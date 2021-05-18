Почему Россия не хочет разговаривать с НАТО

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Москва не ответила на предложение альянса провести заседание Совета Россия — НАТО. Пич выразил сожаление в связи с этим и подчеркнул стремление НАТО к конструктивным отношениям с Россией. Которая, стало быть, таких отношений не хочет, раз отказывается от заседания Совета?

Москва не отвечает

В Брюсселе 18 мая стартовало заседание начальников генштабов армий государств, входящих в НАТО. Открывая его, Стюарт Пич и заявил о конструктивном настрое альянса. Правда, здесь есть нюанс: к конструктивным отношениям НАТО стремится, но только когда действия России сделают это возможным.

Это, что называется, была присказка. Далее все пошло по накатанной — Стаюрт Пич заявил, что "Россия продолжает свою схему дестабилизирующих агрессивных действий, включая продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также военное присутствие у границ Украины".

По его словам, численность войск РФ вблизи Украины слегка сократилась, но "там остаются десятки тысяч (российских военнослужащих), а также оружие и техника". Кроме того, глава военного комитета НАТО отметил, что Москва продолжает попытки ограничить судоходство в Черном море и в Керченском проливе, сообщает Deutsche Welle.

В общем, такая себе демонстрация стремления к конструктивным отношениям…

Впрочем, ничего нового председатель военного комитета НАТО не сообщил. В марте этого года в докладе генсека альянса Йенса Столтенберга было сказано, что в НАТО предлагали провести встречи с Россией в формате Совета Россия — НАТО, однако Москва на это предложение не откликнулась.

"С февраля (2020 года — прим.) НАТО неоднократно приглашал Россию на заседание Совета Россия-НАТО. Россия последовательно отклоняла эти приглашения", — отмечалось в докладе.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло в июле 2019 года, с тех пор не было. С января 2018 года остается вакантным и пост представителя России при альянсе.

Как это видят в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия не отказывается от участия в Совете: "Мы не отказываемся работать, просто мы не хотим там сидеть и слушать про Украину. НАТО не имеет никакого отношения к Украине, а они всегда, предлагая созвать Совет Россия-НАТО, настаивают на том, чтобы первым вопросом была Украина. Мы пару раз посидели, послушали, мы все это знаем. Поэтому мы предложили восстановить контакты по линии военных, чтобы спасти вот то самое комплексное соглашение по безопасности, которое в Хельсинки было заключено. Отказываются".

"Когда нет и не может быть достигнуто какого-то ощутимого результата в условиях объявленных против нас санкций, постоянного нагнетания напряженности насчет того, что Россия постоянно во всех документах НАТО фигурирует в качестве опасности, угрозы, а не партнера — смысла встречаться нет никакого", — считает заведующий кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов.

По его мнению, тон России в отношениях с Западом стал более реалистичным. И в подобных условиях, когда нашу страну записывают во враги, относится к той стороне как партнеру не соответствует интересам России.

"У нас долгое время господствовало довольно идеалистическое восприятие Запада, в некоторых наших, так сказать, кругах. Теперь, слава Богу, оно изживается", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"И в этом плане встреча в формате Россия-НАТО заведомо ничего не может дать. Там нам предъявят очередные требования, очередные обвинения будут выдвинуты в наш адрес, оправдываться нам опять. Мы и так очень много оправдывались до сих пор, слишком много оправдывались. У нас говорят — оправдываешься, значит ты виноват", — считает он.