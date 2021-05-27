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Автор Александр Шторм

Протасевич признал, он в батальоне "Азов" встретил самых близких людей

Силовые структуры

Воевал ли Роман Протасевич на Донбассе? Этот вопрос вызвал тысячи споров украинцев, "турбо-патриотов", либералов и журналистов. Дан окончательный ответ - "да".

Протасевич признал, он в батальоне "Азов" встретил самых близких людей

В сети нашли интервью, которое, предположительно, дал бывший главный редактор проекта NEXTA, будучи на службе в украинском националистическом батальоне экстремистов «Азов». 

Материал, героем которого, скорее всего, был Роман Протасевич, был опубликован скандально известным изданием «Наша Нiва» в 2015 году. В нем есть фотография героя, белорусского солдата со скрытым лицом . 

Но данный снимок идентичен кадрам, которые ранее опубликовал военный журналист издания «Комсомольская правда» Александр Коц: на них был запечатлен Протасевич в форме «Азова» с пулеметом в руках. Да, он "прибавил" себе 2 года, заявив - ему не 20, а 22 - однако это точно он.

В самом интервью герой заявлял, что воюет на Украине из-за того, что у него есть украинские корни, указал на кровные счеты с коммунистами и якобы существует опасность начала войны в Белоруссии.

Смысл данного спича был в том, что если не остановить "российскую орду" на Украине, она придет в Белоруссию.

«Мой приезд на войну был абсолютно обдуман и взвешен. Пока что, к счастью, ни о чем жалеть не приходилось. Более того, именно здесь, на войне я встретил своих самых близких друзей, которые к тому же и мои братья по оружию», — пояснил он.

"Я вижу, что некоторые так называемые "смелые люди", воевавшие в Донбассе боевики и прочие, позируют уже в Минске. Наше отношение к воякам так называемым, которые в Украине с той или иной стороны воевали, вы знаете. Поэтому разбирайтесь мгновенно вместе с милицией и КГБ" - цитируют СМИ слова Александра Лукашенко.

Сегодня преступления по статье 133 УК РБ  наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с возможной конфискацией имущества. Что характерно, белорусов уже по ней осуждали, к примеру, за участие в войне в Донбассе получил два года тюрьмы бывший военнослужащий ДНР, другие граждане, воевавшие на стороне карательных батальонов и ополчения.

Поэтому белорусский лидер и заявил, что  что в севшем в Минске самолете "находился террорист и об этом знали далеко за пределами Беларуси". 

"Парень на снимках вооружён. Зачищает пророссийский город, хвалится как "казнит вату и "русню". Пишет, что участвовал в боях" - отмечают эксперты.

При этом построение Азова с челом, что похож на Протасевича, снимали многие. Есть и снимки с другого ракурса. ( Отметим, что молодой человек в очках, Стас Гончаров, позывной Белорус, был арестован в республике). 

Ранее отец Романа Протасевича развеял сомнения об участии своего сына в "АТО", заявив оппозиционным СМИ - "он (сын) был на территории Донбасса и воевал на стороне украинской армии".

"Информацию о том, что он воевал, а не "тусовался журналистом" в нацистском батальоне "Азов", таким образом, можно считать достоверно подтвержденной", - заключают эксперты.

Протасевич рассказывает все о своих спонсорах
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