ИИ на войне: сомнительные подвиги киберсолдат

Искусственный интеллект со все большей настойчивостью прорывается во все сферы жизни. Пугающие картины будущего, которые с завидным упорством рисовали фантастические фильмы, становятся явью.

Не так давно министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о создании боевых роботов с искусственным интеллектом. Мелькнула и не привлекла особого внимания новость о том, что боевой дрон впервые самостоятельно выбрал цель и убил человека. Машина впервые приняла решение убить человека безо всякого вмешательства или направления со стороны другого человека.

Угроза появления "Скайнет" и триумфального шествия по планете Терминаторов представляется маловероятной, поскольку одновременно с оружием обычно разрабатывается и средство защиты от него. Намного более очевидно другое и, возможно, достаточно близкое будущее, в котором боевые роботы если не полностью заменят человека на поле боя, то станут основными боевыми единицами.

И тогда по земле поедут тысячи гусеничных боевых машин, в небе столкнутся верткие дроны, осыпая друг друга ракетами и пулеметным огнем, сойдутся под толщей океанских вод беспилотные субмарины, воздух окажется заполнен микроскопическими наномашинами, силящимися проникнуть сквозь броню, чтобы внедрить разрушительные, похищающие электронный разум вирусы, и те же хищные программы заполнят собою радиоэфир, вмешаются в передачи по лазерному лучу, стараясь обмануть и перехитрить вражеский интеллект.

Киберсолдаты оставят людей без подвигов

Человеку в этом случае выделят роль направляющего и отдающего команды, при этом находиться он будет за тысячи километров от поля боя в безопасном бункере. Его будут беспокоить только уставшие от экрана или шлема виртуальной реальности глаза или головная боль от целого дня, проведенного с работающими на предельной мощности имплантами. Кем станет в этом случае солдат, что станет с профессией воина?

Когда пилот, находясь в кабине сверхзвукового истребителя, поднимает в небо многотонную машину и заставляет ее кружиться так, словно гравитации не существует, едва не теряя сознание при этом от чудовищных перегрузок и лишаясь за один такой полет нескольких кило веса, то это невольно вызывает восхищение.

Совершающие многокилометровый бросок с десятками килограммов груза солдаты, вступающие затем в бой с противником и одолевающие его, — достойны восхищения. Подводники, пребывающие в немыслимом напряжении на большой глубине, заслуживают всеобщего преклонения перед их волей и выучкой. Что же заслуживает оператор дрона? В чем заключаются его доблесть и подвиг?

Искусственный интеллект с легкостью отнимает у людей многое из того, что присуще им. Благодаря электронной памяти у людей, которые на нее надеются, ухудшилась способность к запоминанию, наличие спутниковых карт вынуждает теряться в городе, если неожиданно пропадает связь с орбитальными советчиками. Так же машины отнимут у людей и представление о доблести и воинской чести, и без того уже почти угасшее и утерянное, оставшееся, прежде всего, как проявление пафосного драматизма в фэнтезийных сериалах.

Война во все времена была одной из определяющих сфер человеческого существования. Одни сожалеют об этом, другие этим восхищаются. В любом случае нельзя отрицать того, что вся история человечества - это история войн. Всегда находились люди, готовые убивать и быть убитыми ради определенных целей, ради той же жажды власти и наживы. Всегда находились те, кто совершал невероятные подвиги, проявляя почти сверхчеловеческие силу воли и духа, превосходя обстоятельства и побеждая тогда, когда поражение казалось неизбежным.

Примеры подобных деяний остаются легендами для грядущих поколений. Достаточно вспомнить спартанцев царя Леонида, героев-панфиловцев, летчиков Маресьева и Покрышкина, героически погибшего пилота Романа Филипова. Все это примеры доблести, достойные того, чтобы рассказывать о них детям, передавать их потомкам и учить тому, каким должен быть подвиг человека во имя его родины, его ценностей и принципов.

Оператор дрона, сидящий в уютном кресле перед монитором, — сомнительный пример доблести, не говоря уже о боевом роботе, который героически уничтожил десяток своих собратьев и погиб, будучи взломанным хитроумным вражеским вирусом. Получит ли такой робот Звезду Героя за свои подвиги? За какие заслуги может удостоиться такой награды оператор дрона? Обречена ли эта награда исчезнуть, поскольку исчезнет сама причина ее выдавать? Конечно же, в случае замены людей на боевых роботов на поле боя перестанут гибнуть солдаты, и те, кто считает себя гуманистом, найдут в этом несомненную радость.

Но выбравший для себя судьбу воина, смотрящий на ратные подвиги предков и мечтающий повторить их, разве не принимает он вместе с тем и возможность гибели, не смиряется с ее возможностью, уповая на победу! Пусть армия будет профессиональной или наемной, чтобы если и сошлись на поле боя солдаты, то были они готовы равно и к победе, и к гибели. А боевые роботы, оставшись занятным экспериментом, должны быть признаны оружием массового уничтожения, наравне с атомным, биологическим, бактериологическим и химическим, и быть запрещены. Только так нам удастся сохранить ту часть человеческого, которая, пусть и знаменуя собой разрушение, все же неотделима от человека и подчас необходима ему.