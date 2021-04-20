Бестолковая военная операция, или Охота за Желтым дьяволом

За шестьдесят восемь лет до того, как бойцы спецподразделения DEVGRU (Navy SEAL Team 6) убили Усаму бен Ладена, американские пилоты провели операцию по ликвидации японского адмирала Исороку Ямамото, ответственного за блестящую атаку на базу ВМС США в гавани Пёрл-Харбор. Гибель милитариста оказалась исключительно символической и никак не повлияла на дальнейший ход войны.

Рисунок "Вторая мировая война"

К началу 1943 года, несмотря на крупное поражение японцев в сражении у атолла Мидуэй, американцы поголовно ненавидели главнокомандующего Объединенным флотом Японии Ямамото. Адмирала называли Желтым дьяволом, вероломно напавшим на мирно спящую Америку.

Охота на Желтого дьявола

Благодаря перехвату и расшифровке японского военного кода, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Честер Нимиц (Chester Nimitz) не только избежал уготовленной ему ловушки, но и сумел заманить японцев в засаду.

Отправленный 13 апреля 1943 года кодированный сигнал с указанием маршрута адмирала, а также количества транспортных самолетов и истребителей его сопровождения был перехвачен американскими дешифровщиками, которые на протяжении многих лет читали японские дипломатические и военные послания в коде JN-25.

На этот раз шифровка от имени Ямамото была отправлена в новом варианте JN-25D, что не помешало американским криптоаналитикам расшифровать его менее чем за сутки.

Получив приказ Нимица, командующий Тихоокеанским флотом Уильям Фредерик Холси-младший (William Frederick Halsey Jr.) изрек: "Давайте изловим этого ублюдка".

Упования на точность расчета

Ни истребитель-бомбардировщик Grumman F4F Wildcat, ни палубный истребитель Chance Vought F4U Corsair не обладали эксплуатационными характеристиками, годными для перехвата японских самолетов над тихоокеанским островом Бугенвиль (Bougainville), в 740 км от ближайшей американской авиабазы ​​на Гуадалканале.

Единственно подходящей машиной оказался двухмоторный Lockheed P-38G Lightning, который эксплуатировали в качестве истребителя дальнего сопровождения, штурмовика и разведывательного самолета.

бомбардировщик

Но даже перед "Молнией" — Lightning, состоявшей на вооружении 339-й истребительной эскадрильи, стояла непростая задача.

Чтобы избежать обнаружения, необходимо было пролететь "не менее чем в 50 милях (ок. 93 км) от прибрежной акватории этих островов".

Хуже того, на этих истребителях не было самолетной системы дальнего радиолокационного обнаружения и предупреждения или радаров наземного базирования, чтобы направлять их к цели или сообщить о местонахождении самолета Ямамото. Американские самолеты не могли барражировать над Бугенвилем, чтобы не раздраконить японцев.

Пришлось положиться на точный расчет, учитывая следующие параметры:

скорость торпедоносца морской авиации Mitsubishi G4M Betty;

вероятную скорость ветра;

возможный маршрут полета;

предположение, что Ямамото будет пунктуален.

Учитывая все эти факторы, перехват должен был произойти в районе 9:35.

Операция возмездия

В соответствии с планом операции "Месть" (Operation Vengeance) восемнадцать P-38, состоящих из четырех звеньев, должны были атаковать борт Ямамото, пока остальные будут прикрывать их сверху от японских истребителей. На пути к Бугенвилю два истребителя прервали свой полет, 16 "Молний" оказались в запланированном месте в 9:34.

Минутой позже на высоте 4 500 футов (1,4 км) в сопровождении шести истребителей A6M Zero, летевших на высоте 1 500 футов (457 метров) над ними, показались два бомбардировщика "Бетти":

на одном летел Ямамото;

на другом — его начальник штаба, командующий 5-м воздушным флотом ВМФ вице-адмирал Матоме Угаки.

Дюжина "Молний" взмыла ввысь на 18 тысяч футов (5,5 км). Пока капитан Томас Ланфьер-младший (Thomas Lanphier Jr.) возился с эскортом, лейтенант Рекс Барбер (Rex Barber) поразил первую из летательных машин. После попадания в левый двигатель самолет врезался в джунгли. Второй рухнул в воду.

Экипаж и пассажиры самолета, на борту которого находился Ямамото, погибли. Выживший тогда адмирал Угаки погибнет спустя 28 месяцев, 15 августа 1945 года, вместе с летчиками-камикадзе во время вылета на бомбардировщике Yokosuka D4Y Suisei. Это произойдет недалеко от Окинавы всего через несколько часов после того, как император Хирохито объявит о капитуляции Японии.

Останки Ямамото доставили в Японию на борту линкора Musashi в мае 1943 года. На месте гибели адмирала посадили два дынных дерева, поскольку плоды папайи были его любимым фруктом.

Не будучи пацифистом, Ямамото не был воинствующим самураем. Выступая против пакта с Третьим рейхом, он опасался втягивания Японии в войну. Адмирал пророчески предупреждал окружение микадо, что "первые полгода-год войны с Соединенными Штатами и Великобританией, словно сорвавшись с цепи, я буду одерживать победу за победой. Но если война затянется, на успех я не рассчитываю".

Введенное США и Великобританией за оккупацию японцами Индокитая эмбарго заставляло думать, что топлива для кораблей флота микадо хватит всего на один год.

Выпускник Гарварда, в отличие от большинства японских военных, Ямамото не питал презрения или ненависти к американцам. С 1925 по 1928 годы он был японским военным атташе в Вашингтоне, получая информацию об американских оборонных и кораблестроительных программах.

Как в свое время отмечал адмирал Нимиц: "Если бы у нас не было своевременной информации о передвижениях японцев, если бы противник застал наши авианосные силы рассредоточенными на всем расстоянии до Кораллового моря, то, скорее всего, исход битвы за Мидуэй оказался бы совсем иным".

Совершенно неважно, насколько хорошим стратегом был Ямамото, Япония все равно бы проиграла. Выход Страны восходящего солнца из войны обеспечили не убийство Ямамото и атомные бомбы, а разгром советскими войсками Квантунской армии.