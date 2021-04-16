Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Артамонов

F-35 — не всё Су-57, что блестит

Силовые структуры

В программе "Контрольный выстрел" военный обозреватель Александр Артамонов сделал сравнительный анализ Су-57, F-35 и других военных самолетов, именуемых пятым поколением.

F-35 — не всё Су-57, что блестит

По данным британского издания Flight International, самая мощная боевая авиация в мире — это ВВС США, но по наращиванию мощи воздушного флота — лидерство за Россией. В последнее время американцы на весь мир трубят, что их многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 — лучший. Как минимум спорное заявление.

Эксперты насчитали более 1000 различных дефектов, которые негативно влияют на боевое применение F-35. — Сбои при запуске ракет класса "воздух-воздух” и бомбометании, дисплей шлема пилота даёт ему ложную информацию, а система диагностики сообщает об отказе оборудования, которое на самом деле работает нормально. Перечень недостатков можно продолжать долго.

F-35, Су-57 и другие

На самом деле в этой сфере — очень жесткая конкуренция. Естественно, главный конкурент российского истребителя пятого поколения — действительно F-35. Этот тяжелый ударный истребитель летает уже более 10 лет, и соответствует, казалось бы, всем критериям истребителя пятого поколения по системе бортовой радиоэлектроники, обеспечению борта, оружию и другим параметрам.

Но российский истребитель пятого поколения Су-57 зарекомендовал себя как минимум ничуть не хуже F-35. А многие эксперты небезосновательно утверждают, что Су-57 — гораздо лучше американца.

Есть уже другие истребители нового поколения. Сейчас даже китайцы утверждают, что их истребитель — никак не хуже. И уж совсем удивительно — даже турки заявили о возможности создания у себя истребителей пятого поколения, хотя они еще близко не подходили к технологиям создания истребителей как таковых.

F-35 недоделанный за много лет в деле

Тема про недостатки F-35 стала уже настолько известной, что нет даже надобности повторять многочисленные анализы военных экспертов. Достаточно сказать, что F-35 на сегодня совершенно официально имеет более 250 замечаний, которые будут выдвинуты комиссией Конгресса США по поводу серийного борта, то есть — того, который в данное время летает.

Американский самолет F-35
Американский самолет F-35

Причем около 80 замечаний были сочтены как угрожающие жизни пилота или использования самолета как такового. Получается, что F-35 после многих лет использования является техникой недоработанной, сырой и обладающей значительными концептуальными проблемами.

Изначально он замысливался как совершенно универсальный "солдат", как машина, которая способна выполнять истребительную работу и параллельно — ударную — при помощи своего ракетного и другого вооружения поражать объекты на поверхности. И так далее.

Цена вопроса F-35

Тем не менее, F-35 все-таки никак не соответствует заявленным задачам, хотя бы потому, что крайне недоработан. Он просто не в состоянии обеспечивать летную боевую работу при бесконечных циклах ремонта. Кроме того, у него — крайне высокая цена. Крайне-крайне-крайне.

Да, это — действительно истребитель, способный выдерживать высокие скорости на уровне двух и даже выше. Эта машина реально несет тяжелое вооружение. Его бортовой интеллект позволяет очень многое, но имеет многие недоработки.

Допустим, у него нет кругового обзора, как у Су-57. У него есть мертвые углы в полусфере обзора на уровне бокового зрения пилота, боковые части кабины. Но главное — у него очень часто случаются сбои этой самой хваленой электроники.

При подаче команд возможны сбойные ситуации. Есть сбойные ситуации, связанные с использованием оборудования жизнеобеспечения пилота, то есть подача кислородной смеси. Есть проблемы с катапультой и многим другим.

Но все-таки уже сама цена остается главной непреодолимой проблемой использования этой машины.

Соединенные Штаты Америки, конечно, в состоянии максимально раздуть бюджет, а ВПК и военные малоотчетны в своих ресурсах и финансах. Тем не менее, даже для армии США — не просто излишне, а практически невозможно заменить все машины категории F-16 и так далее на новейшие F-35.

Поэтому получается, что эта машина, наверное, может служить только прототипом для разработки более совершенных и надежных самолетов в будущем.

Истребитель Су-57
Истребитель Су-57

Сравнительный анализ Су-57 выигрывает у F-35 влёгкую

Сама концепция создания Су-57, конечно, уже учитывала проблемы, с которыми столкнулся F-35, хотя бы потому, что он позже появился. И естественно, он способен сделать намного больше и лучше американского аналога.

Сами американцы, когда смоделировали условия ведения боя между ними, пришли к выводу, что Су-57 уничтожает F-35 еще до того, как тот сможет хотя бы заметить противника.

Не зря Турция отказалась от заведомо проигрышного воздушного оружия. И видимо, зная характеристики американского самолета, они и сказали о возможности создания подобного турецкого истребителя.

Хотя эти машины до сих пор поставляются американцами за рубеж. Но очевидно, что они настолько непригодны, что сейчас Пентагон срочно порождает новую концепцию о создании боевых самолетов, заточенных под выполнение не комплекса, а той или иной задачи: отдельно бомбардировщик, отдельно перехватчик как наш МиГ "высотник", отдельно истребитель для возможного боестолкновения.

Но на сегодня F-35 — единственная машина США, которая анонсирована как истребитель пятого поколения. Но серийным самолетом в отличие от Су-57 она никак не является. А по факту американец истребителем пятого поколения даже не является, скорее, это поколение 4+.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы f-35 сша су-57 китай турция вооружение военная авиация александр артамонов истребитель пятого поколения
Новости
Разин не признаёт победы над ним Леры Кудрявцевой в суде
Объём переводов из России достиг максимума с 2018 года
Проиграем не только мы: Зеленский об "СП-2" и "энергетической войне"
Стирка и уборка стимулируют работу мозга пожилых людей
Галкин рассказал о "вредной" традиции дня рождения Пугачёвой
Welt: борьба Запада и РФ может вылиться в подобие Карибского кризиса
Глава ОКР Поздняков обвинил США в непорядочности
Леонид Агутин рассказал, как чуть было не изменил Варум
"Автоваз" меняет руководство
Россияне назвали страны, по которым больше всего соскучились в пандемию
Последние материалы
Глава Чувашии: у людей должна быть уверенность в завтрашнем дне
F-35 — не всё Су-57, что блестит
Китай заявил о готовности провакцинировать всех участников Олимпиады
Google "вывели" Курилы из состава России, но пообещали исправиться
Вкладчики собрались у банка "Нейва" в Екатеринбурге
Это непорядочно: Ярушин рассказал о поведении Виталия Гогунского
"Локомотив" наказан одним матчем на нейтральном поле
"Спартак" не оставляет надежд назначить главным тренером Фонсеку
Экс-глава Внешпромбанка расстанется с активами в США и Европе
Выступающий в Раде министр здравоохранения получил похоронный букет
Популярное
Мир. Новости мира
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине

Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.

И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Новости спорта
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Правда ТВ
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Мир. Новости мира
Если Россия пойдет на войну за Донбасс, то какой она будет?
Василий Амирджанов Спикер Госдумы считает Россию свободной страной Василий Амирджанов Любовь Степушова Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Карибские страны
Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США
Российский шоу-бизнес
Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери
Жёсткий ответ Путина на санкции США жизненно необходим
США и Канада. Новости и аналитика
Жёсткий ответ Путина на санкции США жизненно необходим
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников