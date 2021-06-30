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Автор Александр Шторм

Российские истребители напугали голландский фрегат

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские вооружённые истребители несколько часов "издевались" над голландским фрегатом у Крыма. Такая жалоба поступила от министерства обороны Нидерландов.

Российские истребители напугали голландский фрегат

По данным военных, российские самолёты с 15.30 до 20.30 по местному времени портили жизнь экипажу Evertsen. Они якобы выполняли опасные манёвры и, вероятно, применили средства радиоэлектронной борьбы.

В сообщении говорится, что истребители пугали моряков ложными атаками, будучи при этом вооружёнными бомбами и ракетами "воздух — земля". Через пару часов у эсминца начались перебои работы электронного оборудования. После манёвров русских самолётов голландское судно сразу же изменило курс.

Капитан корабля Джордж Пастур заявил, что фрегат был в "международных водах" и не давал повода для "агрессивных действий".

Министр обороны Нидерландов Анна "Анк" Бейлевелд-Схаутен подчеркнула, что судно "имело полное право туда плыть".

То есть Запад в очередной раз показал своё отношение к границам России.

Напомним, 23 июня Су-24 предупредительно стрелял по курсу следования британского эсминца Defender. Как правило, страны НАТО свои заходы в российские территориальные воды объясняют тем, что не признают суверенитет России над полуостровом.

"Экипажи российских самолётов вернулись на аэродромы базирования. Полёты российских самолётов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — добавили в ведомстве.

Тот же британский Defender на три километра вошёл в территориальное море и пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Британия, разумеется, заявила, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял, а Россия проводила "учения".

Но именно журналисты в этом случае назвали вещи своими именами. Репортеры ВВС, находившиеся на борту эсминца, подтвердили, что корабль преднамеренно пересёк границу.

Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, поведение Великобритании в ситуации с Defender является именно провокацией. Другую провокацию Пентагон устроил и в Чёрном море.

Ракетный эсминец USS Ross ВМС США, по данным гражданских сервисов контроля надводной обстановки, проследовал аналогичным британскому эсминцу HMS Defender маршрутом в районе государственной границы РФ в Крыму, отметили авторы проекта "Военный обозреватель".

А "ATOMIC CHERRY" отмечает, что в своей новой стратегии "Defence in a competitive age" ("Оборона в эру всеобщей конкуренции") британцы дали исчерпывающий термин для провокационной деятельности, подобной вторжению HMS "DEFENDER".

Это называется "сдерживание на пороге войны". То есть максимально агрессивные действия, которые в буквальном смысле провоцируют противника на силовой ответ, который он дать не может. Эта стратегия родилась во времена холодной войны и использовалась практически на всём её протяжении. Европейцы решили вернуться к старым проверенным методам, подытожили эксперты.

Предупреждение нарушения границы территориальных вод РФ фрегатом «Eversten» ВМС Нидерландов
Редактор: Елена Тимошкина
Темы флот границы рф нидерланды черное море джордж пастур мария захарова великобритания анна бейлевелд-скаутен
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