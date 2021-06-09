Небесный блокпост: как дирижабли помогут в борьбе с террористами

В Ветхом завете сказано, что "нет ничего нового под солнцем". Однако это не совсем так. Старым может быть предмет, новыми — материалы из которых он сделан. Старой может быть идея. Новым — ее воплощение. Причем и идеи, и их воплощение могут быть самыми разными. И вот как раз об этом у нас сегодня и пойдет речь…

Начнем с того, что в 2015 году в Техасском технологическом институте была защищена докторская диссертация Томаса Бернса на тему: "Полезные вымыслы: как "Популярная механика" развивает технологическую грамотность с помощью обложек журналов". В ней автор доказал, что обложки американского журнала Popular Mechanics всегда такие яркие, красочные и занимательные, оказали огромное воздействие на общество в плане повышения как технологической грамотности американцев, так и развития у них творческого мышления. "Так можно!" — словно говорили они. Ну, если не сейчас, так в будущем.

А теперь обратимся к обложке одного октябрьского номера журнала Modern Mechanics ("Современная механика") за 1934 год. Этот журнал мало чем отличался от "Популярной механики", ну а рисунки на его обложках были столь же привлекательными и интересными. Одной из особенностей их оформления было обязательное присутствие красного цвета в значительных объемах, потому что все красное людей привлекает. Это еще Гёте знал и написал об этом в своем "Учении о цвете". Ну а дирижабли-гиганты взмывали тогда в небо один за другим, и нет ничего удивительного, что и в этом журнале появилось изображение фантастического дирижабля-аэродрома.

Уже тогда существовали проекты (и они даже осуществлялись на практике!), суть которых состояла в подвеске самолетов под дирижаблем. Дирижабль мог доставить их очень далеко, потому что мог летать по ветру, а там на месте они от него отцеплялись и… экономили горючее на подъеме в воздух и наборе высоты. Но было важное "но", мешавшее распространению данной инновации. После выполнения задания самолету было довольно сложно вернуться на борт дирижабля. По сути, это был акробатический трюк!

Кстати, еще в своем фантастическом романе "Война в воздухе" (1908) Герберт Уэллс описал боевые дирижабли — носители боевых аппаратов тяжелее воздуха, хотя последние у него и весьма несовершенны. Но это опять-таки был фантастический роман. Тогда, как в 1934 году и дирижабли, и аэропланы были намного совершеннее.

Вот журнал и предложил сделать верхнюю часть корпуса дирижабля плоской, превратить ее во взлетно-посадочную полосу, а сам дирижабль в "небесный аэродром".

Сами самолеты должны были находится внутри корпуса дирижабля и подниматься наверх с помощью лифта, как на кораблях-авианосцах. После этого они должны были разбегаться и стартовать, опять-таки самым серьезным образом экономя горючее на наборе высоты. То есть получалось, что этот воздушный аэродром практически ничем не отличался бы от наземного. И, скажем так, самым серьезным образом дополнял бы наземные аэродромы при проведении неких специальных операций.

Однако проект так проектом и остался. Гибель нескольких крупных дирижаблей поставила на них крест. Во-первых, водород, которым они начинялись, был взрывоопасен. Во-вторых, им также требовалось топливо, а его запас был ограничен, наконец, в-третьих — отсутствовал заказ со стороны армии. Оказалось, что там, наверху, дуют очень сильные ветры. Что предсказывать погоду метеорологи того времени могут с трудом, из-за чего попасть такому дирижаблю в воздушный водоворот легче-легкого, ну и много чего еще…

Научно-технический прогресс и дирижабли

Но вот прошли годы, и научно-технический прогресс решил многие из этих проблем. Были созданы новые очень прочные материалы, включая углепластики, что позволяет просто "наматывать" оболочку дирижабля из нитей углепластика, как бы велика она ни была! Поверхность оболочки дирижабля сегодня может быть покрыта солнечными батареями, и тогда для вращения ходовых электромоторов топливо ему не понадобится. Ну и газ. Теперь вместо взрывоопасного водорода можно использовать безопасный гелий. Да и с предсказанием погоды дело теперь обстоит не в пример лучше, чем в 30-е годы. Наличие метеорологических спутников позволяет вовремя получать информацию обо всех неблагоприятных погодных явлениях и обходить на безопасном расстоянии районы небесных катаклизмов. Наконец, компьютеры самым серьезным образом облегчили управление таким сложным ЛА, как наполненный легким газом дирижабль!

Остается социальный заказ. И он вполне может появиться с самые ближайшие годы. Дело в том, что неконтролируемый рост населения и нехватка ресурсов все чаще и чаще порождают орды беженцев и, соответственно, различные религиозные движения мессианского толка, в свою очередь порождающие международный терроризм. Как с ним эффективнее всего бороться? Летать самолетами ВКС за тридевять земель с территории России или строить сухопутные базы там, где в сопредельных с нами регионах присутствует наш интерес? Не все позволят, а со своей территории летать никакого керосина не хватит.

"Блокпост" в небе

Гораздо проще устроить своего рода "блокпост" высоко-высоко в небе. Чтобы до него никакой "Стингер" или "Блоупайп" не достал, а более тяжелые зенитные ракеты вряд ли у террористов появятся. Но даже если и появятся, то парящий в небесах углепластиковый дирижабль с собственной системой ПВО для такой ракеты это сложная цель.

Только вот на борту у него должны будут находиться не самолеты, а тысячи дешевых пластмассовых, а то и вовсе пенопластовых либо картонажных БПЛА с телевизионным наведением и элементами искусственного интеллекта.

Та же взлетная палуба наверху, только под легкой крышей для защиты персонала "небесного блокпоста" от солнечной и космической радиации. Элеваторы, подающие беспилотные аппараты на стартовые площадки.

Днем и ночью (ночью в инфракрасном диапазоне) такой вот дирижабль ведет наблюдение за землей. Естественно, что особое внимание уделяется движущемуся внизу автотранспорту, боевым средствам, ведущимся фортификационным работам. Как только там появляется хоть какая-то цель, ну, скажем, джип с командиром группы боевиков, решивший по ночной прохладе проехать "до своих парней", как по нему запускается дрон и… никуда этот бородатый моджахед уже не доедет!

Один такой дирижабль, причем в режиме реального времени, мог бы контролировать огромную территорию, на которой любые перемещения военизированных формирований, да что там формирований, даже отдельных боевиков с оружием в руках стали бы абсолютно невозможны, так что им оставалось бы только одно — разоружиться и сдаться.

Несколько таких дирижаблей могли бы эффективно контролировать просторы Арктики и Мирового океана и даже… "демонстрировать флаг" точно так же, как это в свое время делали канонерские лодки и крейсера вроде "Корейца" и "Варяга". Только куда более эффективно благодаря совершенству своей конструкции, приборам наблюдения и связи и вооружению.