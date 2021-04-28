Военный эксперт призвал готовится к активному контрнаступлению РФ в Донбассе

Вероятность войны в Донбассе увеличивается, России надо готовится к активным военным действиям, считает военный эксперт Алексей Подберезкин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о вероятности войны с Украиной в Донбассе, отметил, что стоит цель её избежать.

"Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", — сказал Лавров РИА "Новости", подчеркнув, что в Донбассе более полумиллиона жителей получили российское гражданство.

Лавров отметил, что не может отвечать за лидера Укрины Владимира Зеленского в его желании начать войну, потому что "по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти". Поэтому Зеленский" готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", сказал министр.

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра военно-политических исследований (ЦВПИ) МГИМО Алексей Подберезкин, вероятность войны не только сохраняется но и увеличивается, потому что это, прежде всего, нужно Соединенным Штатам.

"Зеленский никаким суверенитетом не обладает. А вместе с ним и Украина. Это государство, которое управляется извне. Для США было бы полезно иметь некий конфликт на границе с Россией, но чтобы не очень большой, чтобы он не превратился в европейскую войну с лишними рисками для американцев. Им нужна войнушка, которая бы истощала ресурсы России, осадила бы её внешнеполитические амбиции, как они считают", — сказал военный эксперт

По его словам, нужны активные действия, так как оборона всегда в итоге приводит к поражению.

"Нужны активные мероприятия, как минимум, а лучше всего — активное контрнаступление, и время для этого настало", — сказал Алексей Подберезкин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Москва и Киев не могут решать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, так как Россия не является стороной этого конфликта, но искать точки соприкосновения нужно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил накануне, что "переговоры с лидерами так называемых ДНР и ЛНР" — это "красная линия", которую Украина не перейдет.

Он подчеркнул, что все понимают, что для того, чтобы завершить войну в Украине и принести мир, надо говорить с Владимиром Путиным напрямую.

Читайте по теме: Зеленский нашёл "идеальное место" для беседы с Путиным

Политологи обсудили присоединение к РФ части Украины

Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим