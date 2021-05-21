США и НАТО приготовились атаковать Крым и Калининград

Украина приняла участие в учениях НАТО по десанту в Крым, а Пентагон приготовил план атаки на Калининград для его "разрушения".

В частности, проведённые НАТО "военно-учебные" мероприятия носили названия Trojan Footprint 21 и Black Swan 21.

Европейское командование специальных операций США провело учения стран-членов НАТО:

Австрии,

Болгарии,

Германии,

Грузии,

Венгрии,

Черногории,

Северной Македонии,

Испании,

Великобритании

…и Украины.

Военные отрабатывали действия "при эскалации конфликта на востоке Украины". По сути, если не пользоваться мифами-прикрытиями, НАТО учится атаковать Крым.

Издание Business Insider отмечает, что вопрос актуален для НАТО, поскольку напряжённость в отношениях с Россией на востоке Украины и в Крыму "всё ещё кипит".

Учения проводились одновременно, так как нужна была имитация полномасштабного конфликта с Россией, начиная от стран Балтии и Скандинавии, на юге — до Украины и Черноморского региона.

России давно есть чем ответить на эти активно агрессивные движения альянса. Власти, по данным аналитиков Пентагона и НАТО, превратили Крым в "неприступную крепость", охраняющую южные рубежи страны с суши и воздуха.

В легенде учений сообщается, что полуостров стал воплощением концепции A2/AD ("пузырь запрета доступа", предполагающий тотальные потери у желающих его прорвать).

Потому НАТО и ставило исключительно на диверсионные операции, которые якобы помогут "сломать" оборону изнутри. Толку с этого, правда, даже в теории немного — поскольку Россия держит в Крыму силы специальных операций, а также противодиверсионные силы:

На полуострове также работает разведка Развернут полк ВДВ ПВО Авиация Системы "Бал" и "Бастион" Черноморский флот Имеются подразделения Росгвардии и ФСБ

Впрочем, активности НАТО в регионе меньше не становится.

Ранее стратегические бомбардировщики США и самолёты-разведчики НАТО многократно проводили масштабные учения с имитациями ядерных ударов по Крыму, Калининграду и Центральной России — это подтвердил главком ВКС РФ.

Как заявил главком ВКС РФ Сергей Суровикин, с 28 августа по 4 сентября экипажи самолётов бомбардировочной авиации США провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования по объектам на территории Российской Федерации из воздушного пространства над акваторией центральной части Чёрного моря и территорией Эстонии.

Тогда ядерные "стратеги" США отрабатывали удары по Калининградской области, Крыму и ЮФО, а также объектам в Северо-Западном и Центральном регионах России. И эта практика разработана собственно Пентагоном, так что все вылазки самолётов альянса прошлых лет — это не внезапная инициатива, а часть продуманной кампании.

В том же 2020 году американские ВВС возле Крыма учебно "отработали" по полуострову, а до этого два ракетоносца В-1В Lancer летали к Крыму для отработки навыков по удару крылатыми ракетами. В 2019 году фиксировались аналогичные действия в небе над полуостровом.

Пентагон постоянно думает, как "сломать" Калининград, разработан план атаки, являющийся "симфонией насилия для разрушения передовой обороны" (по словам командующего группировкой сил США в Европе генерала Джеффри Харригэна).

"Все нас хотят где-то "укусить" или чего-то от нас "откусить", но они должны знать (те, кто собирается это сделать), что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому — развитие наших вооружённых сил", — ранее заявил Владимир Путин.