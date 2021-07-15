Турция договорится с "Талибаном"* и будет угрожать России

"Талибан"* угрожает Турции, но они договорятся, поэтому у Турции появится возможность контролировать и влиять на ситуацию во многих странах, включая страны бывшего Советского Союза, считает эксперт Юрий Кнутов.

"Талибан"* угрожает Турции

13 июля руководство движения "Талибан"* распространило официальное заявление, в котором сказано, что Турция должна уйти из Афганистана вслед за американцами и их союзниками.

Ключевые моменты заявления талибов

Турция нарушает соглашение, одобренное ООН в Дохе, которое Анкара подписала. Турция нарушает некие прямые договорённости с талибами*. Если Турция решится продолжить оккупацию, то талибы* будут противостоять так же, как до этого противостояли 20-летней оккупации НАТО.

Руководство "Талибана"* в этом документе заранее снимает с себя ответственность "за все последствия", если Турция всё же "не послушается" и не уйдёт из Афганистана.

Заявление вызвано желанием Анкары оставить своих военных "для охраны международного аэропорта Кабула".

"Решение турецкого руководства является опрометчивым, поскольку нарушает суверенитет Афганистана и его территориальную целостность. Мы настоятельно призываем турецких официальных лиц отменить решение, поскольку оно наносит ущерб обеим странам, говорится в заявлении "Талибана"*.

Турция договорится с "Талибаном"*

В комментарии для Pravda.Ru военный эксперт, военный историк Юрий Кнутов отметил, что Турция вызвалась контролировать аэропорт по просьбе США.

"Турция — это исламское государство, и ей легче договориться с "Талибаном"*, чем американцам. К тому же Турция является членом НАТО, и Вашингтон имеет определённые рычаги влияния на Анкару, учитывая то, что на территории Турции находятся американские военные базы", — пояснил эксперт.

По мнению Юрия Кнутова, у Турции есть серьёзные шансы договориться с "Талибаном"* через другие радикальные исламские структуры и найти компромиссное соглашение.

"Турция поддерживает радикальные движения в Сирии, в Ливии, поддерживала в своё время в Египте. Мы знаем, что прежнее руководство Египта "Братья-мусульмане"* — это радикальная исламская группировка, которая довольно близка к сегодняшнему руководству Турции по политическим взглядам. Поэтому у Турции есть возможность через другие радикальные исламские структуры выйти на "Талибан"* и найти какое-то компромиссное соглашение", — сказал Pravda.Ru эксперт.

Вокруг Афганистана активизировались все игроки

Вашингтон заявил, что выведет свои войска из Афганистана до конца августа, то есть раньше согласованного срока с талибами — 11 сентября. Уже выведено 95% контингента. На этом фоне резко активизировались все игроки, интересы которых могут быть затронуты бегством американцев и успешным наступлением войск "Талибана"*.

Кроме Турции, активизировался Иран, который начал переброску армейских частей к границе с Афганистаном и позволил оказавшимся в безвыходном положении афганским пограничникам перейти на иранскую территорию. Оба этих действия повторил Таджикистан. И даже Туркмения, обладающая далеко не впечатляющими военными возможностями, передислоцирует войска поближе к границе.

По мнению Юрия Кнутова, Вашингтон "провокационным" выходом из Афганистана нанёс удар по Китаю, который планировал строить "Шёлковый путь" — автодорогу через Афганистан, обучал вооружённые афганские ЧВК, которые должны были эту дорогу охранять. Теперь, по мнению эксперта, эти планы похоронены. Однако Китай просто так не сдастся.

Россия готовится к худшим вариантам развития событий в Афганистане

Юрий Кнутов отметил в интервью Pravda.Ru, что Афганистан с военно-политической и военно-стратегической точки зрения представляет большой геополитический интерес, так как находится в центре Центральной Азии. В этой связи у Турции появляется возможность приблизиться к странам бывшего Советского Союза, в том числе России, для того чтобы расширить своё влияние.

"Это далеко идущие планы, с учётом того, что руководство Турции пытается восстановить Османскую империю. Это, конечно, не Османская империя — Средняя Азия, но влияние Турции там уже достаточно серьёзное, начиная с Казахстана и других республик ", — сказал Юрий Кнутов.

Эксперт не исключает, что этнические узбеки и таджики могут массово двинуться из Афганистана на территорию своих республик, что потребует от России усиления военного присутствия на границах с Афганистаном, дополнительных средств и присутствия вооружённых сил.

Именно поэтому РФ сейчас проводит на границе с Афганистаном массированные, учения, чтобы показать военную силу, "что мы готовы на любые провокации со стороны талибов, а также ИГИЛ*", сказал Pravda.Ru Юрий Кнутов

"В своё время вертолёты без опознавательных знаков, а все говорят, что это вертолёты Пентагона, вывозили командиров ИГИЛ* и их семьи на север Афганистана. И там, в Горном Бадахшане, создан плацдарм для того, чтобы ИГИЛ* потом пошёл на территорию Средней Азии и создал проблемы нам, соответственно, на юге", — пояснил эксперт.

"Это единый план Вашингтона. Если мы посмотрим, то это

вначале был Нагорный Карабах,

потом — Белоруссия,

потом — провокации возле Крыма английского эсминца Defender

и теперь афганские события.

Это звенья одной цепи, призванные дестабилизировать, поджечь ситуацию на наших границах, держать нас в постоянном напряжении, ожидая ударов то в одной точке, то в другой", — резюмировал для Pravda.Ru Юрий Кнутов.

*Террористические организации, запрещённые в РФ

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