США, КНР и Россия готовятся к Первой космической войне?

Срок разумного использования Международной космической станции близится к концу, в связи с чем Россия собирается создать первый модуль новой орбитальной станции. Но США и Китай тоже не стоят на месте.

Пекин намерен завершить строительство Китайской космической станции до конца года. Ракета "Чанчжэн-5" уже полетела в космос с космодрома Вэньчан и вывела на орбиту 22-тонный модуль "Тяньхэ".

У Китая обширные планы запустить в космос 11 ракет, чтобы завершить строительство Китайской космической станции (ККС).

Также в планах значится вывод на орбиту модуля с оптическим телескопом "Сюньтянь", который в разы превзойдёт "Хаббл".

Москва тоже не отстаёт от конкурентов из Поднебесной.

Уже известно, что РФ в 2025 году выйдет из программы МКС. Глава государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что в стране ведутся работы по созданию первого базового модуля для новой российской орбитальной станции обслуживания.

Напомним, что МКС в последние годы была фактически первым из всех заметных совместных проектов России и США, но теперь РФ ищет других партнёров. А в перспективе может возникнуть "пробел в работе космических станций", как сказал на этой неделе ведущий ток-шоу Джон Бэчелор.

Китайский обозреватель, блогер, телевизионный эксперт, писатель и юрист Гордон Чанг отмечает, что Россия и Китай недавно заключили бессрочное соглашение о строительстве одной или более лунных исследовательских станций на поверхности Луны.

23 апреля в рамках заседания комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях Китай и Россия пригласили другие страны к участию в создании и работе Международной научной лунной станции.

Ранее Роскосмос отверг предложение НАСА принять участие в аналогичной лунной миссии.

Так что всё это противостояние очень напоминает холодную войну давно минувших времен. Сегодня Китай и Россия могут бросить вызов США.

Америка, разумеется, не в восторге и находит в любом движении соперников повод для нервной реакции.

К примеру, авторы онлайн-журнала The Weichert Report отмечают, что на китайской космической станции будет лазер, так как он является оружием двойного назначения и им также можно уничтожать спутники других стран.

Эксперт Ричард Фишер из Международного центра оценок и стратегии (International Assessment and Strategy Center) вообще заявил, что запланированный к отправке на ККС модуль можно будет использовать для хранения оружия, а возможно, и для нанесения ударов по Земле с орбиты.

Когда Китай введёт в эксплуатацию ракету-носитель "Чанчжэн-9", он может переключиться и на другие программы. В принципе, несложно представить Пекин с его спутниками конкурентом системы компании SpaceX под названием Starlink.

Если Китай добьётся успеха, а Илон Маск нет (против его компании выступают регуляторы и конкуренты), Пекин наверняка захватит господствующие позиции в системах связи 5G и 6G.

Работать вместе США и Китай не смогут по причинам политических разногласий. Хотя Китай предельно ясно говорит о том, что готов сотрудничать с учёными всего мира.

При этом тот же Гордон Чанг объясняет смысловые нюансы названия марсохода "Чжужун". Слово это означает "бог огня", причем "чжу" есть "добрые пожелания", а "жун" — "интеграция". Официальная пресса передаёт смысл этих слов как "мир и процветание". Но никто, кроме носителя языка, не в курсе, что Чжужун — это также бог войны и бог Южно-Китайского моря. Очень изящно и по-китайски тонко.

"Вселенная — это океан, Луна — острова Дяоюйдао, а Марс — остров Хуанъянь", — заявил в июле 2018 года руководитель китайской лунной программы Е Пэйцзянь (Ye Peijian). "Хуанъянь — это китайское название отмели Скарборо. Скарборо находится в Южно-Китайском море, и Пекин уже отнял этот риф у Филиппин", — мрачно констатирует Гордон Чанг.

Отметим, что в России недавно включали созданный в СССР боевой блок (боевую орбитальную станцию) "Алмаз". Кроме того, США неоднократно отмечали — у России есть спутники-перехватчики, а также (кстати, как и у Китая) авиационные и ПВО-системы (противоспутниковые) для уничтожения космических объектов противника.