"Подразумевалась Россия": США отрабатывают на Аляске удары по нашей стране

В российской столице 23 июня начала работу IX Московская конференция по международной безопасности. Представлены на ней государства, которые не являются союзниками Соединённых Штатов и не входят в НАТО. Представителей западных стран тоже приглашают, но они неизменно отказываются.

Взрывоопасная ситуация в Европе

В целом же на нынешней конференции оценки международной ситуации звучат весьма мрачные. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал ситуацию в Европе "взрывоопасной".

"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по её деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения", — сказал он.

По словам Шойгу, ещё одно предложение содержится в заявлении России в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. "Такие ракеты представляют особую опасность для населения европейских стран, так как способны оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками. Их размещение в Европе вернёт ситуацию, когда европейцы были заложниками противостояния между СССР и США", — цитирует министра обороны ТАСС.

Как известно, США и их союзники по НАТО отказываются поддержать эту российскую инициативу. Правда некоторое время назад Североатлантический альянс заявил о готовности не размещать ракеты средней и меньшей дальности с ядерными боеголовками в Европе. Но современные неядерные системы по своим возможностям приближаются к ядерным — об этом заявили и на конференции в Москве.

Американцы отрабатывают удары по России

Что же касается учений, то, по словам начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (которое ещё иногда именуют по старинке ГРУ. — Ред.) адмирала Игоря Костюкова, американские вооружённые силы на учениях, которые проходили в мае на Аляске, отработали нанесение массированных ударов по территории России.

"В ходе учения Northern Edge (привлекались 15 тысяч военнослужащих) в мае этого года на Аляске американскими войсками отрабатывался вариант военной операции против "Арктического государства" (подразумевалась Россия)", — сказал Игорь Костюков.

По его словам, "решались конкретные задачи

по нанесению массированных ракетно-авиационных ударов,

прорыву зоны ограничения (воспрещения) доступа,

ведению наступательных действий с высадкой морского и воздушного десантов".

Он также отметил, что США наращивают число учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые принимают "ярко выраженный антироссийский и антикитайский характер".

Так, по словам Игоря Костюкова, сценарии учения ВС США Valiant Shield (в районе острова Гуам, 17 тысяч человек) и многонационального учения "Римпак" (Rim of the Pacific Exercise, "Тихоокеанское кольцо"; Гавайские острова, 25 стран, 25 тысяч человек) "подразумевали урегулирование кризисной ситуации, которая стала следствием территориальных разногласий. В качестве "агрессора" рассматривался Китай".

Это, разумеется, только некоторые из заявлений, прозвучавших на форуме. И как будто в подтверждение 23 июня стало известно об инциденте с британским эсминцем Defender, который вторгся в российские территориальные воды возле Крыма. Чтобы его остановить, были сделаны предупредительные выстрелы, а по курсу движения сброшены четыре бомбы. Британского военного атташе вызвали в минобороны. Но, разумеется, нет никаких гарантий, что подобные инциденты не повторятся.