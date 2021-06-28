С 28 июня по 10 июля этого года в акватории Чёрного моря проходят масштабные военно-морские учения США, Украины и 32 стран, среди которых члены НАТО и их союзники.
В манёврах Sea Breeze-2021 примут участие:
При этом стягивание боевых кораблей в зону учений уже началось и не без инцидентов.
В частности, на днях британский эсминец Defender вошёл в российские территориальные воды в Чёрном море и не реагировал на предупреждения несколько часов. Ушёл корабль Королевского флота из российской акватории только после того, как по курсу его следования были произведены предупредительные бомбометание и обстрел.
Параллельно с морскими учениями уже два месяца идёт другая масштабная операция НАТО, в том числе и в непосредственной близости от российских границ.
Это учения Defender Europe-2021, в которых пока принимает участие около 28 тысяч военнослужащих альянса и союзников, а в итоге ожидается привлечение 40 тысяч военных и сотни единиц техники.
Понятно, что российская сторона реагирует на подобные инициативы НАТО довольно резко.
Что касается Sea Breeze-2021, то специальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что "декларируемые как сугубо морские, они далеко выходят за водные рубежи, предусматривая высадку морского десанта, а также действия сил спецопераций НАТО совместно с сухопутными войсками на территории Украины".
И всё это происходит параллельно с постоянными обвинениями в адрес России в "наращивании военных сил", "провокациях" и "потенциальной военной агрессии". Обвиняют как раз те государства, которые сами активно гонят своих солдат и военную технику к нашим границам.
При этом есть ещё и "фактор Украины".
А там, стоит напомнить, имеются те политические силы, которые мечтали бы провести войну с Россией чужими руками. В данном случае руками НАТО и США. И нет, не "освободить Донбасс" и не "вернуть Крым", а именно дойти до Воронежа и значительно дальше.
Поэтому с этой стороны тоже постоянно звучат откровенно провокационные заявления. Ну и определённого рода публичные акции. Такие, например, как визит президента этой страны Владимира Зеленского на линию боевого соприкосновения сил ВСУ и ополчения "народных республик".
Вообще вся эта история с активностью в черноморской акватории военных кораблей и авиации в перспективе может вылиться в нечто весьма неприятное. Вплоть до инцидентов с боевым столкновением.
И дело даже не в том, что западные учения перерастут в боевую операцию.
Пока что третьей мировой от этого, к счастью, не происходит. Но, например, в таких условиях совершенно нельзя исключать возможность трагической случайности.
Вдруг предупредительный выстрел внезапно, по недоразумению попадёт в цель? Пресловутые "солдаты НАТО" ответят, России — придётся топить и сбивать их, а дальше "от автоматного выстрела до взаимного ядерного удара несколько шагов"…
Больше того, если уж говорить о политике, то стоит вспомнить слова главы альянса Йенса Столтенберга, который говорит о необходимости диалога с Россией, но в рамках "двойного подхода", когда, помимо диалога, НАТО должно постоянно демонстрировать "механизмы сдерживания". И вот с этими механизмами у альянса, кажется, большие проблемы.
Потому что такая военная активность на российских границах воспринимается в Кремле не как сдерживающий фактор, а, напротив, как раздражитель, как действия, которые крайне напоминают провокацию.
Тем более, что подобного рода учения по странному стечению обстоятельств сопряжены с попытками проникновения на нашу территорию и в акваторию разного рода военной техники государств НАТО и их союзников. И нашими пока корректными, но решительными попытками это проникновение остановить.
Всё же хочется надеяться, что в ходе Sea Breeze-2021 провокаций наподобие инцидента с британским эсминцем не будет. Потому что российские границы охраняются надёжно по всей их протяжённости, и Крым здесь не исключение.
А уж чем ответить на незаконное проникновение у нас есть. И не только дипломатическим путём и предупредительными выстрелами.
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