

При подаче команд возможны сбойные ситуации. Есть сбойные ситуации, связанные с использованием оборудования жизнеобеспечения пилота, то есть подача кислородной смеси. Есть проблемы с катапультой и многим другим.

Но все-таки уже сама цена остается главной непреодолимой проблемой использования этой машины.

Соединенные Штаты Америки, конечно, в состоянии максимально раздуть бюджет, а ВПК и военные малоотчетны в своих ресурсах и финансах. Тем не менее, даже для армии США — не просто излишне, а практически невозможно заменить все машины категории F-16 и так далее на новейшие F-35.

Поэтому получается, что эта машина, наверное, может служить только прототипом для разработки более совершенных и надежных самолетов в будущем.

Истребитель Су-57

Сравнительный анализ Су-57 выигрывает у F-35 влёгкую

Сама концепция создания Су-57, конечно, уже учитывала проблемы, с которыми столкнулся F-35, хотя бы потому, что он позже появился. И естественно, он способен сделать намного больше и лучше американского аналога.

Сами американцы, когда смоделировали условия ведения боя между ними, пришли к выводу, что Су-57 уничтожает F-35 еще до того, как тот сможет хотя бы заметить противника.

Не зря Турция отказалась от заведомо проигрышного воздушного оружия. И видимо, зная характеристики американского самолета, они и сказали о возможности создания подобного турецкого истребителя.

Хотя эти машины до сих пор поставляются американцами за рубеж. Но очевидно, что они настолько непригодны, что сейчас Пентагон срочно порождает новую концепцию о создании боевых самолетов, заточенных под выполнение не комплекса, а той или иной задачи: отдельно бомбардировщик, отдельно перехватчик как наш МиГ "высотник", отдельно истребитель для возможного боестолкновения.

Но на сегодня F-35 — единственная машина США, которая анонсирована как истребитель пятого поколения. Но серийным самолетом в отличие от Су-57 она никак не является. А по факту американец истребителем пятого поколения даже не является, скорее, это поколение 4+.