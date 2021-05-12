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Автор Александр Шторм

Семь лет назад НАТО выгнало бы Черноморский флот

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинские власти рассчитывали в 2017 году избавиться от Черноморского флота раз и навсегда.

Семь лет назад НАТО выгнало бы Черноморский флот

Окончание договора аренды должно было стать моментом триумфа НАТО, а Севастополь — зоной ротационного базирования кораблей 6-го флота, об этом писало Military Review.

Российский же флот, которому во времена Украины запрещалось обновлять (заменять) боевые корабли, должен был "отбыть" в Новороссийск.

Россия осталась бы без контроля всей акватории Чёрного моря и вынуждена бы была довольствоваться ещё не готовой базой в Новороссийске "со свирепыми осенне-зимними ветрами".

Ранее экс-сотрудник ЦРУ, глава ассоциации ветеранов американской разведки Раймонд Беркли Макговерн признал, что Украина должна была "выгнать флот РФ" и в Крыму должна была появиться база НАТО, "закрывающая России контроль над Чёрным морем".

Тогда же имел огромную популярность и проект "Флот-2017", на котором счётчик отмеривал дни до ухода флота, а вслед уходящей эскадре с плачущими русскими моряками с берега махали платочками "жовто-блакитного" цвета.

Украина имела грандиозные планы на 2017 год. Ещё до воссоединения Крыма с Россией американо-украинские контакты касались и вопросов задействования инженерных подразделений всё того же Корпуса морской пехоты США в создании военно-морской инфраструктуры в Севастополе.

По сути, на украинские власти давили с целью создания полноценной натовской военной базы с американским присутствием.

Если бы не 2014 год, обновлённый объект с натовским военным присутствием в Севастополе должен был оказаться благоустроен к 2018 году. А в 2021 году база флота США и НАТО уже бы начала полноценную работу.

"Крымская весна" не просто разрушила планы Пентагона, но ещё и свела в ноль все вложения и затраты американцев. Те, конечно, на ходу скорректировали идею, и было решено, что строить будут в Очакове, поближе к Днепровскому устью.

Военный объект в этом городе планируется использовать, в том числе, и в качестве объекта "мониторинга военной обстановки в Чёрном море".

Разумеется, речь идёт и о Севастополе в частности, и Крыме в целом. США планировали открыть в Крыму своё дипломатическое представительство до того, как полуостров вошёл в состав России, сообщил бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий.

По его словам, такие переговоры начались ещё в 2008 году.

Крымчане были против с самого начала. Первые акции протеста против присутствия Североатлантического альянса в Крыму жители полуострова провели более десяти лет назад. Пикеты в Феодосии имели место с 27 мая по 22 июня 2006 года, а ещё один пикет был организован на полигоне в Старом Крыму.

Так что результаты референдума ещё и поэтому были прогнозируемыми.

Кремль чуть не отдал Черноморский флот Украине
Редактор: Елена Тимошкина
Темы нато крым очаков украина флот нато севастополь новороссийск владимир хандогий черноморский флот раймонд беркли макговерн
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