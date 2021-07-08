Авианосцам США предписано бояться российских ракет в Чёрном море

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление касательно "рычагов", которыми Запад манипулирует в попытках ослабить Россию: Москва не носит "розовые очки".

"Мы видим попытки — чуть ли не ежедневно — повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику", — заявил Лавров, приведя в качестве примера провокацию у Крыма с участием британского эсминца Defender и санкции.

Стоит отметить, что про Черное море сегодня чаще говорят не в связи с летним отдыхом, а как про место притяжения интересов НАТО:

то в его акватории проходят маневры Sea Breeze,

то провокационные акции, которые члены альянса регулярно проводят у берегов Крыма…

О происходящем у южного рубежа России в авторской программе "Контрольный выстрел" рассуждал её ведущий Александр Артамонов.

— НАТО никогда не снижает свою активность, благо теперь, помимо уже существующих давно опорных точек и портов, есть Одесса и Николаев, а также две британские военно-морские базы, которые должны якобы появиться на Азовском и в районе Черного моря, и американская база "Анаклия", которая строится в Грузии — в полутора километрах от границы с Абхазией, соответственно, неподалеку от Новороссийска.

Все это превращает черноморскую акваторию во что-то уж совсем нерусское.

Напомню, что в летописях Черное море называлось именно Русским морем, причем не нами, а греками и византийцами.

И вот теперь у наших берегов — не только по поводу приснопамятного английского корабля Defender, но также и по поводу других английских, американских и прочих кораблей НАТО можно сказать — эскадра на недружественных нам плавсредствах присутствует буквально постоянно.

На днях американское интернет-издание The National Interest опубликовало сенсационный материал под названием "Покойтесь с миром, авианосцы: русские готовят ракетную засаду".

Это почти реквием из бездны, который американцы адресуют собственным морякам, то ли пытаясь их запугать, то ли их предупредить по поводу той опасности, которая их подстерегает далече от родного края, в черноморских водах.

Согласно версии издания и той якобы ставшей ему известной российской стратегии, русские подлодки, находясь в постоянном поиске целей в черноморской акватории, начнут действовать в паре с жутким и страшным, ужасным с точки зрения наших заокеанских "друзей", комплексом "Бастион", снабженным ракетой "Оникс".

В чем "ужасный ужас"?

Раньше, с точки зрения американцев, у нас не было сетевого обмена данными. Но тут вдруг они узнали, что такая система существует уже более 10 лет. Возможно, не на столь высокоразвитом уровне, как у них — где любой пехотинец виден генштабу. Но тем не менее крупные боевые единицы, такие как плавсредства, корабли, самолеты, естественно, великолепно видны нашему командованию в режиме реального времени.

И вот теперь США выяснили для себя, что корабли — будь то надводные или подводные, и те же самые системы "Бастион" — объединяются в одно единое целое, которое может действовать как пальцы, сжатые в один кулак.

То есть при обнаружении цели подлодка передает ее координаты на "Бастион", который стоит в районе Крыма — а там 8-10 таких установок — а "Бастион" уже в свою очередь выстреливает ПКР (противокорабельную ракету) П-800 "Оникс". Она же по натовской классификации Strobile, то есть "шишка", SS-N-26 — "убийца авианосцев", так как способна поражать как групповую цель, так и одиночные.

И американцы считают, что спасение от нее весьма и весьма проблематично.

О ракете "Оникс"

Экспертное название — "Яхонт", Россия ее поставляла во Вьетнам еще в 2006 году и в Сирию с 2008-го. То есть это не новинка.

Включает в себя три пусковых установки.

В НАТО считают ее неотразимой — если верить The National Interest.

Так вот. Мобильный комплекс "Бастион" может содержать четыре "Оникса" одновременно. Дальность стрельбы — до 300 км.

То есть российские территориальные воды "прикрыты" более чем надёжно. И никакой британский эсминец Defender не должен даже близко появляться там, ибо в случае необходимости…

Мы их — в дверь, а они — опять на пороге

Способность гостеприимной России выпроваживать незваных гостей НАТО проверяло уже неоднократно и до Defender:

эсминец Donald Cook был ослеплен и лишен всех своих боевых систем нашим МиГом;

эсминец Ross еще в 2019 году встретили два наших боевых корабля — "Иван Хурс" и "Василий Быков" — взяли в тиски и тихонечко, без предупредительного огня и контрольного бомбометания, попросили его плыть восвояси.

К слову, тогда Александр Волков, командир тактической группы противолодочных кораблей бригады охраны водного пространства, пространства района военно-морской базы "Новороссийск", сообщил, что "все цели хорошо видны и никаких проблем сочетать между собой как надводные, так и подводные плавсредсва, а также наземные виды обороны для нас труда особого не составляет".

И для того, чтобы было окончательно понятно, насколько хорошо прикрыты все наши берега, напомню, что система "Бастион", снабженная ракетами "Оникс", стоит на дежурстве вдоль всех наших морских границ.

То есть, находясь на суше, мы в состоянии охранять морские границы будь то в Баренцевом море, в Карцевом море, в районе вокруг Архангельска и Мурманска.

Никакой неожиданности быть ни для кого не может. Словом, "мы мирные люди, но наш бронепоезд…" Это значит, что на каждую подобного рода попытку агрессии мы будем отвечать соответствующее, хотя, может быть, не всегда пропорционально, как говорил наш главнокомандующий Владимир Путин. То есть ответы могут быть самыми неожиданными, но, естественно, они никогда не превысят меру обороны.