Боевые роботы наступают: как машины "служат" в армии РФ

Июнь 2020 г. удивил ещё одной военной новинкой, связанной с боевыми роботами: были проведены испытания голосового управления боевыми машинами. При данной системе командир отдаёт приказы роботам так же, как и живым солдатам.

Это в планах — пусть и не очень отдалённых. А что мы имеем сейчас?

Среди самых "умных" боевых роботов, принятых на вооружение Российской армией, — бронированный робот "Нерехта", существующий в трёх модификациях:

ударная платформа;

машина артиллерийской разведки;

транспортное средство.

Масса — 1 т, грузоподъёмность — 500 кг, дистанция обнаружения целей — 5 км (ночью — 4 км), дальность поражения — около 2 км. Максимальная скорость — 32 км/ч. Известно, что данная машина будет использоваться "для поддержки боевых действий, в том числе в городе". Может автоматически двигаться в условиях помех: дыма, дождя и снега. Вооружается 12,7-миллиметровым пулемётом "Корд" либо 7,62-миллиметровым "ПКТМ", а также гранатомётом "АГ-30М". Сектор наблюдения и обстрела по горизонтали — 360°. Цели "Нерехте" помогут обнаружить телекамера, лазерный дальномер и тепловизор. Есть информация о создании единой системы обмена информацией между роботами данного типа.

"Собака" для бойца

"Нерехту" уже окрестили "собакой" для бойца, которая поможет решать задачи, транспортировать военного и оружие, обеспечивать связью, видеть дальше и в разных диапазонах, поражать цели. Машину планируется оснастить системой голосового и жестового управления — а какая же солдатская собака без дрессировки? Кстати, подобно собаке, "Нерехта" способна автоматически сопровождать цель. Также планируется синхронизация вооружения робота с оружием бойца: при взятии бойцом объекта на мушку робот мгновенно последует его примеру. В целом "Нерехта" управляется дистанционно, на расстоянии до 3 км. В настоящее время машину используют для охраны ракетных комплексов от диверсантов.

"Соратник" и "Нахлебник"

В строю российских боевых машин стоит отметить две радиоуправляемые боевые машины, предназначенные для работы "в паре": семитонный "Соратник" и маленький "Нахлебник". "Соратник" оснащён видеокамерами и вооружён дистанционно управляемым боевым модулем, на который можно закрепить пулемёты, либо гранатомёты, либо восемь противотанковых управляемых ракет. Оборудован гироскопической стабилизацией вооружения, способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип.

Серьёзный комплекс наблюдения и мощное вооружение делают "Соратника" незаменимым для разведки, круглосуточного патрулирования и быстрой ликвидации враждебных элементов, например, проникших на режимный объект. Для своих габаритов машина быстрая — разгоняется до 40 км/ч. При прямой видимости радиус действия приборов — 10 км. Может обмениваться данными с беспилотниками. Мощный бронекорпус делает "Соратника" неуязвимым для стрелкового оружия, осколков мин и снарядов.

"Нахлебник" уступает "Соратнику" по массе и огневой мощи — поэтому в бою будет играть, скорее, вспомогательную роль — например, защищать своего "старшего брата" от живой силы противника. Робот оснащён средствами обнаружения и наблюдения, а также авиационным пулемётом, для вращения которого, в отличие от западных образцов, не нужно электричество: стволы раскручиваются отводом пороховых газов. Темп стрельбы — 6000 выстрелов в минуту. На "Нахлебника" можно установить и одноствольный пулемёт.

Самый компактный робот в армии РФ

Самый компактный робот российской армии — "Платформа-М". Весит менее тонны, но мало чем уступает более крупным "собратьям". Из вооружения — 4 гранатомёта и модернизированный танковый пулемёт с боезапасом на 400 патронов. Максимальная скорость аппарата небольшая — максимум 12 км/ч, но в данном случае куда важнее автономность — движение без остановок в течение 6 часов делает "Платформу" отличным бесшумным патрульным. Прямое назначение машины — охранять небольшую военную базу и расположение войск, находить и уничтожать диверсантов. Также машина может перевозить до 300 кг полезной нагрузки. Броня "Платформы" выдерживает попадание из армейского стрелкового оружия.

