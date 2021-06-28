Может ли начаться война из-за учений США, Украины и НАТО

С 28 июня по 10 июля этого года в акватории Чёрного моря проходят масштабные военно-морские учения США, Украины и 32 стран, среди которых члены НАТО и их союзники.

В манёврах Sea Breeze-2021 примут участие:

около четырёх тысяч военнослужащих,

40 боевых кораблей,

30 самолётов и вертолётов,

Более 100 единиц автомобильной и бронированной военной техники.

При этом стягивание боевых кораблей в зону учений уже началось и не без инцидентов.

В частности, на днях британский эсминец Defender вошёл в российские территориальные воды в Чёрном море и не реагировал на предупреждения несколько часов. Ушёл корабль Королевского флота из российской акватории только после того, как по курсу его следования были произведены предупредительные бомбометание и обстрел.

Параллельно с морскими учениями уже два месяца идёт другая масштабная операция НАТО, в том числе и в непосредственной близости от российских границ.

Это учения Defender Europe-2021, в которых пока принимает участие около 28 тысяч военнослужащих альянса и союзников, а в итоге ожидается привлечение 40 тысяч военных и сотни единиц техники.

Понятно, что российская сторона реагирует на подобные инициативы НАТО довольно резко.

Что касается Sea Breeze-2021, то специальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что "декларируемые как сугубо морские, они далеко выходят за водные рубежи, предусматривая высадку морского десанта, а также действия сил спецопераций НАТО совместно с сухопутными войсками на территории Украины".

И всё это происходит параллельно с постоянными обвинениями в адрес России в "наращивании военных сил", "провокациях" и "потенциальной военной агрессии". Обвиняют как раз те государства, которые сами активно гонят своих солдат и военную технику к нашим границам.

При этом есть ещё и "фактор Украины".

А там, стоит напомнить, имеются те политические силы, которые мечтали бы провести войну с Россией чужими руками. В данном случае руками НАТО и США. И нет, не "освободить Донбасс" и не "вернуть Крым", а именно дойти до Воронежа и значительно дальше.

Поэтому с этой стороны тоже постоянно звучат откровенно провокационные заявления. Ну и определённого рода публичные акции. Такие, например, как визит президента этой страны Владимира Зеленского на линию боевого соприкосновения сил ВСУ и ополчения "народных республик".

Вообще вся эта история с активностью в черноморской акватории военных кораблей и авиации в перспективе может вылиться в нечто весьма неприятное. Вплоть до инцидентов с боевым столкновением.

И дело даже не в том, что западные учения перерастут в боевую операцию.

В конце концов, США регулярно летают над зоной Спратли, которую Китай считает своей.

Сами китайцы регулярно делают облёты Японского моря.

Японские рыболовецкие суда нет-нет, да и заглядывают в воды близ Курильской гряды.

Турция постоянно летает над Грецией и особенно греческим Кипром.

Пока что третьей мировой от этого, к счастью, не происходит. Но, например, в таких условиях совершенно нельзя исключать возможность трагической случайности.

Вдруг предупредительный выстрел внезапно, по недоразумению попадёт в цель? Пресловутые "солдаты НАТО" ответят, России — придётся топить и сбивать их, а дальше "от автоматного выстрела до взаимного ядерного удара несколько шагов"…

Больше того, если уж говорить о политике, то стоит вспомнить слова главы альянса Йенса Столтенберга, который говорит о необходимости диалога с Россией, но в рамках "двойного подхода", когда, помимо диалога, НАТО должно постоянно демонстрировать "механизмы сдерживания". И вот с этими механизмами у альянса, кажется, большие проблемы.

Потому что такая военная активность на российских границах воспринимается в Кремле не как сдерживающий фактор, а, напротив, как раздражитель, как действия, которые крайне напоминают провокацию.

Тем более, что подобного рода учения по странному стечению обстоятельств сопряжены с попытками проникновения на нашу территорию и в акваторию разного рода военной техники государств НАТО и их союзников. И нашими пока корректными, но решительными попытками это проникновение остановить.

Всё же хочется надеяться, что в ходе Sea Breeze-2021 провокаций наподобие инцидента с британским эсминцем не будет. Потому что российские границы охраняются надёжно по всей их протяжённости, и Крым здесь не исключение.

А уж чем ответить на незаконное проникновение у нас есть. И не только дипломатическим путём и предупредительными выстрелами.