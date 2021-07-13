Леонид Крутаков: в играх разведок принцип паритета — пакость на пакость

В эфире программы "Необычная неделя" политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков рассказал главному редактору издания Pravda. Ru Инне Новиковой о последних важнейших событиях в нашей стране и по всему миру. Эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте задержали с поличным за шпионаж и выслали из России. Эстония, понятно, всё отрицает и считает что Россия действует неконструктивно. Запад, как водится, не замечает неудобные ему факты. Обычное в общем-то в международной жизни событие. Интересны только детали. Как нам к этому относиться?

— Леонид, раньше лето обычно было трудным временем для журналистов — политическая, экономическая и общественная жизнь замирала, поэтому пресса была рада любым хотя бы мало-мальски интересным мелким происшествиям. Порой даже их не случалось, поэтому на свет Божий вытаскивались всякие истории из прошлого, обзоры, путевые заметки и тому подобное, чтобы хоть чем-то заполнить страницы.

Сейчас же, несмотря на неимоверно жаркое лето, экваториальную жару, все равно в России и по всему миру масса всяких действительно важных событий происходит. Подавляющее большинство из них, к сожалению, только добавляют жАру в международные и общественные отношения, а некоторые так и вовсе просто плавят мозг.

Недавно случился сравнительно небольшой, но в чем-то неожиданный и интересный деталями шпионский скандал. Хотя у нас в общем-то тоже никто особо не удивился и лбы себе не расшибал, а Запад сделал вид, что ничего не заметил, как всегда бывает, когда их людей ловят за руку или на слове.

В Санкт-Петербурге задержали с поличным консула Эстонии Марта Лятте при попытке получения закрытого характера от некоего россиянина. Что за информация, не называется, да это и не важно. Очевидно, что шпиона взяли с поличным. Тем не менее, эстонцы и иже с нима на нас все равно обижены. Конечно же, с Запада идут комментарии, что ничего такого он не делал, все это нам показалось и так далее.

— И вообще, у нас свобода слова и распространения информации, поэтому он имел право получить любые сведения…

— Да, да. И вообще Россия виновата в том, что выбрала путь конфронтации, говорится в официальном заявлении МИДа Эстонии.

— Во как! А еще у нас — Путин, Россия агрессивна, потому что вокруг нее американские военные базы…

— Да. Но Путина в данном случае не вспоминали, но акцент, что мы выбрали путь конфронтации. Видимо, по их мнению, мы должны сотрудничать — не выявлять и задерживать иностранных разведчиков, сами их нашими секретами снабжать, особенно — эстонских.

Каково ваше мнение по этому поводу? На самом деле, может быть, ничего удивительного в этой истории и нет, но как-то мы можем эту ситуацию использовать и нужно ли вообще ее использовать? Может, лучше — просто плюнуть и внимания не обращать?…

— Наверное, не надо обращать внимания на такие мелочи. Это — обычная разведывательная деятельность, которая сопровождает всю историю человечества. Я думаю, что это — ответный месседж наших спецслужб эстонским за действия их дипломатов. Потому что понятно, что дипломатические прикрытия разведчикам никто не отменял, в том числе и консульское прикрытие.

Нечистые дипломаты — честные шпионы

Понятно, что есть разные дипломаты в консульствах и посольствах. Помимо чистых дипломатов есть и нечистые дипломаты, которые немножечко или совсем не немножечко с разведкой связаны и кадровые разведчики под таким прикрытием.

Они наблюдают за событиями, всякую интересную информацию собирают и передают, в общем — шпионят.

Судя по информации, его, вероятно, спровоцировали на это, ему предложили какую-то интересную эстонской разведке информацию, он тут же на нее повелся. Видимо, попросили за это деньги, чтобы все выглядело достоверно, ну и приняли при этом, имея все необходимые доказательства.

Я думаю, что это все — обычные игры разведок, в действительности это был ответ на какую-то их пакость, которую они сделали нашим.

Потому что, как правило в играх разведок как и в дипломатической деятельности используется принцип паритета — ответного действия…

— Пакость — на пакость?

— Да, пакость — на пакость, это соблюдается четко. Если вы выслали у нас двух человек, мы вышлем двух или даже трех. Если вы задержали и выслали нашего третьего помощника пятого консула, то мы задержим уже второго помощника третьего консула.

— Наверное, так. Понятно, что интерес к этой закрытой информации был не у самой Эстонии, их разведка — достаточно профессиональна и успешна. Очевидно, что Эстония работала на НАТО или какую-то конкретную страну блока, так же как и другие восточно-европейские разведки.

— Эти площадки прибалтийские, так же как украинская, польская и другие, понятно, не совсем самостоятельные разведки, они — площадки для ЦРУ, прежде всего, и прочих западных спецслужб.

Самостоятельными игроками они в принципе быть не могут, потому что у них ни средств, ни сил, ни ресурсов недостаточно.