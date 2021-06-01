Кто приказал флоту США нарушить границы России

Американцы в последнее время усиленно ставят под сомнение территориальную целостность России. Эксперты все чаще задаются вопросом, кому это нужно.

Как заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, только так и можно трактовать проход эсминца ВМС США 24 ноября 2020 года по акватории залива Петра Великого у Владивостока.

Налицо нарушение государственной границы.

Но кто отдал приказ американским военным?

Сегодня флот США действует так же, как сторонники BLM в самой Америке. Они ведь считали себя вправе заходить на частные земли белых, крушить их заборы, ломать имущество. Но стоило американской супружеской паре появиться с ружьем — активность быстро пошла на спад.

"Если закон позволяет стрелять в нарушителя границ чужой частной собственности, то вопрос, кто окажется в выигрыше, остается открытым", пишут журналисты "Царьграда".

Что характерно, после того как русский большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" предупредил американцев о таране — те быстро вышли в нейтральные воды.

Но зададимся вопросом — что боевые корабли НАТО делали в российских, а не нейтральных водах? Они заявляют — "защищали права". Права на свободу мореходства в чужих водах?!

По сути, американские моряки не стали идти на принцип по поводу убеждения по вопросу пролегания чужих границ.

Официальное заявление, сделанное от имени Седьмого флота, гласило, что США "полностью не признают" залив Петра Великого "частью российских территориальных вод и не согласны с тем, что данный залив имеет юридический статус исторического".

Заявление, конечно, бойкое. Заход американцев в российские воды был обозначен как "операция по обеспечению свободы навигации" (FONOP). Что характерно, США до сих пор вообще не ратифицировали Конвенцию по морскому праву, так что действуют исключительно сами за себя.

Кто за этим стоит?

Фактически заявление 7-го флота о непризнании русских границ говорит, что в США есть власть, обладающая правом напрямую командовать флотом. Тут уместно вспомнить, как недавно королева Елизавета выступила с программой дальнейшего "давления на Россию".

"Европейские капиталы" существовали задолго до образования США. К таким же владельцам "старых денег" специалисты относят банковские и финансовые дома от Кунов до Рокфеллеров, Ротшильдов и иже с ними. Понятное дело, что Россия никогда не уходила из их фокуса внимания.

Как говорится в материале издания, "в начале ХХ века Россия сделала могучий экономический рывок и приняла меры по установлению контроля над олигархическими капиталами".

По мнению журналистов, "то же самое пытается проделать РФ и сегодня. Тут же из Лондона раздаются призывы к давлению на Россию ради "защиты Украины", ценой… суверенитета самой России".

Методика в целом отработана веками….