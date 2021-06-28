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Автор Александр Шторм

Смоделирован бой Су-35 с американскими F-35 и F-15

Силовые структуры » Министерство обороны

Западные СМИ вновь пишут о "совершенном убийце", российском истребителе Су-35, и сравнивают его со своими боевыми самолётами. Например, с F-35.

Смоделирован бой Су-35 с американскими F-35 и F-15

Как пишут журналисты The National Interest, Россия постоянно модернизирует свои вооружённые силы, отказываясь от советских систем. Су-35 является одной из таких разработок. Россия намерена поставлять истребитель в Китай, поэтому сравнения с "модным" американским F-35 просто напрашиваются.

О чём речь?

  1. По мнению Дейва Маджумдара, ударный истребитель F-35 компании Lockheed Martin должен стать основой парка тактических истребителей Пентагона.
  2. Россия же и Китай создадут парк из множества боевых машин "линейки Сухого" (от Су-27 до Су-35 и Су-57), предназначенных для завоевания превосходства в воздухе.

В ближайшее время Су-35, обладающий серьёзно усовершенствованной электроникой, двигателями и корпусом, станет частым гостем в воздухе. У Запада F-35 был и остаётся ударным самолётом с расширенными возможностями по защите от истребителей противника.

Эксперты считают, что F-35 при контакте с Су-35, скорее всего, вызовет на подмогу F-22 ("Раптор") и F-15С, а сам улетит дальше.

Причиной такого поведения может стать тот факт, что в отличие от "Раптора", который с самого начала разрабатывался преимущественно для воздушного боя, F-35 для этого не предназначен.

Ни скорость, ни высота, ни укомплектованность ракетами не позволяют ему принимать бой.

Отмечается, что если же оружейные отсеки F-35 когда-то будут приспособлены под AIM-9X, истребителю придётся пожертвовать ракетами AIM-120, которые лучше подходят для его основных задач. Таким образом, пилот F-35 должен любой ценой избегать ближнего боя.

Кто может заменить F-35 в воздухе? Скорее всего, это будет F-15, сохранивший конкурентоспособность. Хотя Су-35 — это "угроза всему живому", пишут американские журналисты.

Если он и может проиграть F-15 в скорости, то вполне удерживает превосходство в средствах радиоэлектронной борьбы. К тому же, Су-35 несёт на борту огромный арсенал ракет "воздух-воздух", тогда как F-15 оснащён довольно устаревшей оборонительной электроникой.

То есть "российский самолёт может превзойти американские" — и это вызывает беспокойство у командования военно-воздушных сил США. Американцы привыкли иметь огромное техническое превосходство.

В данном случае его нет и не будет, а F-15C будет очень трудно в противоборстве с Су-35. Но если F-15 не придётся участвовать в третьей мировой войне, то военно-воздушные силы страны будут использовать его ещё в течение двух десятилетий.

"По сути, Су-35 в большей степени является аналогом F-15 Eagle компании Boeing, с повышенной боеспособностью. Ещё один вариант, F-16, вообще не в состоянии осуществлять пуск ракет AIM-120 на тех скоростях и высотах, которых достигает Eagle", — пишут военные лётчики.

Их хотели модернизировать, но программу отменили из-за секвестра, как называют автоматическое сокращение статей бюджета. Тем не менее в ВВС знают, что им надо срочно оснащать F-16 новыми РЛС, и чем раньше, тем лучше.

Таким образом, напрашивается вывод, что "синегрудые" (боевые лётчики, на военном жаргоне) на Су-35 лишили американцев тех неоспоримых техническими преимуществ, какие были у них в прошлом.

"На данный момент самый крутой истребитель из мне известных это, конечно, Су-35С. Но кто кому надаёт трендюлей при прочих равных, F-22 или Су-35С, — вопрос сильно дискуссионный, хотя в ближнем бою (БВБ) я таки поставлю на Су-35С в принципе с любым из современных истребителей мира", — пишет автор проекта "Файтербомбер".

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Темы вкс рф ввс сша the national interest российские истребители истребитель пятого поколения
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