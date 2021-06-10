Рыцари плаща и кинжала: как ГРУ кошмарит Запад

Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем,

Мировой пожар в крови —

Господи, благослови!

Александр Блок. "Двенадцать".

Третья мировая война в информационном пространстве приобретает все более гротескные черты. В любом происшествии зарубежные партнеры пытаются разглядеть следы русских разведчиков, боевых пловцов, хакеров и другой нечисти.

Кто заставил пьянствовать чопорных британцев?

Свежую ситуацию, компрометирующую британских военных, высмеивают даже сами англичане. Интернет туманного Альбиона полон комментариев в стиле "Кошка бросила котят, это Путин виноват".

Причиной такого веселья и постоянного упоминания российского президента стало задержание эстонской полицией военнослужащих Королевских вооруженных сил за непотребное поведение в состоянии алкогольного опьянения.

Личный состав воинского контингента НАТО не первый раз замечен в пьяных дебошах, буквально в мае они участвовали в драке с местным населением в той же Эстонии. Но военно-политическое издание Jane's впервые всерьез обозначило причинно-следственные связи между бытовым алкоголизмом англосаксов и происками российских спецслужб.

Последнее десятилетие истерия вокруг деятельности Главного (разведывательного) управления достигла такого накала, что обвинить подопечных адмирала Костюкова можно хоть в массовой гибели голодающих в Африке, хоть в падении метеорита.

Пожалуй, единственным объектом внимания медиа, перещеголявшим разведчиков Кремля по степени абсурдности, стал товарищ Ким Чен Ын.

Легенды и мифы о всесильном ГРУ

Мифологизация деятельности российской военной разведки уходит корнями в творчество офицера-перебежчика Владимира Резуна, издававшегося под псевдонимом Виктор Суворов. Несмотря на то, что его произведения являются художественными, широкая общественность принимает литературный вымысел за чистую монету и поэтому легко верит сфабрикованным обвинениям.

Первые резонансные обвинения в сторону России полетели после смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в результате отравления полонием. Требования Великобритании в выдаче российского гражданина, подозреваемого в убийстве, не были удовлетворены и противостояние вышло на следующий виток.

Спустя несколько лет попытка смертельного отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля освещалась максимально широко, с подробностями в виде данных паспортов российских туристов, назначенных подозреваемыми. Официальные запросы российских правоохранительных органов методично игнорировались, что поневоле рождало вывод о нежелании британской стороны провести полное и непредвзятое расследование.

Таинственные микроволны на службе ГРУ

Но не ядами едиными сильна разведка. В 2016–2017 годах почти полсотни сотрудников посольства США в Гаване обращалось за медицинской помощью в связи с внезапной sensorial hearing loss — потерей слуха и другими невралгическими симптомами. На негативное влияние громких звуков неизвестного происхождения жаловались и некоторые канадские дипломаты.

Практически все пострадавшие были отправлены на родину. Американские врачи, привлеченные к исследованию состояния здоровья пациентов, выдвигали гипотезы о химическом воздействии, хронических неврологических заболеваниях, но основной причиной болезненного состояния было названо воздействие импульсной радиочастотной энергии.

Источник излучения мог быть установлен, как внутри резиденций для проживания, так и за их пределами. Госдепартамент заявил, что Куба недостаточным образом обеспечивает безопасность американских дипсотрудников как принимающая сторона.

Мгновенно возникли конспирологические версии об участии некой силы, пытающейся не допустить значимого потепления дипотношений Кубы и США после многолетнего перерыва. В дальнейших докладах Госдеп стал упоминать исследования советских ученых, посвященные воздействию микроволнового излучения на военнослужащих коммунистических стран Евразии.

Как и в других случаях доказательная база против России не предъявлялась, но курс на использование "highly likely" в качестве весомого аргумента уже начал набирать обороты.

Хакеры с российскими паспортами

Казалось бы, какое отношения имеет Владимир Путин к общественному движению BLM (Black Lives Matter), набравшему невиданную силу в разгар пандемии в одном из американских штатов?

Но экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс (Susan Rice) и в размахе этих демонстраций против полицейского произвола увидела след, ведущий в Россию.

Многие американские политики не готовы признавать системный кризис в Штатах и списывают проблемы социального характера на дестабилизирующую деятельность иностранных агентов, направляемую непосредственно руководителями стран — геополитических соперниц.

Неудивительно, что Конгресс пытался найти влияние русских и на штурм Капитолия. Спецслужбы США однозначно заявили, что интернет-ресурсы, контролируемые Генеральным штабом ВС РФ и Службой внешней разведки, воспользовались ситуацией и путем размещения дезинформационных материалов влияли на радикализацию настроений ультраправых группировок, в том числе русскоязычных, склоняя их к мятежу.