Но на уже достигнутом разработчики автоматических "смерть-орудий" не собираются останавливаться.

Как роботы захватят "власть"

Уран-6

Начало 2021 г. — кроме массовых закупок "Уранов" — ознаменовалось и другой новостью из военно-технической сферы: учёные из таганрогского НИИ робототехники и процессов управления Южного федерального университета (ЮФУ) по заказу Минобороны РФ разработали новых военных роботов. Подробностей о боевых машинах не сообщается — но известный круг их предназначений довольно разнообразен: строить маршрут, искать цель и применять вооружение. Предполагается, что подобные роботы могут быть использованы для ведения разведки и борьбы с минами.

В 2021 г. планируется закончить разработку универсальной платформы для боевых роботов "Маркер". На "базовую" основу можно устанавливать различные модули специального оборудования: например, оптико-электронную систему обнаружения и наведения с шестью независимыми степенями вращения, а также различные виды стрелкового, гранатомётного и ракетного вооружения — или даже модуль для запуска беспилотников. Летательные аппараты смогут обмениваться с платформой данными целеуказания и информацией об обнаруженных объектах.

Прокладка маршрута в многоплановой среде также не составит для робота проблем: при движении на пересечённой местности или в городской застройке "Маркер" собирает информацию обо всех подвижных и неподвижных объектах на расстоянии 100 м. Разработчики военной новинки подчеркнули свои успехи в области решения задач "автономности, группового управления, технического зрения, распознавания целей, повышения скорости и точности прицеливания".

Известно, что все новейшие образцы военной техники РФ разрабатываются под перспективу роботизации.

Боевые дистанционно управляемые машины планируется в первую очередь применять там, где высоки риски человеческих потерь — чтобы беречь жизни русских военных. У машин нет страха и эмоций, свойственных человеку и лишних в бою, им не нужно пригибаться при взрывах и выстрелах. Боевых роботов можно смело бросать в самое пекло битвы, спокойно управляя ими из блиндажа или штаба.

Также машинами планируют заменять военных, подготовка которых требует много финансовых и временных затрат: например, лётчиков, танкистов, артиллеристов.

Безусловно, пока все подобные аппараты управляются с помощью оператора. Но с течением времени принятие боевых решений будет смещаться от оператора в сторону самой машины — тем более, что уже изобретена нейросеть для реализации данного плана. Тогда, как утверждает завкафедрой робототехничесих систем и мехатроники МГТУ им. Баумана В. Серебренный, с подготовкой роботов всё будет уже не так просто: специалисты должны будут просчитывать, "сможет ли робот отличать мирных жителей от врага, своих от чужих, сможет ли вовремя прекратить огонь и многое другое".

"Нужны чёткие алгоритмы распознавания и высокий уровень технического зрения, чтобы робот мог самостоятельно, а главное — безошибочно идентифицировать, кто перед ним и какие действия нужно предпринимать в той или иной ситуации. Появления таких машин можно ждать в течение ближайших 5-10 лет" — подытожил В. Серебренный.

Так что и полностью автономные машины, стоящие на страже независимости страны, могут вскоре вполне стать реальностью.

Делясь своими впечатлениями от увиденного на выставке "Армия-2020", министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил:

"…созданы роботы, которые фактически выполняют функцию бойца, только они менее уязвимы… <…> Это уже не вещи, похожие на игрушки из "Детского мира", это то, что сегодня представляет серьёзную угрозу и серьёзное оружие".

Выход на передовую полноценных автономных боевых машин вместо людей фактически открывает новую эпоху в военном деле. Современные технологии позволяют сберечь жизни военных, повысить эффективность ведения боя и нарастить военную мощь.

В то же время вполне реальным становится поворот, когда навстречу механическому войску одной страны на линию огня выдвинутся аналогичные боевые машины противника — и прежнее кровопролитное сражение станет подобным компьютерной игре — где уничтожать друг друга будут не живые люди, а бесчувственные машины, дистанционно управляемые сидящими в бункерах "геймерами"-операторами.