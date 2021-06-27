Танки под крышей: для какой цели их спрятали

В СМИ появились фотографии российских танков Т-72 с небольшими крышами над башнями. Это что? Средство для защиты экипажа от жары, чтобы танкисты находились в тени, когда они вылезают из люков, или же это нечто большее, а именно — новое средство, претендующее, скажем так, на защиту танков от нападения с воздуха?

Крыша из сетки

Начнем с того, что "крышу" над корпусом танки получили еще в 1916 году, когда они только-только появились на полях сражений и даже башен еще не имели. Все их вооружение располагалось в выступах слева и справа на корпусе, а состояло оно из двух малокалиберных пушек и двух пулеметов.

Немцы ответили на появление английских "ромбов" применением бронебойных пуль в своих винтовках и пулеметах, а еще придумали связывать проволокой или веревкой несколько пехотных гранат и… забрасывать их на крышу корпуса танка. Мощный взрыв пяти-шести гранат если и не проламывал тонкую броню крыши, то мог разрушить выхлопную трубу (а она тоже была на крыше) и вызвать контузию у членов экипажа танка.

А французы пошли еще дальше. На своих танках "Сен-Шамон" они стали делать крышу "домиком", так что падающие на нее гранаты попросту с нее скатывались, не успев взорваться.

Тем не менее такие приемы защиты показали свою эффективность только на безбашенных танках Первой мировой войны. Потом все танки получили башни и про "крыши" из сеток забыли. Забыли, но не насовсем!

Крыши из… кроватей и парковых оград!

В годы Второй мировой войны и советские танкисты, и танкисты союзников столкнулись с новым оружием немцев — фауст-патронами и реактивными гранатами. Имея заряд сильной взрывчатки с кумулятивной воронкой из металла, эти снаряды на близком расстоянии легко пробивали даже самую толстую броню.

На помощь танкистам пришла "военная смекалка". Из кроватных сеток, решеток парковых оград и металлической сетки фронтовые умельцы, как у нас, так и у союзников, начали мастерить накладные панели такой вот "решетчатой" или "сетчатой" брони. Нужно это было для того, чтобы кумулятивный заряд взорвался бы не на самой броне, а на некотором от нее отдалении. В этом случае силы взрыва, чтобы ее пробить, уже не хватало. На ней оставался след, получивший у танкистов название "укус ведьмы" (или "поцелуй ведьмы"), но… броня таким образом от сквозного пробития была защищена!

Т-34

САУ без крыши… под крышей!

А еще американцы придумали в годы Второй мировой войны выпускать в большом количестве "истребители танков" — самоходные мощные орудия с тонкой броней. Уничтожать танки противника им следовало из засад и укрытий. Ну а чтобы экипаж мог быстро покинуть подбитую машину, крыши на башни САУ М10 ставить не стали. С одной стороны, это было удобно: выбраться из такой машины было легко. С другой стороны, экипаж от дождя и солнца защищал только лишь брезентовый тент. Но как быть, если на твою машину с неба пикировал вражеский самолет и вел по ней огонь из пушек и пулеметов? Отстреливаться из своего собственного пулемета? Да, такая возможность было предусмотрена, но уж больно неравная это была дуэль.

Американский истребитель танков

И вот опять же артиллеристы, сражавшиеся с немцами на этих САУ, нашли выход. В полевых мастерских при помощи автогена вырезали куски брони и в качестве крыши приваривали их над башней на… стойках (чтобы обеспечить вентиляцию) и на дверных петлях, чтобы в случае чего эту "крышу" можно бы легко откинуть и выбраться из башни наружу.

После ВМВ САУ с башнями без крыши строить перестали, и данный опыт опять на какое-то время стал невостребованным.

Угрозы сверху…

Долгое время танки стремились защищать только от ударов в "горизонтальной проекции". Тут применяли и листы брони, установленной на расстоянии от основной брони ("разнесенная броня"), и появившуюся в 1982 году "динамо-реактивную броню" ("контейнеры со взрывчаткой"), и даже совсем уже оригинальную бронезащиту из… цепей с подвешенными гирями. Что ж — и это решение не было новым. Такую бронировку на своих самодельных броневиках использовали республиканцы в годы гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. Но теперь она должна была защищать все от тех же самых кумулятивных реактивных гранат.

Впервые она была опробована на израильских танках "Меркава" и применяется до сих пор. Так что, видимо, ее применение оказалось успешным! Однако вертикальная броня от удара сверху защитить не может. А между тем уже довольно давно появились так называемые "крышебойные боеприпасы", поражающие танки именно сверху, то есть в крышу башни и моторного отделения, то есть туда, где броня на них стоит самая тонкая. Вопрос защиты танка сверху стал особенно актуален в связи с появлением боевых дронов — беспилотных летательных аппаратов и противотанковых ракет, действующих по принципу "ударного ядра". Что это такое? Да просто все тот же реактивный снаряд, только пролетающий над танком на какой-то определенной высоте. В сам танк он не попадает, а благодаря имеющимся на нем очень точным системам наведения подрывается над ним.

А поскольку там стоит не очень толстая броня, то… она при этом пробивается, а экипаж машины выходит из строя. Ну, если на башню танка свалится телеуправляемый дешевый картонный дрон с реактивной гранатой от гранатомета, то эффект будет точно такой же…

Крыша по весь танк?

Первое и самое простое решение — это крыша над башней. В этом случае взрыв дрона произойдет на довольно большом расстоянии от брони и ударной силы взрыва просто не хватит, чтобы ее пробить. То же самое произойдет и в случае применения боеприпасов с "ударным ядром". Если крыша будет сделана из достаточно толстой брони, то оно, пробив ее, потеряет свою силу и уже не будет представлять опасность для танка.

А еще на такой вот крыше или "козырьке", как его назвали наши СМИ, можно разместить пластины "реактивной брони" и радар, фиксирующий подлетающие сверху "неприятные объекты". По команде компьютера, совмещенного с радаром, эта система сможет отстреливать им навстречу потоки металлических осколков, которые попросту разнесут любое "ядро" или дрон на мелкие кусочки.

Тут лишь на что следует обратить внимание? Пока "крышу" поставили только лишь над башней. Понятно, что там находится экипаж, поэтому ее-то и надо защищать в первую очередь. Но… а как же моторный отсек, как же двигатель, потеряв который, любой танк превращается в неподвижную мишень?

Логично было бы сделать крышу над всем корпусом танка. Причем зафиксировать ее таким образом, чтобы своего положения по отношению к нему она не меняла. То есть в какую бы сторону она ни поворачивалась, "крыша" по отношению к корпусу и башне своего положения бы не меняла! Вот тогда наши танки получили бы на 100% защиту от ударов сверху!