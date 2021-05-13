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Автор Антон Куликов

Отсель грозить мы будем: Швеция пообещала России военные проблемы

Силовые структуры

Шведские генералы как-то уж очень воинственно настроены. Причем воинственность их направлена исключительно на восток, в сторону России.

Отсель грозить мы будем: Швеция пообещала России военные проблемы

Потенциала достаточно

Одно из ведущих шведских изданий — Dagens Nyheter — цитирует заявления командующих разными родами войск вооруженных сил Швеции.

Например, главнокомандующий ВВС Карл-Юхан Эдстрем заявил, что "нашего потенциала достаточно, чтобы создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия".

По его словам, российская армия стала чаще проводить учения, "не только более масштабные, но и более сложные". В свою очередь, шведская армия будет отрабатывать удары по уязвимым местам потенциального противника во время маневров.

Командующий сухопутными войсками Швеции Карл Энгельбректсон заявил, что "уже сам факт, что у нас есть силы на Готланде (остров в Балтийском море — прим.), создает много проблем потенциальному противнику".

Не менее воинственно настроена и контр-адмирал Эва Скуг Хаслум, которая командует шведскими ВМС. По ее мнению, Швеция "ни при каких обстоятельствах" не может остаться в стороне от конфликта НАТО и России. "Наша важная задача — продумать план действий на этот случай и подготовиться", — считает она.

Швеция сближается с НАТО. Но дело не только в этом

Вообще же, судя по содержанию статьи, в ней поддерживается точка зрения тех шведских политиков и военных, кто считает, что страна должна если и не отказаться от политики нейтралитета, то максимально сблизиться с НАТО. Ну и про увеличение оборонных бюджетов не стоит забывать, куда же без них-то…

В этом году ВС Швеции получат 7,9 миллиарда долларов, к 2025 году эта сумма увеличится до 10,7 миллиарда долларов.

Впрочем, нельзя игнорировать и тот факт, что шведы люди чрезвычайно увлекающиеся. Напомним, с какой страстью они уже долгие годы ищут возле своих берегов российские подлодки. Пока ничего не нашли. Или нашли, но не то — например, метеобуй во время масштабной операции по поиску "русской мини-подлодки" в 2014 году.

А в феврале этого года заместитель командующего ВВС Швеции бригадный генерал Андерс Перссон назвал Финляндию потенциальной точкой вторжения российских войск. После чего предложил финнам купить за 12 миллиардов евро шведские истребители Gripen.

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