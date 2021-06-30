Российский "Пенициллин" отправит на пенсию артиллеристов противника

Название "Пенициллин" в России отныне будет ассоциироваться не только с медициной, но и с армией. На вооружение поступила новая звукометрическая система, которая ведет контрбатарейную борьбу.

О новой артиллерийской системе, разработанной концерном "Вега", в программе "Контрольный выстрел" рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

— По словам генерального директора "Веги" Вячеслава Михеева, "Пенициллин" занимается поиском:

вражеских комплексов как реактивных, так и ствольных;

ракет зенитных и тактических.

И занимается всем этим "Пенициллин" без активного облучения какого-либо предмета при помощи РЛС. То есть радиолокационные станции здесь совершенно ни при чем — новая система использует звуковую и тепловую сигнатуру, то есть след, который оставляет любая система.

После того, как происходит выстрел, в течение 5 секунд позиция противника засекается, наносится на карту, и уже после этого достаточно легко вести контрбатарейную борьбу.

Тут надо особо отметить, что "Пенициллин", о котором стало широко известно в 2020 году, действительно представляет разработку, которая относится к новому виду систем наведения. Подобных разработок у России несколько. Как минимум две.

Они работают по принципу теплопеленгаторов, позволяют засекать предмет за 14 км даже при массе летящего снаряда в 1,5-2 кг, что абсолютно недостижимо ни для одной другой системы.

Аналог есть у французов, называется "Вампир". Стоит на авианосце, существующем в единственном числе.

Что известно о новинке

Российский "Пенициллин" создан для самоходных артиллерийских установок. Помимо того, что он дает возможность засекать батарею, не будучи засеченным сам, место выстрела противника, он еще способен поддерживать радиосвязь на расстоянии до 40 км. Работает система в диапазоне от +50 до — 40 градусов. То есть одинаково эффективен и в Сахаре, и в Арктике.

Лучше всего, с точки зрения военных экспертов телеканала "Звезда", "Пенициллин" показал себя в спарке с 203-миллиметровой САУ "Малка", которая разрабатывалась для подавления точек, стреляющих из-за линии фронта вероятного противника, возможно, даже ядерными боеприпасами. Поэтому способна вести стрельбу достаточно прицельно параллельно со сверхдальностью.

САУ "Малка"

Нормальная дальность у "Малки" — приблизительно 23-24 км при стрельбе боеприпасами массой 100-110 кг.

Скорострельность — до трех выстрелов в минуту.

Плохая новость для Украины

Украинская армия, которая беспрестанно грозит России войной, получила от своих западных кураторов контрбатарейные радары AN/RPQ, чему несказанно радовалась.

Но AN/RPQ работают на основе РЛС, то есть они активно излучают и, соответственно, могут быть замечены. В то время как если на "Малку" поставить "Пенициллин", то вы ничего не успеете заметить, как буквально через 5-7 секунд, то есть сразу после обнаружения позиции, откуда открывался огонь, прилетит ответка.

Этот ответ будет решительным, сокрушительным, естественно, после этого ни один противник никакую стрельбу уже не сумеет продолжить.