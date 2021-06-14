Ракетная баржа вступает в бой

Военные специалисты США вновь заговорили о кораблях-арсеналах, потому что именно такая конструкция ракетоносного судна позволяет ВМС получить оптимальный вариант увеличения ракетной мощи при самом минимуме затрат. А вот с чем это связано и какие выгоды американские адмиралы рассчитывают получит?

Когда лучшее — враг хорошего

Первые проекты такого корабля появились в США еще в 1986–1996 годах. Корабль-арсенал представлял роботизированную самоходную платформу с поистине огромным количеством — до 500 — пусковых установок вертикального типа для самых разных ракет. При этом действовать он должен был в составе соединения и получать целеуказание с других кораблей. Потому-то его и назвали кораблем-арсеналом.

Идея такого корабля принадлежала адмиралу американского флота Александру Крекичу. Он обратил внимание на то, что эффективность ракетоносных эсминцев и атомных подводных лодок при нанесении ударов по территории противника сильно ограниченна их небольшим боезапасом. Ведь универсальный корабль нес на себе много разнообразного вооружения, но применял-то что-нибудь одно!

По мнению Крекича, корабль-арсенал не должен был иметь ни собственных систем управления огнем, ни развитого радарного оснащения, иметь самый минимальный экипаж, а то и не иметь его вообще. Зато такой "плавучий арсенал" имел бы просто огромный запас ракет и мог бы нанести противнику страшный урон всего лишь одним своим залпом.

Одной из дополнительных выгод являлась дешевизна такого корабля. В него можно было бы легко превратить любой контейнеровоз или танкер. Нетрудно было бы его и "забронировать", залив бортовые его отсеки… бетоном толщиной до полуметра, а может быть, и более.

Ну а сегодня благодаря применению технологии "Стелс" такой корабль можно было бы сделать еще и малозаметным, при всех его больших размерах!

Первоначально идея получила поддержку в правительстве. Планировалось создать корабль водоизмещением порядка 20000 тонн, с минимальным экипажем, который к тому же должен был покинуть судно при входе в зону боевых действий, и минимальной заметностью.

Над его низкой гладкой палубой должна была возвышаться лишь небольшая надстройка — и все. А так, ни развитых радарных антенн, ни вертолетов на его палубе быть не должно. Вооружение: вертикальные контейнеры с самыми разными ракетами и автоматические шестиствольные зенитные автоматы для самообороны.

Цена такого корабля могла быть не более 520 миллионов долларов, то есть меньше половины стоимости стандартного эсминца "Арли Берк". Но вот ракет бы он нес столько же, сколько… пять таких эсминцев, а уж стоимость его эксплуатации была бы намного меньше, чем у них.

Тем не менее, несмотря на все выгоды и запланированную постройку пяти кораблей, проект в 1996 году был закрыт в пользу суперэсминцев "Замволт". Но, как известно, "Замволты" "не пошли". Вот старую идею и попытались опять реанимировать и создать новые корабли на основе старых…

"Старый волжский вариант"

Кстати, тут нужно вспомнить, что ведь именно так у нас в России в годы Гражданской войны на Волге и поступали. Брали речную нефтеналивную баржу, бортовые отсеки бронировали бетоном, а на палубе размещали такие тяжелые орудия, что их невозможно было поставить ни на один из волжских пароходов. Потопить такую баржу огнем легких пушек с кораблей, бывших буксиров было невозможно, а вот она могла первым же снарядом любое судно отправить на дно!

Такие вот несамоходные артиллерийские баржи, вооруженные 152-мм орудиями — немыслимыми на палубах волжских пароходов, применяли как белые, так и красные, причем с большим успехом. Вооруженные речные суда противостоять им не могли, а потопить их можно было только лишь торпедой. Но откуда могли взяться торпеды на речных судах?

Причем на волжских баржах ставили не только орудия. Их переделывали даже в авианосцы, причем довольно успешно. А запускали с них… гидросамолеты.

"Чем не больше, тем лучше"

Дело в том, что в настоящее время самыми вооруженными ракетными кораблями ВМС США являются не корабли, а подводные лодки с полутора сотнями ракет "Томагавк" на борту. Вроде бы много. И вроде бы вполне достаточно.

Но… всем этим четырем субмаринам уже около 40 лет, и в период с 2026 по 2028 гг. их планируется списать и утилизировать. И чем тогда их можно будет заменить?

Правда, сегодня около 300 американских боевых кораблей несут на борту примерно 10 000 ракет, что больше, чем, например, у Китая (3300 единиц). Но опять же к 2030 году их количество может снизиться до 8000, а мощь китайского флота, напротив, будет расти.

Вместо АПЛ "Огайо" будут "ракетные баржи"?

В общем, многие американские военные эксперты вновь стали говорить о том, что неплохо бы вернуться к идее "ракетных барж" и принять на вооружение хотя бы парочку. То есть активировать разработки беспилотных ракетных кораблей. Причем строить именно простые суда типа барж, чтобы размещать на ник как можно больше ракетных контейнеров.

Это позволило бы с большой эффективностью для бюджета повторить опыт переделки подводных лодок "Огайо", на которых каждую из 24 ракетных шахт переделали под семь вертикальных пусковых установок для крылатых ракет. В итоге арсенал субмарины стал составлять 154 крылатых ракеты "Томагавк"; по сути, таким вот образом и получился корабль-арсенал. Только подводный и при высоком уровне экономии средств.

В 2014 году поступило предложение корабль-арсенал на базе БДК "Сан-Антонио" превратить не в носитель ударных ракет, а сделать из него корабль с противоракетами, то есть дать ему возможность перехватывать ракеты противника, запущенные в сторону американского континента.