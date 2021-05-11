Украина сталкивает НАТО и Россию на Чёрном или Азовском море

Россия может оказаться втянутой в конфликт с Украиной из-за строительства военно-морской базы НАТО в Бердянске.

Этот факт может стать спусковым крючком для вооружённого конфликта у берегов Крыма, заявил генерал-майор Юрий Владимиров.

По его словам, "данная ситуация будет использоваться киевским режимом для вовлечения России в вооружённый конфликт с НАТО".

Он напомнил, что позиция России базируется на том, что Азовское море является внутренним для РФ и никакие военные корабли третьих стран не будут пропущены через Керченский пролив.

Если Москва не даст согласия, а боевые корабли других стран пройдут под Крымским мостом — это уже реальный повод, как минимум, для локального конфликта в Причерноморье. Как максимум — для войны, и как бы не глобальной.

Впрочем, сведения о строительстве ВМБ (военно-морской базы) на Азовском побережье появились не вчера. Год назад стало известно, что Киев намерен выделить около полумиллиарда гривен на обустройство базы ВМСУ в Бердянске.

В целом, сумма была небольшая, примерно 20 миллионов долларов, однако за всем этим просматривалось желание хоть как-то противостоять России в акватории Азовского моря.

Бюджет был определён и даже местами освоен по уму — украинцам нужно было углубить дно гавани, поставить три причала и обзавестись инфраструктурой, позволяющих разместить на ВМБ батальон морской пехоты, отряд боевых пловцов и 12 судов.

Разумеется, всё сопровождалось дикой коррупцией на местах, и в конце концов возведение базы для "нейтрализации военных возможностей РФ в Приазовье" приостановилось.

Хотя в планах значилось, что речь шла о базе для восьми малых бронированных катерах проекта "Гюрза". Туда же относятся и патрульные судна прибрежной зоны, которые передадут США.

Напомним, что во время визита президента Зеленского в Лондон была получена договорённость, что финансирование строительства Бердянской ВМБ будет осуществляться за счёт кредита в 1,6 млрд долларов, которые выделены Великобританией на развитие ВМСУ.

Естественно, в документах прописано, что после завершения проекта по замыслу киевских властей он будет использоваться под стоянку кораблей НАТО, в первую очередь Великобритании и США.

Пока база в Бердянске только строится, Лондону ещё предстоит на своей шкуре узнать, что "чёрные дыры" существуют не только в космосе. Украинские элиты имеют обыкновение с фантастической скоростью разворовывать как собственный бюджет, так и иностранные кредиты.

А пока в Бердянске стоят

корабль управления "Донбасс",

буксир "Корец"

и бронекатера "Кременчуг" и "Лубны".

Эти 12 кораблей ВСУ, по сути дела, "ни о чем" — их совокупная огневая мощь (восемь орудий калибра 30 мм) будет уступать трём артиллерийским катерам (шесть орудий 76 мм и три реактивные установки калибра 140 мм), которые были переведены в Керчь из состава Каспийской флотилии.

В случае серьёзных проблем минобороны РФ может привлечь авиацию, береговые передвижные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", современные корабли ЧФ, оснащённые крылатыми ракетами "Калибр".

Так что Владимиров заявил, что единственная цель базы в Бердянске — любым способом протащить корабли НАТО в Азовское море.

Именно Украина способна ради себя организовать военный конфликт между РФ и Западом в регионе, и это приходится помнить.