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Автор Александр Шторм

Украина грозит уничтожением Крымского моста

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинские военные не оставляют идею атаки на Крым. Последним на эту тему высказался экс-замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Украина грозит уничтожением Крымского моста

"По крайней мере, до моста достанем" — вот лейтмотив выступления Романенко в эфире "60 минут". Бывший военный пригрозил взорвать Крымский мост с территории континентальной Украины.

Украинский генерал вышел в эфир, чтобы ответить на вопросы по поводу новых разработок и вооружения ВСУ. С первых секунд он начал хвастать наличием у Киева новейшего высокоточного оружия.

Романенко проигнорировал вопрос о том, сколько танков было поставлено в армию Украины в 2020 году. Вместо этого он начал угрожать использованием украинских ракет против Крымского моста.

Напомним, что Киев уже не раз грозил тем или иным способом уничтожить Крымский мост. Ранее проходила информация о том, что армия Украины получит на вооружение несколько крылатых ракет "Нептун" на Чёрном и Азовском морях в 2021 году.

О том, что ракеты могут "в минуты" снести Крымский мост, ранее говорил экс-глава СНБО Александр Турчинов и командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа. Один из дивизионов разместят на Азовском море, два — на Чёрном.

По словам Неижпапы, испытания ракетного комплекса длились несколько месяцев и показали, "что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно".

Напомним, в июле 2019 года бывший глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов назвал комплекс "Нептун" якобы способным "в течение нескольких минут" уничтожить Крымский мост и российские военные корабли любого класса.

Российские чиновники на это публично возражали. Так, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что столкновение на море с российским морским флотом, "очевидно, закончится крахом для ВМС Украины".

Впрочем идеи уровня "разнесу и уничтожу" присущи не только Украине. Войска НАТО вместе с Украиной в мае провели учения по десанту в Крым.

Как писали авторы проекта "Крымский", европейское командование специальных операций США (SOCEUR) провело учения стран-членов НАТО Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, в которых участвовали войска

  • Австрии,
  • Болгарии,
  • Германии,
  • Грузии,
  • Венгрии,
  • Черногории,
  • Северной Македонии,
  • Испании,
  • Великобритании
  • и Украины.

Главной целью манёвров, по данным Business Insider, была отработка действий "при эскалации конфликта на востоке Украины" — войска НАТО тренировались десантировать в Крым силы специального назначения ВМС.

И это не считая сегодняшнего нарушения границы эсминцем УРО "Дефендер" ВМФ Великобритании…

Проблема Запада — именно в том, что Россия превратила Крым в "неприступную крепость", охраняющую южные рубежи страны с суши и воздуха, а сам полуостров стал воплощением концепции A2/AD ("пузырь запрета доступа", предполагающий тотальные потери у желающих его прорвать).

Сегодня у России в Крыму имеются:

  • силы специальных операций,
  • противодиверсионные силы,
  • работает разведка,
  • развернут полк ВДВ,
  • ПВО,
  • авиация,
  • системы "Бал" и "Бастион"…
  • и это не считая подразделений Росгвардии и ФСБ.

Напомним, стратегические бомбардировщики США и самолёты-разведчики НАТО неоднократно за последние годы проводили масштабные учения с имитациями ядерных ударов

  • по Крыму,
  • Калининграду
  • и Центральной России.

К тому же, в 2020 году американские B-52H вошли в воздушное пространство Украины, приблизились к Крыму и учебно "отработали" по полуострову. Чуть раньше командование USA Air Force в Европе подтвердило, что два ракетоносца В-1В Lancer летали к Крыму для отработки навыков по удару крылатыми ракетами.

Кроме того, предыдущие учения по ядерной бомбардировке Крыма B-52H выполнили в октябре 2019 года. Так что Крым ещё долго будет оставаться для многих целью номер один.

В проекте "Авиадиспетчер" говорилось, что силы ПВО недавно обнаружили стратегические ядерные бомбардировщики В-1в ВВС США над Чёрным и Балтийским морями.

Российские истребители приблизились к американским В-1В, и только тогда те повернули в сторону от границы России. Вполне вероятно, что ими отрабатывался ядерный удар крылатыми ракетами по Крыму и Калининграду.

И не впервые.

Удержать Крым силой: как это НЕ могло бы быть
Редактор: Елена Тимошкина
Темы всу крым эсминец флот нато флот украины игорь романенко алексей неижпапа черноморский флот владимир джабаров александр турчинов американский эсминец
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