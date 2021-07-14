Контрразведка Смерш: кто в годы войны боролся с диверсантами и предателями

Смерш — наименование особых подразделений контрразведки, которые занимались выявлением диверсантов и разведчиков врага в годы Великой Отечественной войны.

С 1943 года положение гитлеровской армии в войне против Советского Союза стало заметно ухудшаться: немецкие войска терпели поражения, несли крупные потери в технике и живой силе, покидали завоёванные ранее плацдармы. В такой ситуации командованием вермахта было принято решение сделать ключевую ставку на подрывную деятельность диверсантов в тылу советской армии и развернуть бурную пропаганду среди мирного населения на оккупированных территориях.

Понимая это, советское военное руководство задумалось над созданием особой структуры, которая могла бы эффективно бороться с разведывательной деятельностью противника, в первую очередь у себя в тылу.

Смерть шпионам

В 1943 году было создано подразделение Смерш, аббревиатура буквально расшифровывается как "Смерть шпионам". Это в полной мере отражало стоящие перед ним задачи.

Структурно выделялись три основных управления Смерша, которые, в зависимости от своих задач, были подчинены:

Народному комиссариату обороны;

Народному комиссариату Военно-морского флота;

НКВД.

Сотрудники подразделения, за редким исключением, носили общевойсковые звания, однако были среди них и те, кто сохранил спецзвания, присвоенные им ещё до образования Смерша.

Немецкая агентура и заброшенные диверсанты активизировали свою деятельность в национальных республиках Советского Союза, таких как Калмыкия и Казахстан, с целью подрыва межнационального согласия, усиления националистических настроений среди местного населения и, как следствие, дестабилизации обстановки в тылу. Для борьбы с такой деятельностью противника как раз привлекались подразделения Смерша.

На Украине и в Прибалтике, где стараниями немецкой разведки также усиливались националистические настроения, смершевцам приходилось вести борьбу с коллаборационистами, которые стремились в союзе с немцами вести боевые действия против советских военных и мирного населения.

Смершевцы также активно вели работу по выявлению неблагонадёжных элементов среди солдат и офицеров Красной армии.

Отдельным направлением работы было дезинформирование противника. Так, заброшенные немцами шпионы попадали в поле зрения советской контрразведки, их вербовали, а затем через них поставляли немецкому командованию дезинформацию. Известно о более 190 подобных операциях, которые также назывались "радиоигры". Получая недостоверную информацию, немецкие подразделения нарывались на засады, попадали в окружение, в результате чего несли большие потери.

Кроме того, подразделения Смерша занимались фильтрацией вернувшихся из плена граждан, пытаясь выявить среди них неблагонадежные элементы, которые могли сотрудничать с врагом.

Смерш перестал существовать спустя год после завершения войны, орган был упразднён в мае 1946 года. Историческую роль этих подразделений контрразведки оценивают неоднозначно, однако большинство историков и экспертов сходятся в том, что в условиях военного времени Смерш был необходим и сыграл важную роль в конечном результате.