Генерал НАТО: русские не отдадут Чёрное море

Чёрное море должно стать местом укрепления доверия и безопасности, а не полигоном для репетиции войны. Иначе мир очень быстро перестанет быть таковым.

Об этом заявил болгарский бригадный генерал Валентин Цанков (был директором управления минобороны, военным атташе в Лондоне и Вашингтоне, советником НАТО и советником министра обороны; в настоящее время — заместитель председателя ассоциации сухопутных войск).

Комментируя учения НАТО Sea Breeze, в своём интервью изданию Dir.bg он пояснил, что Чёрное море, отрезанное от Мирового океана и доступное только через проливы Босфор и Дарданеллы, не имеет большого геополитического значения.

Бытует мнение, что Кремль усиленно пытается превратить регион в "российское море", с чем уже не согласился НАТО.

Цанков по этому поводу высказался в ключе, что Чёрное море давно уже стало местом почти прямого контакта сил НАТО, в том числе союзников, расположенных в его акватории, и военно-морского флота (ВМФ) и компонентов противовоздушной обороны (ПВО) России.

Напряжённость в районе подогрел британский эсминец, проверивший реакцию кораблей и авиации российского ВМФ своим проходом в российской зоне. Хотя мир и не признаёт (пока?) присоединения Крыма в 2014 году, РФ думает иначе и действует в соответствии со своими законами о защите неприкосновенности границ.

Запад этой провокацией получил подтверждение готовности России к ответным действиям — как в политическом, так и в военном отношении. Разумеется, каждый защищает свой интерес. Россия давно готова вступить в открытый военный конфликт.

При этом учения НАТО продолжаются, в них принимают участие:

около пяти тысяч военных,

30 кораблей,

40 самолётов,

ракетный эсминец USS Ross,

морская пехота США.

В НАТО уже заявили о том, что будут и дальше демонстрировать "непризнание аннексии полуострова Москвой", напомнил эксперт.

Цанков подчеркнул, что в Чёрном море напряжённость будет только нарастать. НАТО будет ещё ближе к России. Нужно будет учитывать фактор Турции, которая всё ещё выполняет свои обязательства перед альянсом.

При этом Турция покупает оружие у России и за счёт новых зенитных ракетных комплексов увеличивает возможности собственной системы ПВО. Её географическое положение требует именно такого подхода. Эксперт вспомнил и о Конвенции о статусе проливов, подписанной в Монтрё в 1936 году. Пока их соблюдают.

А недавняя встреча Путина и Байдена показала, что контакт на высшем уровне восстановлен, есть диалог. Так что многие вопросы буду решаться дипломатическим путём, подытожил эксперт.

Например, уже стало известно, что канал "Стамбул", строительство которого началось в Турции, никак не повлияет на реализацию положений конвенции Монтрё.

Соответствующие договорённости достигнуты в ходе переговоров министров иностранных дел России и Турции.

Напомним, Конвенция Монтрё 1936 года регулирует различный режим прохода через проливы Босфор и Дарданеллы военных кораблей, а также ограничивает их класс и тоннаж для черноморских и нечерноморских государств.

У "Стамбула" планируется несколько предназначений. Как сообщают авторы проекта "Медиатехнолог", грузооборот между бассейнами Чёрного и Средиземного морей стремительно растёт.

Поэтому турецкие власти вынуждено сокращают количество проводок по каналу, чтобы не мешать паромному сообщению, и не увеличивают число паромных рейсов, чтобы не мешать проводкам.

Новый канал будет иметь пропускную способность 75 тысяч судов в год, что позволит разгрузить Босфор, улучшить внутригородскую коммуникацию Стамбула, убрать "пробки", ускорить проводку судов.

Экономические вопросы тоже имеют место — Турция почти не зарабатывает на проводке судов через Босфор. Брать деньги с морских перевозчиков, как это делает Суэцкий и Панамский каналы, запрещает конвенция Монтрё 1936 года, регулирующая режим черноморских проливов.

Турецкие власти берут деньги лишь за лоцманские и буксировочные услуги, но это весьма незначительные суммы. А по словам Эрдогана, на новый канал действие конвенции не будет распространяться, и взимание платы с проходящих по каналу судов позволит существенно пополнить казну Турции.

Ещё одна проблема в том, что конвенция Монтрё регулирует проход не только гражданских судов, но и военных кораблей.

Сегодня США, Великобритания или Франция могут иметь в Чёрном море только один эсминец (или судно меньшего класса), и то не долее трёх недель, что, конечно, очень сильно ограничивает возможности силового присутствия у южных границ России, а также в зоне российско-украинского конфликта.

Эрдоган всерьёз намерен этим активно пользоваться, вымогая у России и США уступки и соблюдая свои интересны в регионе.