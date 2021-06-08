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Автор Максим Щегольков

БПЛА: совершенное оружие или игрушка на поле боя

Силовые структуры

Беспилотные летательные аппараты стали неотъемлемой частью любой современной армии. Они способны выполнять обширный спектр задач, связанных как с разведкой, так и с непосредственным уничтожением сил и средств противника.

О необходимости внедрения в войска дистанционно управляемых аппаратов, способных наносить точечные удары по врагу, в ведущих армиях мира задумались ещё в начале ХХ века, однако в силу разных событий о планах по созданию беспилотников забыли на 40-50 лет. Массовое производство таких аппаратов началось в 60-х годах прошлого века в США.

Поняв, что БПЛА способны быть грозным оружием, американские военные стали применять их для ведения боевых действий во Вьетнаме, где аппараты доказали свою эффективность. Позже, беспилотники стали применяться практически во всех крупных военных конфликтах, в частности, БПЛА активно использовались при проведении операции "Буря в пустыне" в Персидском заливе, при ведении боевых действий в Югославии и Афганистане.

летательный аппарат, беспилотник, разведка

Один из последних примеров — конфликт в Нагорном Карабахе, когда азербайджанская сторона применяла беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по позициям армянских военных. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно беспилотники сыграли решающую роль в активной фазе вооружённого противостояния, и именно они обеспечили успех азербайджанской стороне.

БПЛА — преимущества

В современных условиях, когда войска стали более технологичны, беспилотники могут стать одним и ведущих типов вооружений. В настоящее время БПЛА применяются для:

  • ведения разведки;
  • корректировки огня;
  • создания ложных целей для противника;
  • для нанесения непосредственного удара.

В дальнейшем спектр задач, выполняемых беспилотными летательными аппаратами, будет только расширяться за счет развития науки, технологий, инженерной мысли.

Одним из неоспоримых преимуществ беспилотников является их низкая стоимость в сравнении с пилотируемыми летательными аппаратами. Условный беспилотник будет в десятки раз дешевле, чем самолёт или вертолёт, а учитывая, что для последних нужна дорогостоящая наземная инфраструктура, разница в конечных суммах может отличаться в сотни раз.

Беспилотники достаточно мобильны, их проще обслуживать, ими проще управлять. Кроме того, они способны выполнять реальные боевые задачи в тех условиях, в которых человек не сможет этого сделать физически, так как перегрузки будут запредельными.

Ну и, пожалуй, главный плюс данного типа вооружений. Применение беспилотников не несёт в себе рисков потери живой силы со стороны тех, кто эти аппараты применяет. Удар по истребителю или вертолёту зачастую влечёт смерть пилота. Если собьют БПЛА, войска получают только потери в технике, но не в живой силе.

Дрон

БПЛА — недостатки

Однако идеального оружия на сегодняшний день не существует, и беспилотные летательные аппараты также имеют свои недостатки. К таковым, например, можно отнести тот факт, что сигналы этих аппаратов могут быть без особого труда перехвачены средствами ПВО противника, а следовательно, аппарат подвержен серьёзным рискам: от физического уничтожения до перепрограммирования и нанесения удара по собственным позициям.

Все возможные недостатки БПЛА можно компенсировать грамотной тактикой их применения. Например, если использовать для нанесения ударов не просто звенья беспилотников, но применять их в симбиозе с другими силами (например, с танками или артиллерией), тогда эффективность их использования возрастает, а процент потерь аппаратов можно сократить. В последних конфликтах широко применялась тактика роя беспилотников, благодаря которой удавалось наносить массированные удары по объектам и живой силе противника.

Делая вывод, можно отметить, что беспилотные летательные аппараты становятся все более важным игроком на поле ведения боевых действий, и их значение во время военных конфликтов в ближайшее время будет только возрастать.

Будущее оружие ВВС США: F-35, ударные беспилотники, и роботы грузчики!
Редактор: Ирина Гусакова
Темы сша бпла дроны армения афганистан азербайджан нагорный карабах
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