Еще одна модная новинка — кибершпионаж. Учитывая современные технические возможности по изменению кодов и IP-адресов, атрибуция киберпреступников чрезвычайно затруднена. Следы, ведущие к источнику кибератаки, могут быть намеренно искажены с целью маскировки. Наращивание потенциала кибервойск ведется всеми крупными государствами, привлекающими на свою сторону в том числе иностранцев с требуемыми навыками.

Разумеется, определенное число российских граждан состоит и в независимых хакерских сообществах, наносящих крупный урон организациям во всем мире. Однако утверждение, что их действия являются последовательным государственным курсом, можно классифицировать как конспирологический бред.

Список преступлений, совершенный таинственными русскими во вред врагу и на пользу России, обширен и невероятен — это якобы:

Вмешательство в президентские выборы в США и Франции,

Вирус NotPetya, поразивший Европу и Украину,

Вредоносная программа Drovorub, несущая угрозу службам безопасности США,

Взлом аккаунтов сотрудников штаба Хиллари Клинтон,

Атака на Министерство финансов и Министерство торговли США,

Хакерские атаки на олимпийские объекты в Южной Корее

…Говорить об утечке мозгов за рубеж в этом контексте, неприлично, право слово.

Из свежего — в конце мая от действий киберпреступников пострадали американские, канадские и австралийские заводские мощности крупнейшего в мире производителя мяса JBS S. A.

Трубопроводный оператор Colonial Pipeline и вовсе заплатил хакерам за восстановление доступа к собственной компьютерной сети около 5 миллионов долларов в пересчете на биткоины.

По сообщениям ФБР, часть выкупа уже возвращена и доказательств причастности российских властей нет. Несмотря на это, американские СМИ продолжают раскачивать тему "русского следа", дабы не изменять сложившейся повестке.

На этом фоне заявления официальных лиц Чехии о причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице тех же уникальных специалистов ГРУ, которые резвились в Солсбери подле дома Скрипалей, выглядят старомодными и надуманными.

Значительно более правдоподобной выглядит версия об умышленном подрыве боеприпасов с целью сокрытия их недостачи, уже озвученная президентом Чехии Милошем Земаном.

Кроме того, нельзя не учитывать прошлые "заслуги" владельца складов Петра Бернатика, хранившего там оружие и боеприпасы и поставлявшего их на Украину в фазу активных боевых действий.

По одной из версий, Бернатик мог невольно помочь агентам ГРУ проникнуть на склад. Но старое правило героев детективных историй "ищите, кому это выгодно" недвусмысленно указывает на попытки сокрыть неудобную правду, инспирировав дискуссию о происках коварного Кремля.

По вполне понятным причинам информация о деятельности разведывательных организаций в России является закрытой. Но аналитики, способные работать с информацией, склоняются к тому, что представление о российской военной разведке как за рубежом, так и внутри страны существенно искажено.

ГРУ — не персональный инструмент главы государства, проецирующий силовыми методами влияние на большую политику в странах мира, а в первую очередь одно из управлений Генштаба. И главная задача любой военной разведки — добыча информации о военном потенциале вероятного противника и выявление возможных военных угроз.

Иными словами — о том, когда и где может быть развязана война.

Приписывание же современным разведчикам методов Цезаря Борджиа — удел современных СМИ, стремящихся за счет кричащих заголовков поднять релевантность своих публикаций.

По всей видимости, в арсенале ГРУ имеются методы, применение которых расходится с международно признанными правовыми нормами. Но широкое их использование в мирное время в эпоху всеобщей информатизации представляется маловероятным.

Обвинения российских спецслужб в попытках повлиять на политику Запада посредством хакерских атак также выглядят надуманными. В особенности это касается США, где сформированы наиболее совершенные, многочисленные и высокопрофессиональные подразделения по борьбе в киберпространстве.

Это и Агентство национальной безопасности и Киберкомандование, подчиненное Пентагону, под эгидой которого трудятся более 10 тысяч специалистов в области компьютерной безопасности. Кроме того, не следует сбрасывать со счетов такие транснациональные IT-гиганты как Apple и Google, продемонстрировавшие свой потенциал по воздействию на массовое сознание в ходе последних президентских выборов в США.

Поэтому мода на обвинения российской разведки во вмешательстве в дела стран Запада с одной стороны инспирируются в целях дальнейшего политического давления на Москву, с другой — маскируют негативные явления во внутренней политике США и их саттелитов.