Терминатор на страже порядка: чем может похвастаться армия РФ

Начало нового десятилетия ознаменовалось новостью вполне в духе фантастики будущего: российская армия начала массовую закупку боевых роботов "Уран-6" и "Уран-14". Предполагается, что в ходе военных действий машины будут играть роль сапёров и пожарных. Какое "досье" у кибертехнических армейских новобранцев и чем ещё может похвастаться российская армия — в обзоре для наших читателей

Крупные поставки инженерных роботов семейства "Уран" начались с 2019 г. К началу 2021 г. на вооружении российской армии состояло 15 единиц "Урана-6" и семь единиц "Урана-14", за год планируется пополнить военный арсенал ещё 37 машинами.

"Уран-6": знакомство с роботом

"Уран-6" предназначен для разминирования территории. Боевую новинку впервые испытали в 2014 г. в Чечне, где машина избавила от старой взрывчатки участок труднодоступного горного плато. На 60 га комплекс уничтожил взрывные устройства общим весом 40 кг, выполнив за день норму 20 человек! "Уран-6" управляется по радиосвязи с помощью пульта — с расстояния до 800 м. Закрепив роботов-сапёров на специальные автомашины или разместив в самолётах "Ил-6", их легко перебрасывать в любую точку мира. Масса робота со снаряжением — 7 т.

Три разных типа тралов — катковый, бойковый и фрезерный — позволяют применять "Уран-6" на любом грунте:

в городской застройке,

в горах

в лесу.

При одном проходе он оставляет за собой "чистую" полосу в 170 см. Подрыва мин — не только лёгких противопехотных, но и более серьёзных весом до 1 кг — можно не опасаться: "Уран-6" защищён прочной бронёй. Также "Уран-6" в зависимости от обстановки можно оснастить бульдозерным отвалом или механическим захватом: это выгодно расширяет область применения технической новинки, позволяя ей заниматься и расчисткой препятствий на пути военных. Гусеничный "Уран-6" на дороге развивает скорость до 15 км/ч, при тралении замедляется до 1-2 км/ч.

Четыре камеры, установленные на машине, обеспечивают 360° обзора — причём благодаря уникальному оптико-электронному оборудованию и днём, и ночью. Роботы-сапёры уже интенсивно применялись на гуманитарном разминировании в Сирии и Нагорном Карабахе.

В Сирии операторы "Уранов-6", кстати, были одеты в пассивные экзоскелеты ЭО-1, которые облегчали им работу с тяжёлой 20-килограммовой аппаратурой за плечами.

"Уран-14: знакомимся с роботом

Бронированный робот-пожарный "Уран-14" потяжелее своего собрата. Хотя в 2021 г. стало известно о разработке более тяжёлых моделей дистанционно управляемой техники для разминирования — так что вполне возможно, что вскоре в российской армии появятся сапёры, ничуть не уступающие по габаритам пожарным!

Итак, каковы характеристики "Урана-14"? При полной заправке — 2 000 л воды и 600 л пенообразователя — его масса достигает 14 т. Машина хорошо подготовлена к суровым условиям: её корпус и аппаратура выдерживают большие температуры. А на случай сильного задымления камеры могут работать в инфракрасном режиме, что позволит легко найти все очаги возгорания — и поразить их с большого расстояния: дальность действия брандспойта "Урана-14" достигает 50 м! Тяжеловесная машина также оснащена мощным захватом-манипулятором, способным поднимать и переносить груз массой до 1,5 т.

Дистанция управления — сотни метров, так что оператор остаётся в безопасной зоне. Автономные пожарные уже показали свою эффективность во время тушения пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае в 2019 г. и в 2020 г. при возгорании на арсенале Западного военного округа. "Уран-14" применяется в военных арсеналах и на складах боеприпасов. В ходе боевых действий данные машины включают в отряды разграждения и ликвидации последствий. Также их планируют использовать в парках техники, местах базирования самолётов и т. п. Такой инструмент — всегда находящийся в боевой готовности — поможет сэкономить много средств.

Терминаторы восстали

Именно роботы для инженерно-сапёрных задач сегодня самые востребованные среди наземных дистанционно управляемых машин. И в России, и за рубежом их количество значительно превышает количество вооружённых роботизированных комплексов. Российские роботы данной сферы — одни из самых тяжёлых в мире.

Военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что боевые роботы могут использоваться и для прорыва обороны противника, и при боевом охранении, хотя пока они в основном применяются для вспомогательных задач. Также специалист отметил и недостатки системы: при дистанционном управлении оператор оценивает обстановку через телекамеры аппарата — а они не дают полного восприятия окружающей реальности.

Тем не менее современные роботизированные системы уже позволяют:

эффективно разминировать местность;

повысить скорость тушения пожаров на опасных объектах;

сохранять жизни солдат и сэкономить ресурс тяжёлой техники.

Кроме того, такая мобильная военная техника сможет пригодиться и для ликвидации последствий катастроф в "мирной" гражданской сфере.

Более того, в семействе "Уранов" есть и ударный вариант машины — "роботанк" "Уран-9", вооружённый автоматической пушкой, противотанковым ракетным комплексом, реактивными огнемётами и пулемётом 7,62-миллиметрового калибра. Робот может передвигаться со скоростью 35 км/ч. Запас хода — 200 км. Машина в состоянии обнаружить на себе вражеский лазер и закрыться дымовой завесой. Такие роботы могут подавлять огневые точки противника, помогать в штурме объектов и укреплённых районов противника, уничтожать его броневые средства и живую силу без необходимости подвергать опасности жизни военнослужащих. Робот был усовершенствован после тестирования в ходе боевых действий в Сирии.

Кстати, управлять "Ураном-9" сможет даже новичок — интерфейсы управления были сделаны подобно игровым — чтобы оператор смог работать интуитивно.

В данное время российское военное ведомство проводит масштабную реформу инженерных войск. Из частей технического обеспечения они превращаются в самостоятельную ударную силу, способную участвовать в войне. Кроме привычного строительства заграждений на пути врага, расчистки пути от взрывоопасных веществ и наведения мостов военных инженеров теперь также ориентируют на штурмовые действия в городах, скрытное минирование и быструю очистку местности от взрывных устройств. Безусловно, без поддержки мощной роботизированной техники здесь не обойтись.

К 2025 году российская армия планирует окончательно закончить формирование группировок роботов, способных выполнять боевые задачи: к этому моменту планируется закрыть опытно-конструкторскую часть проекта и начать внедрение полноценных "отрядов" машин в Вооружённые силы России.

Вполне вероятно, что скоро проблемы дистанционного управления роботами будут решены — причём весьма радикальным способом. В августе 2020 г. российские учёные из холдинга "Росэлектроника" корпорации "Ростех" представили нейросеть, позволяющую управлять боевыми средствами поражения в автоматическом режиме. Искусственная нейросеть — программы и связанное с ними "железо", действующие "по образу и подобию" нервной системы живого организма. Прежде всего искусственная нейросеть увеличит быстродействие: разработчики утверждают, что время принятия решений — от обнаружения цели до момента поражения — сократится более чем в 3 раза.

Сообщение Ростеха гласит:

"После обнаружения цели средствами разведки — спутником, дроном или радиолокационной станцией — данные об объекте поступают в мобильный пункт управления. Система обрабатывает полученную информацию, формирует команду и передаёт её средствам поражения — перспективным робототехническим комплексам: ракетным, реактивным или артиллерийским".

Кстати, аналогичная нейросеть сможет пригодиться и в мирное время: помочь управлять робототехническими комплексами пожаротушения, беспилотным транспортом и роботизированной сельхозтехникой.

Буквально через несколько дней после презентации нейросети стало известно, что Минобороны решило оснастить искусственным интеллектом тяжёлый ударный дрон "Охотник", чтобы машина смогла самостоятельно принимать решения об атаке.

Робота планируется использовать в качестве дальнего перехватчика: для выведения из строя самолётов противника до их подхода к зоне противовоздушной обороны. Полёт БПЛА будет координироваться одновременно с наземных пунктов управления, с истребителей "Су-57" и через спутники. Благодаря новой программе "Охотник" сможет самостоятельно вести поиск отдельных типов целей, докладывать о них и атаковать свою "добычу". Взлётная масса аппарата — до 20 тонн, максимальная скорость полёта — около 1000 км/ч. Конструкция беспилотника — "летающее крыло" с технологией "стелс" снижает его радиолокационную заметность. Поставки "хищных птиц" в армию назначены на 2024 г.