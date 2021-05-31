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Автор Антон Куликов

Ждем жестких санкций: как Дания помогала США шпионить за Меркель

Силовые структуры

Казалось бы, разоблачения Эдварда Сноудена относительно слежки американских спецслужб за европейскими политиками стали достоянием истории. Но на днях у этой темы, так сказать, открылось второе дыхание. Причем в несколько неожиданном месте.

Ждем жестких санкций: как Дания помогала США шпионить за Меркель

Как Дания помогла АНБ

В ряде европейских изданий — датский телеканал DR, шведский SVT, норвежский NRK, немецкие телеканалы NDR и WDR, французская газета Le Monde, немецкое издание Süddeutsche Zeitung — были опубликованы материалы о том, как Датская служба военной разведки (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) помогала Агентству национальной безопасности США (АНБ) шпионить за европейскими политиками.

В числе таковых значатся канцлер Германии Ангела Меркель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (тогда министр иностранных дел), кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк, ряд политиков из скандинавских стран и Франции.

Любопытно, что датские спецслужбы помогали американцам следить и за некоторыми ведомствами и компаниями в собственной стране.

Через Данию проходит огромное количество трафика, это своего рода географический центр европейских телекоммуникаций. По сути, АНБ перехватывало всю информацию — смс-сообщения, телефонные звонки, сообщения через мессенджеры и так далее.

Речь идет о событиях 2012-2015 годов. После того, как с разоблачениями выступил Эдвард Сноуден, в 2014 году руководитель FE Томас Аренкиль распорядился начать секретное внутреннее расследование Operation Dunhammer, чтобы выяснить — не злоупотребляло ли АНБ сотрудничеством с датской разведкой.

В мае 2015 года группа, проводившая расследование по распоряжению Аренкиля, пришла к выводу, что АНБ при активной помощи датской разведки вело шпионаж против ближайших соседей этого скандинавского государства.

Последствий не будет

Но это не конец истории, а ее начало. Дело в том, что Аренкиль решил не обнародовать эту информацию, сочтя более важным сотрудничество с американцами. Впоследствии, к слову, он был назначен послом… в Германию.

Преемник Аренкиля на посту главы FE Ларс Финдсе также решил, что скандал раздувать не стоит. Только через три года один из участников группы Operation Dunhammer передал данные в инспекцию, надзирающую за датской разведкой, после чего было инициировано новое расследование.

По результатам этого расследования в августе прошлого года Аренкиль, Финдсе и еще один высокопоставленный руководитель датской разведки были отправлены в отставку. Пятеро сотрудников спецслужбы перевели на другую работу. Однако прошло еще довольно много времени, прежде чем эта информация попала в прессу.

В Германии, к слову, отреагировали не так, чтобы очень бурно. Хотя вот Пеер Штайнбрюк назвал "абсурдом" шпионаж со стороны "дружественной" разведслужбы: "Это абсурдно, что дружественные разведывательные службы действительно перехватывают и шпионят за высокопоставленными представителями других стран".

В скандинавской прессе шумиха гораздо серьезнее. Но вот вопрос, какие это будет иметь последствия?

А какие последствия имели разоблачения Сноудена? Разумеется, было выражено возмущение (см. заявление герра Штайнбрюка). АНБ даже свернуло свою деятельность (наверное). И что дальше?

Разумеется, и в этот раз скандал попытаются поскорее замять. Это же про "русских хакеров" можно рассуждать месяцами. А когда шпионят свои… Это неприятно, но ради трансатлантической солидарности и не такое можно потерпеть. Что, разумеется, в АНБ тоже учитывают.

Темы анб дания эвард сноуден ангела меркель
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