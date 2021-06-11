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Автор Максим Щегольков

От Т-18 до ИС-3: эволюция советских танков

Силовые структуры

Концепция хорошо укреплённой машины с мощным вооружением появилась ещё в конце XIX века. Такие разработки велись сразу в нескольких ведущих мировых державах, в том числе и в России. Однако тогда, в силу уровня развития инженерной мысли и самой концепции ведения боевых действий, танки так и не появились. Тогда ещё не было понятно, как интегрировать подобные машины на поле боя, поэтому все разработки оставались только на бумаге.

Про танки вновь вспомнили в начале ХХ века, особенно актуальными они стали во время Первой мировой войны. Основная причина — изменение самого характера ведения войны: тактика и стратегия пришли к тому, что непосредственно война стала позиционной. В этих условиях, с глубоко эшелонированной обороной, танки стали просто необходимы.

Первыми к этому пришли англичане. Британский танк Mark II был применён в 1916 году. То было не совсем полноценное применение бронемашины, танк смог проехать всего несколько сотен метров, однако это был большой шаг в области развития танков.

Эволюция отечественных танков

Первым отечественным танком стал "Рено русский", который увидел свет в 1920 году. Это не была чисто российская разработка: военным удалось захватить французский танк FT-17, после чего инженеры полностью его разобрали и на его основе собрали собственный. Было выпущено всего полтора десятка машин, ни одна из которых так и не приняла участие в реальных боевых действиях.

Первым полностью советским стал лёгкий танк Т-18. Он выпускался серийно, имел вооружение в виде 37-мм пушки и 7,62-мм пулемёта. Хорошей броневой защитой он не отличался, однако был весьма маневренным и быстрым. По сути, на тот момент он ничем не уступал имеющимся на вооружении ведущих держав лёгким танкам.

Танк Т-18
Танк Т-18

Следующей серьёзной вехой в развитии отечественного танкостроения стало появление танка Т-26. Он также не был полностью советской разработкой: первоначально это была собираемая по лицензии версия британского "Виккерса", однако после модификации, в рамках которой были внесены десятки изменений, его концепция полностью изменилась. Именно Т-26 к моменту начала Великой Отечественной войны был одним из самых массовых советских танков.

Ещё одним образцом довоенной лёгкой бронемашины стали танки серии БТ. Их история началась с производства БТ-2. Концепт танка был куплен у американского изобретателя Уолтера Кристи, и в 1932 году после ряда доработок танк пошёл в серию. Особенностью машин данной серии было то, что они были колёсно-гусеничными, то есть при передвижении по бездорожью использовались гусеницы, как у большинства танков, а при движении по трассе гусеницы можно было убрать, значительно повысив скоростные характеристики бронемашины. Наряду с Т-26 к началу ВОВ танки серии БТ были одними из самых массовых в советской армии.

Перед самым началом войны в Советском Союзе появился массовый тяжёлый танк с мощным вооружением. КВ-1 (аббревиатура расшифровывается как Климент Ворошилов) на тот момент был настоящей бронированной крепостью с мощным орудием: броня КВ-1 на начало серийного производства танка (1939 год) была практически неуязвима для имеющихся тогда на вооружении стран мира бронемашин.

Тяжёлый КВ-2 отличался от предшественника более габаритной башней и более мощным орудием, которое было представлено 152-мм гаубицей. Этот танк применялся, прежде всего, для уничтожения долговременных огневых точек и иных укреплений противника, а также для борьбы с вражеской бронетехникой.

Танк Т-34
Танк Т-34

Ставший позже легендарным средний советский танк Т-34 появился в 1940 году и к моменту начала ВОВ не был столь массовым, как стал впоследствии. Достоинствами данного танка были маневренность и относительно мощное вооружение, которое позволяло бороться не только с лёгкими и средними бронемашинами, но и с тяжёлыми. В 1943 году танк подвергся модификации, получив 85-мм орудие и новую двухместную башню. Внесённые в конструкцию изменения позволили танку стать одним из лучших в своём классе во время Второй мировой войны.

Танки серии ИС ("Иосиф Сталин") стали производиться уже во время ВОВ. Они имели более мощные броню и орудие в сравнении с танками серии КВ. С появлением ИС советская армия, наконец, могла эффективно противостоять немецким "Тиграм".

Танки коллекционерам не игрушка
Редактор: Ирина Гусакова
Темы вов танк ссср
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